Какой шоколад лучше — 55% или 85%. Отвечает нутрициолог

Ната Гончар президент Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью (АНКЗ) Многие уверены, что любой тёмный и горький шоколад одинаково полезен, но это мнение ошибочно. Расскажу, почему между плиткой шоколада с 55% какао и 85% нужно выбирать второй вариант.

На что влияет содержание какао в шоколаде

Шоколад — сладкий антидепрессант и вкусное средство для борьбы со стрессом. Натуральный шоколад полезен, ведь он повышает работоспособность, концентрацию внимания, стимулирует умственную деятельность и улучшает настроение.

Но далеко не каждая плитка шоколада может похвастаться таким воздействием. Например, молочный шоколад содержит слишком много сахара и сухое молоко, а содержание какао в нем менее 30%.

Повышенное содержание какао в шоколаде говорит о его качестве: нет растительных жиров, патоки, заменителей какао-масла и тёртого какао. В составе экстрачёрного шоколада более 80% какао-массы, отсутствует сахар или содержится в незначительном количестве (всего 10 г сахара на 100 г продукта).

Фото: istockphoto.com

В горьком шоколаде есть анандамид и гормон радости серотонин, которые снижают болезненные ощущения и помогают бороться с депрессией. В таком продукте повышенная концентрация антиоксидантов-флавоноидов, которые замедляют процессы старения, омолаживают кожу и укрепляют иммунитет.

Шоколад с содержанием какао от 55% до 75% относится к тёмному виду. В такой плитке какао чуть больше, чем в молочном, а вот сахара уже 50 г на каждые 100 г. Многие производители экономят при производстве такого шоколада и заменяют натуральные какао-продукты более дешёвыми аналогами и добавками: какао-порошок, растительные масла, эмульгаторы, ароматизаторы.

Какой шоколад лучше — 55% или 85%

Наиболее распространённым вариантом считается классический горький шоколад, который содержит 70–75% какао. Этот вариант лучше, чем тёмный шоколад, но важно внимательно читать состав. В хорошей плитке будут только какао-бобы, масла какао, сахар (если это классический шоколад).

Лучше выбирать шоколад без добавленного сахара. Не рекомендую увлекаться десертом с подсластителями, если это не связано с состоянием здоровья и лечащий врач не рекомендовал такой продукт.

Если же желание к сладкому шоколаду непреодолимо, выбирайте плитку с натуральным подсластителем: стевизоидом (стевия), эритритом, эритритолом (кукуруза). Меньшая калорийность (и удовольствие!) будет вам обеспечена.

Здесь вы найдёте пошаговый рецепт полезного шоколада в домашних условиях.

Любителям шоколада предлагаю рассмотреть полезные аналоги привычных сладостей. Например, можно попробовать шоколад из кэроба. Это здоровая альтернатива классическому шоколаду, его можно есть детям, вегетарианцам и людям с аллергией на какао-бобы и непереносимостью глютена.

В порошке рожкового дерева содержится богатый набор витаминов и минеральных веществ. Кэроб на 8% состоит из протеина, который содержит железо в доступной для усвоения организма форме.

В таком шоколаде есть витамины А, В, В2 и D, много кальция, фосфора, калия и магния, медь, никель, барий и марганец.

Фото: istockphoto.com

В идеальном составе шоколада из кэроба всего два ингредиента: какао-масло и обжаренный кэроб. Благодаря природной сладости шоколад вкусен, его можно есть отдельно или использовать для приготовления десертов.

Порошкообразный кэроб можно использовать как альтернативу какао-порошку без кофеина и теобромина (вещество, которое придаёт специфический горький привкус): посыпáть им холодные молочные десерты, фруктовые салаты, добавлять в тесто, кремы, начинки, напитки, каши.

В завершение хочу сказать о возможности полноценного питания и соблюдения норм потребления сахара. Напомню, взрослый человек не должен съедать больше четырёх чайных ложек сахара в день (в это количество входит добавленный сахар из продуктов питания).

Какой сахар самый полезный и безвредный, читайте по ссылке

Избыток сахара вреден для здоровья и грозит ожирением, сахарным диабетом, старением кожи — это лишь малая часть неприятностей, которые могут грозить сладкоежкам. Старайтесь не переедать и лакомьтесь любимыми десертами только после полноценного приёма пищи.

Подробнее о том, как выбрать хороший шоколад и чем он полезен для вашего тела, читайте здесь