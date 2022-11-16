Осенние коллекции брендов, вдохновлённые футболом, кроссовками и городской средой

Канун чемпионата мира по футболу определяет тренды — все мы переодеваемся в джерси, а бренды то и дело радуют нас новыми коллекциями, вдохновлёнными предстоящим мундиалем. Но в нашей подборке вы найдёте капсулы, посвящённые баскетболу, фитнесу и даже городу.
Monochrome & NIKITA EFREMOV
Безумно радостно включать в подборку коллаборацию двух российских брендов такого размаха. Теперь кажется, что до Monochrome оверсайза вообще не существовало. По крайней мере в таком виде, в который мы хотим одеваться каждый день в любое время года.
Фото: monochrome.ru
В коллекции всего пять моделей, но каждая из них вдохновлена знаменитой парой кроссовок которые отобрали ребята из ресейл-бренда NIKITA EFREMOV. Все изделия имеют эксклюзивный дизайн и яркую историю, которую бренды рассказывают на своих ресурсах. Лицом коллекции стал блогер Даня Милохин.
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«Рома», New Balance и творческий бренд Aries
Лондонское издательство Aries и New Balance воссоединились, чтобы обеспечить звёздное сотрудничество для итальянского футбольного гиганта «Рома». Капсулу, посвященную Риму, назвали «Город, формирующий культуру».
Фото: New Balance
Коллекция включает в себя официальную форму для поля, предматчевую коллекцию, а также стилизованные аксессуары. В основе дизайна: элементы римской архитектуры, капитолийская идентичность и красно-жёлтые цвета клуба.
Y-3 x PALACE
В этом году adidas и дизайнер Йоджи Ямамото отпраздновали два десятилетия своего легендарного партнёрства, представленного брендом Y-3 серией «20 Years: Recoded».
Лицами коллекции стали икона футбола Зинедин Зидан и легенда скейтбординга Лукас Пуиг. Коллекция содержит как одежду, так и обувь, которые объединили любовь к спорту и дух скейтбординга.
Tommy Jeans x НБА
Как раз к началу игрового сезона НБА лига заключила партнёрское соглашение с легендарным брендом Tommy Jeans. Коллекция сочетает в себе ностальгию по 90-м: красочные куртки-бомберы, плюшевые молнии, флисовые пуловеры, контрастные толстовки и спортивные штаны, а также футболки.
Фото: Tommy Jeans
Капсула включает такие команды лиг, как «Чикаго Буллз», «Бруклин Нетс», «Голден Стэйт Уорриорз» и культовые логотипы «Лос-Анджелес Лейкерс», которые появляются на лицензионных товарах коллекции. Помимо логотипов, все изделия отличаются фирменными цветовыми сочетаниями.
Louis Vuitton FIFA World Cup 2022
Бренд представил коллекцию аксессуаров, разработанных специально к ЧМ-2022. Она вдохновлена футболом и стилем футболистов, который они любят демонстрировать как на поле, так и за его пределами.
Фото: Louis Vuitton
Эксклюзивная капсула, состоящая из пяти коллекционных предметов из чёрной кожи Taurillon, включает в себя культовые модели Keepall 50, City Keepall, а также рюкзак Discovery. Украшают изделия кожаные бирки в виде эмблемы футбольной лиги с фирменным штампом LV.
Дополняют коллекцию косметичка, а также карманный органайзер с пятью внутренними карманами.
Savage X Fenty
В октябре Рианна, владеющая брендом Savage X Fenty, выпустила первую спортивную коллекцию в рамках бренда. Особое внимание здесь уделяется спортивной и функциональной одежде для женщин.
Фото: Fenty
Коллекция включает в себя комбинезоны, леггинсы с высокой талией, боди и бюстгальтеры с низкой и средней степенью поддержки. Первоначальные цветовые решения включают чёрный, королевский синий и розовый.
Мы думаем о спорте как о том, как люди двигаются по жизни. Я хочу, чтобы люди чувствовали себя сексуальными, беззаботными и сильными, когда они надевают эти вещи.
Рианна
Коллекция уже в продаже, а цены стартуют от $ 30.
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