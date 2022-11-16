Как научиться драться. Правила для начинающих бойцов, которые стоит знать

Не игнорируйте их, если хотите выйти на профессиональный уровень.

Представьте, что вы очень долго смотрели соревнования по единоборствам и наконец решили, что пора уже и вам окунуться в этот мир. Вы записались в секцию возле дома и решили, что уже скоро будете биться наравне с Конором Макгрегором, мысленно примеряя пояс чемпиона.

Не торопитесь. Прежде чем посвятить себя боевым искусствам, ознакомьтесь с важными правилами для начинающих бойцов. Всё-таки мир единоборств суров и требует серьёзной подготовки и больших знаний в разных сферах. Просто прийти и часик помахать кулаками не получится. Конечно, если вы хотите стать действительно профессионалом своего дела.

Эдуард Кузьминов профессиональный боец лиги «Наше дело», многократный чемпион и призёр Ставрополья, СКФО и ЮФО Рассказывает, о чём стоит знать начинающему бойцу и на что обратить особое внимание.

Укрепляйте тело

Если вы решили прийти в единоборства, но никогда ранее не занимались спортом, у нас плохие новости – просто прибыть в секцию и быстро дорасти до профессионального уровня у вас не получится.

Сперва нужно подготовить своё тело к серьёзным нагрузкам. Это можно делать с помощью простых упражнений, например, из теста Купера. Это комбинация базовых движений, которая поможет хорошо проработать всё тело на начальных этапах. В неё входят:

отжимания;

складка на пресс;

лодочка;

выпрыгивания из приседа.

Каждое упражнение выполнить по 10 раз. Можно сделать от трёх кругов, но смотрите по своему состоянию – если вы понимаете, что уже на втором круге вам становится тяжело, лучше сократить количество и сделать меньше, но качественнее. Увеличить нагрузку вы сможете позднее, когда тело окрепнет.

Кстати, тест Купера поможет не только укрепить ваше тело, но и проверить вас на физическую силу. Подробнее об этом читайте в этой статье

Фото: istockphoto.com

Осознайте важность разминки

О том, как важна разминка, мы писали уже очень много. Но повторимся – если вы не будете делать суставную гимнастику и лёгкое кардио перед каждой тренировкой, в будущем вы нанесёте непоправимый вред своему здоровью.

Кардио отлично поможет выработать правильную работу сердца при физической нагрузке. Если этого не сделать, орган будет «захлёбываться», плохо работать и впоследствии изнашиваться быстрее.

Суставная разминка поможет разогреть мышцы и суставы, что позволит избежать травм. Проведите аналогию с работой двигателя в машине – ответственный владелец всегда прогревает её перед поездкой. Так почему же мы не делаем того же самого с телом?

Ищите хорошего тренера, даже если это займёт время

Поиск хорошего специалиста, который будет сопровождать вас на пути к цели, может быть не быстрым. Наберитесь терпения и поймите, что, возможно, вам придётся действовать методом проб и ошибок.

Подходите к выбору тренера очень ответственно, в единоборствах это особенно важно. Найдите человека, посмотрите его работы, придите к нему на первое занятие и, если вас будет всё устраивать, начинайте тренировки.

Если же вдруг вас что-то смутило, лучше отсрочить поход на тренировки и поискать другого наставника. Вернее будет немного подождать и поискать подольше, чем выбросить деньги на ветер. А в самом худшем случае ещё и навредить самому себе.

Следите за своим здоровьем

Это самый важный пункт, который стоит усвоить начинающему бойцу. Когда вы только приходите в единоборства, ваш организм перестраивается. Может появиться риск возникновения травм.

Чтобы его снизить, вам нужно внимательно следить за минеральным и витаминным балансом в своём организме. Если в нём будет перекос, появятся нарушения гормонального фона. А дальше всё пойдёт как по накатанной.

Не пытайтесь тренироваться на износ. На тренировки нужно ходить в удовольствие, поэтому грамотно выстройте себе режим и не забывайте отдыхать. Также нелишним будет отслеживать свои показатели здоровья: давление, пульс.

Чтобы не допустить проблем со здоровьем или вовремя «поймать» их на ранней стадии, уметь отслеживать позитивные и негативные изменения в своём теле, вам нужно будет уделить время изучению медицины, анатомии и физиологии. Это важно, чтобы вы могли лучше чувствовать свой организм и подвести себя к пику формы. Спортивный пик – это когда ваша физическая активность выходит на максимальные значения.

Подробные комментарии Эдуарда и технику выполнения упражнений из теста Купера смотрите в видео на «Чемпионате».

Если всё-таки вы пока не готовы уходить в единоборства профессионально, но хотите освоить какие-нибудь приёмы, это похвально! В статье мы рассказали, как правильно бить хай-кик и подготовиться к проработке этого удара.