«Трачу всю зарплату». Сколько стоит растить дочь-гимнастку на самом деле

Виктория Разумова воспитывает дочь-гимнастку И никто не обещает, что потом получится Алина Кабаева. Это на ковре гимнастки демонстрируют чудеса грации и пластики в искрящихся купальниках. Спортсменки, стройные, как тростиночки, с красивой осанкой и умением достойно преподнести себя радуют глаз одним своим видом. Красивая сказка, а не жизнь.

Но непосвящённые в закулисье художественной гимнастики вряд ли догадываются обо всех подводных течениях этого спорта. Если вы вдруг задумывались, куда бы пристроить приличную часть своей зарплаты, то обратились по адресу. Последние годы мне кажется, что я работаю исключительно ради того, чтобы оплачивать дочери гимнастику.

Девочек приводят в этот спорт в три-четыре года, когда мышцы ещё эластичные и тренер может «лепить» из вашего чада. В этом возрасте видится, что ничего особенного в художественной гимнастике нет. Спортивная форма, купальник, белые носки, скакалка (до 1 тыс. рублей), наколенники. И, конечно, месячная оплата занятий.

Тут разброс цен зависит от регулярности посещения, часов и самого тренера. Однако групповые месячные тренировки — минимальная статья расхода: около 10-15 тыс. рублей. К тренировкам и основным затратам ещё вернёмся.

Первый год тренер тянет гимнастику, отрабатывает простейшие элементы. А дальше начинается самое интересное. С каждым годом тренировок растут затраты. Добавляются новые необходимые предметы и аксессуары.

Фото: Из личного архива Виктории Разумовой

Что нужно гимнастке и сколько это стоит

Полупальцы

Базовый набор на тренировки состоит из множества необходимого. Один из самых существенных расходников — полупальцы, их надо менять постоянно. Если вы думали, что это один раз и на полгода — разочаруетесь, как и я своё время. В один момент я поняла, что зачастила в магазин для гимнасток. Когда поняла, что мне хватает их на пару недель ежедневных тренировок, задала резонный вопрос продавцу: мол, может, взять модели подороже, но продержатся они дольше? На что мне ответили: две недели для полупальцев — ещё даже очень много. В среднем цена на полупальцы начинается от 350 рублей. Вот и считаем, сколько выходит в год одна «обувь» гимнастки.

Спортивная форма

Если ребёнок занимается в клубе, где есть своя форма, будьте готовы выложить ещё от 2 тыс. рублей за комплект «майка-шорты». А если нужно взять спортивный костюм, то и все 5 тыс.

Скакалка, резинки и наколенники

Дальше остаётся всё та же скакалка, которую надо менять ежегодно под рост; наколенники (профессиональные от 1 тыс. рублей). Гимнастки тянутся со специальными резинками. Минимум — две. Простые брать нежелательно: порвутся, да и толку нет. Значит, берём профессиональные, известных марок и отдаём за одну около 1 тыс. рублей, за другую — порядка 2,5 тыс. рублей.

Обруч

А ещё обруч. Если сам предмет можно купить до 1 тыс. рублей, то обмотка — особенная история. Просто для тренировок можно сделать самой — не так уж трудно. А вот если спортсменка уже вышла на соревнования с предметом, пора обращаться к профи. Обмотка и/или аэрография выйдет от 1,7 тыс. рублей. Такая же история с булавами. Правда, украшение этого предмета начинается от 3 тыс. рублей. Мастера обещают, что это надолго. На сезон уж точно должно хватить.

Фото: Из личного архива Виктории Разумовой

Лента

С лентой проще — её купили и всё. Можно, правда, докупить ещё катушку для неё, чтобы складывать. Обойдётся в районе 2 тыс. рублей.

Мяч

Особое разорение — мяч. Красивый, блестящий и гладкий, он, конечно, прекрасен. На ковре у чужого ребёнка. Или на витрине магазина, пока не увидишь ценник. Брать какой-либо нельзя. Надо определённые бренды, зарекомендовавшие себя на рынке. И выложить за это удовольствие от 7 тыс. рублей. А ещё к нему нужны чехол и насос. Обычный насос опять же нельзя — ниппель нежный, поэтому ещё пару-тройку тысяч рублей продавцу. Помимо прочего, ещё докупаем утяжелители разного типа. Хотя бы это, к счастью, можно купить в спорттоварах и не раскошеливаться. Как и чехлы ко всем предметам.

Рюкзак

Не забываем о рюкзаке для всего этого великолепия. Если покупать гимнастический, с эмблемой и именем спортсменки, выложить придётся от 4 тыс. рублей.

Купальник

И наконец-то мы подошли к самому прекрасному и затратному — купальники. Красивые наряды на ковре не продаются в магазинах. Искрящиеся и переливающиеся купальники мастерицы шьют руками. Все эти тысячи камней, украшающие наряд гимнастки пришиваются и клеятся по одному. Чем богаче купальник, тем дороже он стоит. Особенно сейчас, когда камни и ткани европейского качества перестали поставлять в Россию. Цены моментально взлетели.

Ещё, конечно, зависит от того, кто шил. Именитые мастерицы берут дороже, а очередь к ним расписана на полгода вперёд. Для своего ребенка хочется, конечно, самого лучшего и красивого. Вот и выкладываешь за купальник со стразами известного бренда от 50 тыс. рублей. И это для ребёнка пяти-шести лет.

Покупать купальник на вырост невозможно — в нём просто нельзя выступать. В лучшем случае наряда хватит на пару сезонов, но не факт. А дальше снова придётся раскошелиться. Поэтому многие стараются продавать свои купальники внутри своего же клуба, по известным сайтам или через швей, которые его делали. Таким образом можно хоть как-то отбить потраченную сумму и вложить её в новый наряд. Кстати, чем старше гимнастка, тем больше купальников ей нужно. А вы думали, что можно ограничиться одним? Нет, одной зарплаты или даже недельного отпуска на Мальдивах тут не хватит.

Фото: Из личного архива Виктории Разумовой

Макияж и причёска

Кстати, в подготовке к соревнованиям ещё можно обратиться к визажисту-стилисту. Если вы, как и я, не особенно умеете делать гладкие гимнастические пучки или тратите на них по часу времени и бесконечное количество нервных клеток, можно сходить на мастер-класс (порядка 15 тыс. рублей) или обратиться к специалисту. Он и пучок соберёт, и накрасит. По цене — как договоритесь. Но яркие профессиональные мейкапы обычно обходятся в пару тысяч рублей минимум.

Сколько стоят индивидуальные тренировки

Но всё это мелочи. Экипировка покупается всё-таки на длительный срок, если, конечно, спортсменка ничего не портит и не теряет. Самые масштабные статьи расходов в другом.

Чтобы ребёнок добивался заметных успехов, недостаточно просто водить его на групповые занятия. Хотите вырастить свою Аверину или Крамаренко, выкладывайте деньги за индивидуальные занятия с тренером. А тут уж как повезёт. В среднем 5-7 тыс. за тренировку придётся отдать. Их в неделю может быть не одна и не две. А в месяц…

Кроме этого, у гимнасток, как и у других спортсменов, бывают сборы. Тут зависит от тренера или клуба. Продолжительность, место, а самое главное — сумма, всё это решается индивидуально. Но при любом раскладе речь идёт о десятках тысяч рублей за неделю-две. Помимо этого, придётся выложить и за постановку программы для гимнастки. Чаще они индивидуальные.

Сумма варьируется от 5 тыс. рублей и выше. Если вы привели дочь в спорт для получения разрядов или питаете надежды, что у ребёнка есть будущее в спорте, обязательно участие в соревнованиях. Каждое из них, если ребёнок ещё без имени и спонсора, оплачивается родителем. За выход — от 3 тыс. рублей.

Фото: Из личного архива Виктории Разумовой

Художественная гимнастика — это завораживающий вид спорта, если любоваться им издалека. Но если вы вдруг попали сюда, стоит помнить о важном. Пока вы вкладываете деньги в гимнастку, думая, что инвестируете в том числе и в своё будущее, будьте готовы к тому, что однажды она может заявить, что этот спорт ей не нужен. И даже спасибо она вам не скажет. Или просто не состоится как спортсменка. К этому тоже надо быть готовой, чтобы не кусать локти и не жалеть о потраченных деньгах.

Но как бы то ни было, даже если на пути гимнастки не встретится Ирина Винер или ребёнок выберет другой путь, проведённые годы в зале и на ковре — незабываемый опыт, который пригодится девочке в будущем. И за это она точно вас поблагодарит. Со временем, конечно.

Ранее мы рассказывали, когда отдавать детей в профессиональный спорт и что важно учитывать при выборе секции. Ответы на эти вопросы ищите здесь