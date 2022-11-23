Перед ЧМ-2022 футболисты обновили имидж. Новый стиль Гризманна, Наваса и Аке

6 футболистов, которые точно не останутся незамеченными.
Сейчас в Катаре проходит чемпионат мира по футболу. Для этих соревнований спортсмены не только улучшили физические показатели, но и изменили имидж. Рассказываем, какие эксперименты провели футболисты с внешностью, чтобы удивить фанатов и задать новые тренды.
Калвин Филлипс
Футболист сборной Англии от природы обладает кудрявыми волосами. Такая структура позволяет выделяться Калвину на поле, даже если он просто соберёт волосы в хвост.
Фото: adidas
Однако футболист любит экспериментировать с внешностью: он часто меняет цвет, пробует разные виды стрижек и заплетает косички.
По ссылке узнаете, почему спортсменам важно выделяться внешне.
На чемпионат мира в Катаре Филлипс приехал с рыжими волосами и выбритыми висками, что отличает его от товарищей по команде.
Натан Аке
Нидерландский футболист уже долгое время ходит с длинными волосами, которые отлично дополняют его уличный стиль в одежде. До чемпионата мира Натан отстригал чёлку, осветлял пряди и делал разные причёски.
Фото: из личного архива Натана Аке
В Катар футболист приехал с длинными волосами, заплетёнными в дреды. Такой образ обращает внимание футбольных фанатов с трибун и делает Натана более узнаваемым.
Дейн Сен Клер
Вратарь сборной Канады, Дейн Сен Клер, нечасто меняет цвет и форму причёски. Он несколько лет подряд носит осветлённый высокий фейд, который когда-то стал популярным благодаря Неймару.
Фото: из личного архива Дейна Сен Клера
У Дейна кудрявая структура волос, которая позволяет его причёске быть более яркой и уникальной. Возможно, после чемпионата мира в Катаре Дейн задаст новый тренд в сфере мужских стрижек.
Армель Белла-Котчап
Защитник сборной Германии предпочитает ходить с короткими волосами, но к чемпионату мира в Катаре Армель отрастил волосы и сделал дредлоки.
Фото: из личного архива Армеля Белла-Котчапа
Такая причёска станет ярким дополнением к повседневному стилю футболиста и выделит среди других игроков на поле.
Кейлор Навас
Костариканский футболист Кейлор Навас любит экспериментировать с цветом волос. Долгое время он ходил с естественным тёмным оттенком, потом осветлил кончики, а к чемпионату мира сделал тотал-блонд.
Кейлор Навас
Фото: из личного архива Кейлора Наваса
Внешность вратаря стала более выразительной, и теперь бомбардиры точно не потеряют Кейлора из виду.
Антуан Гризманн
Футболист национальной сборной Франции часто удивляет фанатов изменениями во внешности. Какое-то время Антуан ходил с длинными волосами и завязывал их в хвост, потом подстригся и сделал биозавивку. В последнее время французский полузащитник ходит с очень короткими волосами и экспериментирует с цветом.
Антуан Гризманн
Фото: Mango Man
У него был платиновый блонд, который тонировали в синий и фиолетовый оттенки. В Катар футболист приехал с натуральным русым цветом, осветлённым на концах.
Здесь рассказали о спортсменах, которые часто экспериментируют с причёсками.