Почему в СССР не было целлюлита. Секрет красоты советских женщин

Если присмотреться к старым фотографиям наших мам и бабушек можно заметить – выглядят они просто замечательно. Они счастливы, молоды, красивы, а некоторые ещё и в прекрасной физической форме. Да, те времена нельзя назвать простыми. Говорят, в СССР много чего не было, в том числе и целлюлита.
Сейчас современные женщины наверняка схватятся за голову: неужели близкие не передали им уникальный ген стройности по наследству? На самом деле, всё гораздо прозаичнее.
Почему в СССР не было целлюлита
После дефицита многие сферы начали претерпевать изменения, в том числе и сфера бьюти. Женщины перестали ходить в немодные «парикмахерские», теперь они посещали «салоны красоты». Появились пластические хирурги, которые за несколько часов были готовы превратить Королеву в Белоснежку, правда, небесплатно. А ещё — вместе с обилием различных косметических услуг женщины находили всё больше недостатков в своей внешности, которые нужно было исправить немедленно.
Ответ на вопрос, почему в СССР не было целлюлита прост, как три копейки – об «апельсиновой корке» просто не знали. Но глянцевые журналы постарались максимально просветить прекрасный пол и рассказали, что новомодным словом называются небольшие бугорки на бёдрах, ягодицах и животе. И то, на что раньше никто не обращал внимания, теперь стало проблемой вселенского масштаба.
На самом же деле, целлюлит, который женщины ищут у себя и по сей день, не более чем хитрая уловка француженки Николь Ронсар – главы одного из косметических салонов в Нью-Йорке. В 1973 году в американском журнале Vogue она сообщила, что бугорки на теле – это серьёзное заболевание, с которым просто необходимо бороться. Ронсар предлагала женщинам различные диеты, программы и средства для борьбы с «апельсиновой коркой» и неплохо на этом обогатилась.
Фото: РИА Новости
Что такое целлюлит на самом деле
Целлюлит – острая инфекция мягких тканей, которая характеризуется диффузным воспалением с гиперемией, отёком и локальной болезненностью.
А вот гиноидная липодистрофия (ГЛД) или синдром «апельсиновой корки» — это невоспалительные структурные изменения подкожно-жировой клетчатки у женщин, ключевым звеном в развитии которых является локальная гипертрофия адипоцитов (клеток жировой ткани). Является одним из наиболее распространённых синдромов липодистрофии, который поражает до 85% женщин старше 20 лет.
Современная классификация целлюлита включает четырёхступенчатую шкалу, относящуюся к клинической степени заболевания:
- Изменений рельефа кожи нет. Кожа поражённой области гладкая, когда вы стоите или лежите, но изменения на поверхности кожи можно увидеть при пощипывании кожи или при сокращении мышц.
- Кожа вокруг поражённого участка гладкая, когда вы стоите или лежите. Изменения можно увидеть при защемлении кожи.
- Кожа гладкая в положении лёжа, но изменения наблюдаются в положении стоя.
- Изменения, описанные на стадии 3, присутствуют вместе с приподнятыми участками и узелками. Изменения сопровождаются болью.
Почему появляется липодистрофия
Нет сомнений, что неправильный образ жизни является важным триггером. Чрезмерное употребление продуктов питания, богатых трансжирами, с высоким содержанием соли и консервантов, связано с развитием различных метаболических нарушений, включая гиперинсулинемию, состояние, которое может усилить липодистрофию.
Сидячий образ жизни играет аналогичную роль. Недостаток физической активности увеличивает тяжесть целлюлита. Употребление алкоголя стимулирует липогенез и вызывает обезвоживание организма, что приводит к чрезмерному и неправильному накоплению жира. Курение приводит к значительному увеличению количества свободных радикалов в организме и сужению мелких кровеносных сосудов, ответственных за местные нарушения микроциркуляции. Это может способствовать развитию липодистрофии, приводя к клиническому прогрессированию.
Женские половые гормоны играют значительную роль в развитии липодистрофии. Первые симптомы нарушений топографии жировой ткани появляются в период полового созревания. Обострение и прогрессирование кожных поражений коррелирует с гиперэстрогенией, связанной с беременностью, использованием противозачаточных таблеток или заместительной гормональной терапии у женщин в постменопаузе.
Некоторые авторы указывают, что эстроген является основным фактором, вызывающим возникновение липодистрофии. Наблюдается чрезмерное расслабление вен, вызывающее застой крови, что приводит к отёку, ишемии и гипоксии в подкожной клетчатке. Влияние эстрогена на стенки кровеносных сосудов также проявляется повышенной проницаемостью стенок, что может привести к отёку окружающих тканей. Он оказывает давление на мелкие вены и артериолы, что приводит к нарушению кровотока в коже и жировой ткани. Процесс усугубляется сочетанием недостатка прогестерона и гиперэстрогении, что приводит к нарушению обмена веществ и нарушению функции адипоцитов. Эти явления усугубляют фиброз и образование узелков в подкожной клетчатке, что неизбежно приводит к прогрессированию «апельсиновой корки».
Другие исследования подтверждают тезис, что эндокринная функция подкожной жировой ткани может функционально влиять на подкожную сосудистую и лимфатическую циркуляцию, а также на образование целлюлита.
Таким образом, появление гиноидной липодистрофии может сопровождать следующие состояния: ожирение, гипотиреоз, варикозная болезнь, синдром поликистозных яичников и т.д.
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Поэтому недостаточно устранить только косметический дефект, необходимо выявить патологию, которая привела к развитию целлюлита, и начать её лечение. В комплексной терапии используют:
- витамины группы В, антиоксиданты, липоевую кислоту, экстракт зелёного чая;
- методы медицинской косметологии: массаж, электростимуляцию, мезотерапию, гидротерапию (душ Шарко, гидромассаж, солевые ванны), микротоки, электролиполиз (расщепление жира посредством электроимпульсов), ударно-волновую и ультразвуковую терапию, радиочастотную, крио- и озонотерапию.
Эти методы имеют противопоказания, поэтому самостоятельно принимать решение о применении вида коррекции липодистрофии не стоит.