13 признаков ленивого человека. Проверьте себя по списку

Советуем не только как распознать, но и как справиться с этим состоянием

Иногда люди склонны откладывать или не прилагать усилий, чтобы сделать то, что они хотят или от них ожидают. Механизм лени включается, когда наше подсознание начинает классифицировать предстоящую работу как бесполезную, затратную по ресурсам и времени затею, даже если человек сознательно понимает важность и необходимость выполнения работы.

Юлия Левченко психоаналитический психотерапевт, executive коуч, cпортивный менеджер Лень – это нежелание тратить энергию. Это нежелание выполнять задачу, которую мы считаем сложной или неудобной.

Вот несколько признаков и паттернов, которые демонстрирует человек, со склонностью к лени.

У вас много оправданий, жалоб и обвинений. Для ленивого человека всегда есть что-то или кто-то, кто мешает делать то, что он должен делать в нужное время. Всегда есть оправдание тому, что вы не выполнили или не завершили задачу вовремя. Обвинения становятся привычкой, и люди ожидают от вас мало действий и больше жалоб. Это признак того, что вы ленивый.

Вы имеете больше времени для досуга, чем на работу. Ленивого человека не угрызает совесть от абсолютного ничегонеделанья и впустую проведённого времени. Убивать время в телефоне, сериалах, компьютерных играх и сутками нежиться на диване – идеальный распорядок дня.

Вы оставляете дела незавершёнными. У ленивого человека есть список дел, которые он начал, но не довёл до конца. Неспособность завершить задачу связана с недисциплинированностью. Человек не приучен выстаивать до конца, также ему не хватает хорошего источника внутренней мотивации.

Вы больше дезорганизованы, чем дисциплинированы. Организованность — не самая сильная сторона ленивого человека. Он почти не тратит время на планирование своего дня или организацию своей деятельности.

Вы часто «откладываете на потом». Вы – король прокрастинации. Для более настойчивых прокрастинаторов дело не в нежелании выполнять работу, а в желании сделать её идеально и, как следствие, в страхе, что возможно этого и не добиться.

Фото: istockphoto.com

Вы избегаете инициативы. Такой человек вряд ли что-то сделает по собственному желанию. Обычно он любит сидеть сложа руки и смотреть, пока кто-то другой сделает что-то первым. Ленивый человек, как правило, любит, чтобы другие люди брали на себя инициативу, в том числе и за его действия.

Вы легко сдаётесь. Помимо того факта, что многие задачи вы оставляете незавершёнными, вы не будет пытаться приступить к любой задаче, которую разум считает сложной. Почему? Потому что либо боитесь потерпеть неудачу, либо тратите много времени на выполнение задачи.

Вам комфортно быть зависимым от других. Ленивому человеку проблематично самостоятельно заботиться о себе. Комфортно вести паразитирующий образ жизни, в которой о нём должны заботиться другие.

Всегда в поиске лёгких путей. Поиск лёгкого выхода не должен быть чем-то плохим, верно? В конце концов, многие современные изобретения родились из-за необходимости упростить задачи. Однако ленивый человек не хочет прилагать достаточно необходимых усилий во всём.

Нет чувства срочности. Такие люди раздражающе медлительны во многих вещах. Они обычно опаздывают на мероприятия, заставляют людей долго ждать и обижаются, когда их торопят.

Слишком часто заняты, но не считаете своего времени. Когда человек производит впечатление, что он всё время слишком занят, но при этом не может рассказать, как он распорядился своим временем, это признак лени.

Фото: istockphoto.com

Обычно в рабочее время такой человек включается в такие незначительные занятия, как просмотр видеоклипов, сон, игры, переход от одного приложения к другому, беспокойство о ненужных вещах и т. д., и это ограничивает его продуктивность.

Кстати, такой человек может чувствовать себя истощённым в конце каждого «напряжённого дня», даже не зная почему. Но разум уже зарегистрировал свой цикл неважных действий как работу.

У вас мало энергии. Ленивцы — не самые энергичные в мире люди. Чаще всего они будут часто жаловаться на свою усталость и переутомление.

Нет желания и попыток стать лучше. Ленивый человек не заинтересован в том, чтобы улучшить свою жизнь. Он не пытается заботиться о своём здоровье, улучшать свои жизненные обстоятельства или каким-либо образом заботиться о себе ради того, чтобы стать лучше.

Как перестать лениться

Валерий Гут кандидат психологических наук, разработчик теории адаптивного интеллекта Научитесь придавать смысл всему, что происходит.

Чтобы перестать лениться и начать менять свой образ жизни, важно разобраться в себе. Каждый день задавайте себе вопрос: «Чего я хочу на самом деле?». Также во всех своих неудачах не вините кого-то, а спрашивайте с самого себя: «В чём я ошибся? Что я сделал не так?». Внедрите в себя принцип постоянного наполнения энергии. Сделайте это своей привычкой.

Развивайте жизнестойкость. Для этого вместо вопроса «За что мне это?» спрашивайте себя: «Для чего мне это?». Так у вас будет больше энергии и, соответственно, меньше лени.

В попытках достичь какой-то цели вам неизбежно придётся столкнуться с трудностями. В своей книге «Принципы. Жизнь и работа» Рэй Далио писал: «Если вам удастся сформировать у себя привычку анализировать причины, вызывающие боль, а не избегать её, это поможет вам развиваться гораздо быстрее».