Почему в СССР не было целлюлита. Секрет красоты советских женщин

Если присмотреться к старым фотографиям наших мам и бабушек можно заметить – выглядят они просто замечательно. Они счастливы, молоды, красивы, а некоторые ещё и в прекрасной физической форме. Да, те времена нельзя назвать простыми. Говорят, в СССР много чего не было, в том числе и целлюлита.

Сейчас современные женщины наверняка схватятся за голову: неужели близкие не передали им уникальный ген стройности по наследству? На самом деле, всё гораздо прозаичнее.

Почему в СССР не было целлюлита

После дефицита многие сферы начали претерпевать изменения, в том числе и сфера бьюти. Женщины перестали ходить в немодные «парикмахерские», теперь они посещали «салоны красоты». Появились пластические хирурги, которые за несколько часов были готовы превратить Королеву в Белоснежку, правда, небесплатно. А ещё — вместе с обилием различных косметических услуг женщины находили всё больше недостатков в своей внешности, которые нужно было исправить немедленно.

Ответ на вопрос, почему в СССР не было целлюлита прост, как три копейки – об «апельсиновой корке» просто не знали. Но глянцевые журналы постарались максимально просветить прекрасный пол и рассказали, что новомодным словом называются небольшие бугорки на бёдрах, ягодицах и животе. И то, на что раньше никто не обращал внимания, теперь стало проблемой вселенского масштаба.

На самом же деле, целлюлит, который женщины ищут у себя и по сей день, не более чем хитрая уловка француженки Николь Ронсар – главы одного из косметических салонов в Нью-Йорке. В 1973 году в американском журнале Vogue она сообщила, что бугорки на теле – это серьёзное заболевание, с которым просто необходимо бороться. Ронсар предлагала женщинам различные диеты, программы и средства для борьбы с «апельсиновой коркой» и неплохо на этом обогатилась.

Фото: РИА Новости

Что такое целлюлит на самом деле

Ирина Кононенко нутрициолог, кандидат наук по микробиологии и иммунологии Целлюлит – острая инфекция мягких тканей, которая характеризуется диффузным воспалением с гиперемией, отёком и локальной болезненностью.



А вот гиноидная липодистрофия (ГЛД) или синдром «апельсиновой корки» — это невоспалительные структурные изменения подкожно-жировой клетчатки у женщин, ключевым звеном в развитии которых является локальная гипертрофия адипоцитов (клеток жировой ткани). Является одним из наиболее распространённых синдромов липодистрофии, который поражает до 85% женщин старше 20 лет.

Современная классификация целлюлита включает четырёхступенчатую шкалу, относящуюся к клинической степени заболевания:

Изменений рельефа кожи нет. Кожа поражённой области гладкая, когда вы стоите или лежите, но изменения на поверхности кожи можно увидеть при пощипывании кожи или при сокращении мышц. Кожа вокруг поражённого участка гладкая, когда вы стоите или лежите. Изменения можно увидеть при защемлении кожи. Кожа гладкая в положении лёжа, но изменения наблюдаются в положении стоя. Изменения, описанные на стадии 3, присутствуют вместе с приподнятыми участками и узелками. Изменения сопровождаются болью.

Почему появляется липодистрофия

Нет сомнений, что неправильный образ жизни является важным триггером. Чрезмерное употребление продуктов питания, богатых трансжирами, с высоким содержанием соли и консервантов, связано с развитием различных метаболических нарушений, включая гиперинсулинемию, состояние, которое может усилить липодистрофию.

Сидячий образ жизни играет аналогичную роль. Недостаток физической активности увеличивает тяжесть целлюлита. Употребление алкоголя стимулирует липогенез и вызывает обезвоживание организма, что приводит к чрезмерному и неправильному накоплению жира. Курение приводит к значительному увеличению количества свободных радикалов в организме и сужению мелких кровеносных сосудов, ответственных за местные нарушения микроциркуляции. Это может способствовать развитию липодистрофии, приводя к клиническому прогрессированию.

Женские половые гормоны играют значительную роль в развитии липодистрофии. Первые симптомы нарушений топографии жировой ткани появляются в период полового созревания. Обострение и прогрессирование кожных поражений коррелирует с гиперэстрогенией, связанной с беременностью, использованием противозачаточных таблеток или заместительной гормональной терапии у женщин в постменопаузе.

Некоторые авторы указывают, что эстроген является основным фактором, вызывающим возникновение липодистрофии. Наблюдается чрезмерное расслабление вен, вызывающее застой крови, что приводит к отёку, ишемии и гипоксии в подкожной клетчатке. Влияние эстрогена на стенки кровеносных сосудов также проявляется повышенной проницаемостью стенок, что может привести к отёку окружающих тканей. Он оказывает давление на мелкие вены и артериолы, что приводит к нарушению кровотока в коже и жировой ткани. Процесс усугубляется сочетанием недостатка прогестерона и гиперэстрогении, что приводит к нарушению обмена веществ и нарушению функции адипоцитов. Эти явления усугубляют фиброз и образование узелков в подкожной клетчатке, что неизбежно приводит к прогрессированию «апельсиновой корки».

Другие исследования подтверждают тезис, что эндокринная функция подкожной жировой ткани может функционально влиять на подкожную сосудистую и лимфатическую циркуляцию, а также на образование целлюлита.

Таким образом, появление гиноидной липодистрофии может сопровождать следующие состояния: ожирение, гипотиреоз, варикозная болезнь, синдром поликистозных яичников и т.д.

Фото: istockphoto.com

Поэтому недостаточно устранить только косметический дефект, необходимо выявить патологию, которая привела к развитию целлюлита, и начать её лечение. В комплексной терапии используют:

витамины группы В, антиоксиданты, липоевую кислоту, экстракт зелёного чая;

методы медицинской косметологии: массаж, электростимуляцию, мезотерапию, гидротерапию (душ Шарко, гидромассаж, солевые ванны), микротоки, электролиполиз (расщепление жира посредством электроимпульсов), ударно-волновую и ультразвуковую терапию, радиочастотную, крио- и озонотерапию.

Эти методы имеют противопоказания, поэтому самостоятельно принимать решение о применении вида коррекции липодистрофии не стоит.

Чтобы начать борьбу с «апельсиновой коркой» прямо сейчас, предлагаем попробовать нашу тренировку. Ищите упражнения здесь