Перед ЧМ-2022 футболисты обновили имидж. Новый стиль Гризманна, Наваса и Аке

Сейчас в Катаре проходит чемпионат мира по футболу. Для этих соревнований спортсмены не только улучшили физические показатели, но и изменили имидж. Рассказываем, какие эксперименты провели футболисты с внешностью, чтобы удивить фанатов и задать новые тренды.

Калвин Филлипс

Футболист сборной Англии от природы обладает кудрявыми волосами. Такая структура позволяет выделяться Калвину на поле, даже если он просто соберёт волосы в хвост.

Фото: adidas

Однако футболист любит экспериментировать с внешностью: он часто меняет цвет, пробует разные виды стрижек и заплетает косички.

По ссылке узнаете, почему спортсменам важно выделяться внешне.

На чемпионат мира в Катаре Филлипс приехал с рыжими волосами и выбритыми висками, что отличает его от товарищей по команде.

Натан Аке

Нидерландский футболист уже долгое время ходит с длинными волосами, которые отлично дополняют его уличный стиль в одежде. До чемпионата мира Натан отстригал чёлку, осветлял пряди и делал разные причёски.

Фото: из личного архива Натана Аке

В Катар футболист приехал с длинными волосами, заплетёнными в дреды. Такой образ обращает внимание футбольных фанатов с трибун и делает Натана более узнаваемым.

Дейн Сен Клер

Вратарь сборной Канады, Дейн Сен Клер, нечасто меняет цвет и форму причёски. Он несколько лет подряд носит осветлённый высокий фейд, который когда-то стал популярным благодаря Неймару.

Фото: из личного архива Дейна Сен Клера

У Дейна кудрявая структура волос, которая позволяет его причёске быть более яркой и уникальной. Возможно, после чемпионата мира в Катаре Дейн задаст новый тренд в сфере мужских стрижек.

Армель Белла-Котчап

Защитник сборной Германии предпочитает ходить с короткими волосами, но к чемпионату мира в Катаре Армель отрастил волосы и сделал дредлоки.

Фото: из личного архива Армеля Белла-Котчапа

Такая причёска станет ярким дополнением к повседневному стилю футболиста и выделит среди других игроков на поле.

Кейлор Навас

Костариканский футболист Кейлор Навас любит экспериментировать с цветом волос. Долгое время он ходил с естественным тёмным оттенком, потом осветлил кончики, а к чемпионату мира сделал тотал-блонд.

Кейлор Навас Фото: из личного архива Кейлора Наваса

Внешность вратаря стала более выразительной, и теперь бомбардиры точно не потеряют Кейлора из виду.

Антуан Гризманн

Футболист национальной сборной Франции часто удивляет фанатов изменениями во внешности. Какое-то время Антуан ходил с длинными волосами и завязывал их в хвост, потом подстригся и сделал биозавивку. В последнее время французский полузащитник ходит с очень короткими волосами и экспериментирует с цветом.

Антуан Гризманн Фото: Mango Man

У него был платиновый блонд, который тонировали в синий и фиолетовый оттенки. В Катар футболист приехал с натуральным русым цветом, осветлённым на концах.

Здесь рассказали о спортсменах, которые часто экспериментируют с причёсками.