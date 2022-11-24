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Дыхательная гимнастика для снятия стресса и тревожности — 3 простых упражнения

Дыхательная гимнастика для снятия стресса и тревожности. 3 простых упражнения
Ольга Астафьева Екатерина Тур
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Дыхательная гимнастика для снятия стресса
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Каждый вдох может стать лекарством. Главное — знать принципы действия и соблюдать рецептуру.

Как стресс связан с дыханием? Чтобы понять, нужно разобрать взаимодействие двух отделов нервной системы: симпатического и парасимпатического. Оказывается, вдох и выдох существенно на них влияют. Делая их правильно и осознанно, мы получаем возможность управлять своим состоянием.

<a href="https://www.championat.com/authors/6455/1.html">Екатерина Тур</a>
Екатерина Тур
врач, психосоматолог, нейропсихолог, специалист по работе с тревогой

Симпатическая нервная система активизируется, когда мы находимся в опасности. Её функция — реализовать одну из защитных стратегий «бей/беги». Парасимпатическая система отвечает за гомеостаз. Когда она активна, организм находится в состоянии восполнения ресурсов: отдыха, переваривания пищи и т.д.
При длительном стрессе происходит перевозбуждение симпатической нервной системы и торможение парасимпатической. Нарушается работа блуждающего нерва. Это десятая пара черепно-мозговых нервов, регулирующая колоссальное количество функций организма.
Дыхание — единственное окно, через которое мы получаем доступ к блуждающему нерву и всей парасимпатике. С его помощью мы можем регулировать их работу.

Главная задача — переключить организм с симпатики на парасимпатику. Как это сделать? Нужно убрать признаки «стрессового дыхания».

Екатерина Тур: При стрессе дыхание становится грудным, быстрым, поверхностным. Пока этот режим сохраняется, симпатическая нервная система будет активна. Чтобы её затормозить, нужно глубоко дышать животом. Это и даёт переход на парасимпатику.

Глубокое брюшное дыхание помогает снять стресс в моменте. Пережить какую-то тяжёлую ситуацию без последствий для организма. Оно же — инструмент для снятия напряжения, когда его причина неочевидна. Речь о состоянии тревоги.

Екатерина Тур: При тревоге я советую техники дыхания животом, которые идут на счёт. Это режимы: «квадрат», «4-7-8» и «6-3-9». Во-первых, они позволяют стабилизировать эмоциональное состояние. Во-вторых, учат правильно дышать на постоянной основе.

Фото: istockphoto.com

Общие настройки

  • Принять удобное положение. Можно сидеть или стоять.
  • Расслабиться. Отключиться от тревожного триггера.
  • Положить правую руку на грудь, левую – на живот. Это поможет контролировать режим. Грудная клетка не должна подниматься. Живот стоит медленно надувать и сдувать.
  • Вдыхать через нос. Это важный паттерн дыхания. Здесь срабатывает ринокардиальный рефлекс — контроль ритма сердечных сокращений.
  • Выдыхать через рот. Губы можно сложить трубочкой.
  • По длине вдоха, выдоха и задержки ориентироваться на предусмотренный техникой счёт.
  • Выполнять порядка 5-10 циклов, наблюдая за самочувствием.
  • Делать упражнение осознанно.

Техника «Дыхание по квадрату»

  • Вдыхаем, считая до четырёх.
  • Задерживаем дыхание на четыре счёта.
  • Выдыхаем, считая до четырёх.
  • Задерживаем дыхание на четыре счёта.

Технику можно дополнить визуализацией — нарисовать квадрат с пронумерованными углами. Делая вдох на четыре счёта, мы будем скользить взглядом от первого ко второму. На задержке — от второго к третьему. На выдохе — от третьего к четвёртому. На последней задержке цикла взгляд вернётся к первому углу.

Техника «4-7-8»

  • Вдыхаем, считая до четырёх.
  • Задерживаем дыхание на семь счётов.
  • Выдыхаем, считая до восьми.

Техника «6-3-9»

  • Вдыхаем, считая до шести.
  • Задерживаем дыхание на три счёта.
  • Выдыхаем, считая до девяти.

Фото: istockphoto.com

Существует немало дыхательных техник, чтобы найти внутреннее равновесие. Ещё больше упражнений вы найдёте по ссылке.

Екатерина Тур: При любой из описанных техник, сделав не менее пяти осознанных циклов, вы получите благодарность от организма. Наступит расслабление. Бонусами станут: профилактика заболеваний лёгких, улучшение подвижности грудной клетки, активизация мозгового кровообращения и т.д. Если совместить дыхание с медитацией, получится идеальный микс опций. И для устранения стресса, и для его профилактики. Важно помнить, что при серьёзном дистрессе и повышенной тревоге стоит обратиться к специалисту — психологу или психотерапевту.

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