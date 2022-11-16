Осенние коллекции брендов, вдохновлённые футболом, кроссовками и городской средой

Канун чемпионата мира по футболу определяет тренды — все мы переодеваемся в джерси, а бренды то и дело радуют нас новыми коллекциями, вдохновлёнными предстоящим мундиалем. Но в нашей подборке вы найдёте капсулы, посвящённые баскетболу, фитнесу и даже городу.

Monochrome & NIKITA EFREMOV

Безумно радостно включать в подборку коллаборацию двух российских брендов такого размаха. Теперь кажется, что до Monochrome оверсайза вообще не существовало. По крайней мере в таком виде, в который мы хотим одеваться каждый день в любое время года.

Фото: monochrome.ru

В коллекции всего пять моделей, но каждая из них вдохновлена знаменитой парой кроссовок которые отобрали ребята из ресейл-бренда NIKITA EFREMOV. Все изделия имеют эксклюзивный дизайн и яркую историю, которую бренды рассказывают на своих ресурсах. Лицом коллекции стал блогер Даня Милохин.

Поговорили с основателем бренда NIKITA EFREMOV про сникеркультуру и кроссовки за миллион рублей.

«Рома», New Balance и творческий бренд Aries

Лондонское издательство Aries и New Balance воссоединились, чтобы обеспечить звёздное сотрудничество для итальянского футбольного гиганта «Рома». Капсулу, посвященную Риму, назвали «Город, формирующий культуру».

Фото: New Balance

Коллекция включает в себя официальную форму для поля, предматчевую коллекцию, а также стилизованные аксессуары. В основе дизайна: элементы римской архитектуры, капитолийская идентичность и красно-жёлтые цвета клуба.

Y-3 x PALACE

В этом году adidas и дизайнер Йоджи Ямамото отпраздновали два десятилетия своего легендарного партнёрства, представленного брендом Y-3 серией «20 Years: Recoded».

Лицами коллекции стали икона футбола Зинедин Зидан и легенда скейтбординга Лукас Пуиг. Коллекция содержит как одежду, так и обувь, которые объединили любовь к спорту и дух скейтбординга.

Tommy Jeans x НБА

Как раз к началу игрового сезона НБА лига заключила партнёрское соглашение с легендарным брендом Tommy Jeans. Коллекция сочетает в себе ностальгию по 90-м: красочные куртки-бомберы, плюшевые молнии, флисовые пуловеры, контрастные толстовки и спортивные штаны, а также футболки.

Фото: Tommy Jeans

Капсула включает такие команды лиг, как «Чикаго Буллз», «Бруклин Нетс», «Голден Стэйт Уорриорз» и культовые логотипы «Лос-Анджелес Лейкерс», которые появляются на лицензионных товарах коллекции. Помимо логотипов, все изделия отличаются фирменными цветовыми сочетаниями.

Louis Vuitton FIFA World Cup 2022

Бренд представил коллекцию аксессуаров, разработанных специально к ЧМ-2022. Она вдохновлена футболом и стилем футболистов, который они любят демонстрировать как на поле, так и за его пределами.

Фото: Louis Vuitton

Эксклюзивная капсула, состоящая из пяти коллекционных предметов из чёрной кожи Taurillon, включает в себя культовые модели Keepall 50, City Keepall, а также рюкзак Discovery. Украшают изделия кожаные бирки в виде эмблемы футбольной лиги с фирменным штампом LV.

Дополняют коллекцию косметичка, а также карманный органайзер с пятью внутренними карманами.

Savage X Fenty

В октябре Рианна, владеющая брендом Savage X Fenty, выпустила первую спортивную коллекцию в рамках бренда. Особое внимание здесь уделяется спортивной и функциональной одежде для женщин.

Фото: Fenty

Коллекция включает в себя комбинезоны, леггинсы с высокой талией, боди и бюстгальтеры с низкой и средней степенью поддержки. Первоначальные цветовые решения включают чёрный, королевский синий и розовый.

Мы думаем о спорте как о том, как люди двигаются по жизни. Я хочу, чтобы люди чувствовали себя сексуальными, беззаботными и сильными, когда они надевают эти вещи.

Рианна

Коллекция уже в продаже, а цены стартуют от $ 30.

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