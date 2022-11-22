Как научиться танцевать шаффл за 3 минуты. Инструкция для начинающих

Танцевальные ролики покорили Интернет. Сейчас в каждой социальной сети можно встретить весёлых девчонок и ребят, которые танцуют под зажигательную музыку. Глядя на них, хочется сказать «я хочу!». Но танцами занимались, увы, немногие, да и соединять движения в красивые комбинации получается не у всех. Без паники. Научиться красиво двигаться можно всегда, вопрос лишь в желании.

Сегодня разберёмся в хитросплетениях одного из самых популярных в соцсетях танцев – шаффла. Наверняка вы видели ролики, где танцоры мастерски перебирают ногами и будто летают над поверхностью. Это и есть шаффл. Стиль появился ещё в 80-х годах в Австралии, и танцевали его под джазовую музыку. Но культура не стоит на месте, и уже сейчас шаффл исполняют под самые разные электронные треки. Комбинацию движений называют «шаффлинг», что в переводе с английского означает «шаркать» или «скользить ногами по полу».

Научиться так танцевать совсем не сложно. Достаточно лишь изучить набор из трёх простых движений, а потом его можно будет дополнять всем, чем захотите. В том, что научиться шаффлу можно за три минуты, вас убедит хореограф и блогер Таня Рязанова. Включайте видео и начинайте танцевать вместе с нами!

А если вы хотите обучиться ещё и другим танцевальным стилям, в статье рассказали, какие можно легко разучить дома.