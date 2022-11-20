Как понять, что ребёнку нужен психолог. 8 тревожных звоночков

Врач рассказала, в каких случаях нужно обратиться за помощью, а в каких можно не паниковать.

Современные родители стараются уделять максимум внимания развитию детей и при этом очень боятся ошибок в этом вопросе. Многие взрослые уверены, что их родители неправильно занимались воспитанием, а все проблемы – прямиком из детства. Неудивительно, что своих детей они хотят воспитывать иначе.

Ирина Юзуп кандидат медицинских наук, врач интегративной, превентивной и конвенциональной медицин, нутрициолог Но сложные дети были во все времена. Мнение о том, что сейчас их стало больше – иллюзия. Сегодня в информационном пространстве стали чаще заострять внимание на расстройствах психики, заболевания стали лучше диагностироваться, а специалисты начали использовать новые методы работы.

Родителям важно воспринимать особенности развития своего ребёнка комплексно. Если ребёнок боится посторонних людей, резких звуков, но при этом он активно играет, проявляет интерес ко всему новому и неизведанному, в этом случае нет необходимости обращаться к психологу.

О том, какие полезные привычки важно прививать с детства, читайте по ссылке

Скорее всего, это лишь особенность нервной системы ребёнка. Не стоит впадать в панику, если развитие и поведение не соответствуют норме – это не всегда говорит о проблеме. Необходимо прибавлять два-три месяца, отслеживая развитие ребёнка в динамике.

В каких случаях нужно обратиться к психологу

Расстройства сна – боязнь спать в одиночку, ночные кошмары, беспокойство;

появление симптомов психического расстройства – нервный тик, недержание мочи, заикание;

агрессия – ещё один из основных поводов для обращения к психологу, вне зависимости от того, на кого она направлена: на себя или на окружающих;

если ребёнок школьного возраста стал скрытным, закрытым к общению, изменилось его поведение;

психологические травмы – развод родителей, гибель близкого человека, домашнего питомца, смена школы, а в некоторых случаях и пополнение в семье;

необъяснимые перепады настроения, неоправданные страхи;

проблемы с адаптацией к определённым правилам, установленным в семье, учебном заведении, детском саду;

протестное поведение, истерики, конфликты, с которыми родители не могут справиться.

Минимальный возраст, когда психолог может начать индивидуальную работу с ребёнком – три года. Ранее этого возраста возможна работа только в паре с мамой. В подростковом возрасте уже в 12–13 лет дети могут самостоятельно осознавать, нужна ли им помощь психолога.

В процессе развития ребёнка стабильные периоды сменяются кризисами: 1–1,5 года, период между двумя и четырьмя годами, кризис семи лет (период между шестью и восемью годами), подростковый (12–15 лет) и юношеский (от 17 лет) возраст. Именно в кризисное время родители нередко нуждаются в помощи специалиста.

Психолог может помочь в тех случаях, когда ребёнок некоммуникабельный, не уверен в себе, скрытный, часто капризничает, обманывает, не слушается и не имеет авторитетов, избегает общения с другими детьми.

Фото: istockphoto.com

Консультация психолога поможет понять, почему возникла проблема, как с ней справиться. Родители могут поделиться со специалистом своими страхами и тревогами, связанными с процессом воспитания, и обсудить проблемы, имеющиеся в семье. Дети достаточно эмоционально чувствительны.

Детям может передаваться стресс, который испытывают родители. Если мама и папа нервничают, переживают, ребёнок тоже начинает беспокоиться, что влияет на его эмоциональное состояние. Поэтому иногда родителям нужно начать с себя и, решив собственные проблемы, обращаться с ребёнком к психологу.

Здесь рассказали, какие проблемы может решить психолог.