Как не отбить у ребёнка желание заниматься спортом. Советы мамы двоих сыновей

Мы, родители, живём в быстро меняющемся, активном, интенсивном мире, где главной задачей становится успешное, гармоничное развитие детей. Хочется охватить все области. Максимально наполнить ребёнка, подстелить соломки и подготовить своего рода универсального бойца, успешного во всех сферах. Спорт в этом вопросе либо выходит на первый план: растим профессионала, который должен достичь высот Олимпиады; либо пытаемся подтянуть секцию, которая не мешала бы научным открытиям.

Заметьте, в этом вопросе редко спрашивается мнение самого ребёнка. Нечасто любящие родители учитывают интересы детей, увлечения, способности и объём затраченных сил на достижение определённых результатов. А дети в силу возраста, темперамента, воспитания не могут возразить значимому человеку в его жизни. Беспрекословно исполняют просьбы или приказы старших. Нехотя везут по утрам баулы с хоккейной амуницией, без радости бегают по зелёному футбольному полю, не забив ни одного гола. Или же, наоборот, просят записать на акробатическую секцию, но получают отказ. Потому что излишняя тревожность и забота диктует неверные советы взрослым.

Ребёнок становится воплощением нереализованных амбиций, желаний родителей или страхов. Словно они перенеслись на машине времени в прошлое и хотят воплотить свои мечты, а может, в силу неправильного деспотичного авторитарного воспитания максимально оградить ребёнка от чрезмерных нагрузок.

Отсюда возникают дальнейшие сложности в семейных взаимоотношениях и детских успехах. Подтверждением служат рассказы друзей и близких о внезапно брошенных спортивных секциях, сломленных, ушедших в депрессию подростках. Что делать, чтобы спорт стал для ребёнка приятным хобби или настоящим смыслом жизни без психологических травм? И чем детскому организму спорт будет полезен в целом?

Юлия Волкова фитнес-тренер Как правило, детей отдают в спорт в раннем возрасте для закалки. Физическая активность позволяет молодому организму быть выносливее к определённым заболеваниям и делает крепче иммунную систему. Когда ребёнок занимается спортом, его мышечный корсет становится сильнее и помогает правильно формироваться скелету, а это осанка в первую очередь. Следовательно, даже если ребёнок не планирует ставить рекорды, его здоровье и нервная система скажут только спасибо. Ибо база для будущего уже заложена.

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Главное – определитесь с собственными желаниями и амбициями. Перед тем как обозначить направление в спорте, спросите себя: зачем он нужен ребёнку. Будет ли это дополнительное профессиональное образование или спорт вы желаете включить для общего физического развития? Чёткий понятный ответ поможет вам выстроить удобный график, снизить нагрузки, избежать конфликтов с детьми в будущем. Правильно оцените способности ребёнка. Если вашей целью является воспитание профессионального спортсмена, необходимо как можно точнее узнать способности, физические данные, вовлечённость, интересы и психологический настрой ребёнка. Помните, тип личности и характер здесь играют важную роль. Нелишним будет обратиться за помощью к специалисту-психологу, опытному тренеру. Они смогут дать исчерпывающую характеристику и оценить данные ребёнка. Так будет легче принять решение. Учитывайте интересы и увлечения детей. Сложно мотивировать на занятия греко-римской борьбой отпрыска, который дни и ночи проводит в обнимку с книгой и записывает в дневнике наблюдений перелёты птиц. Почти невозможно усадить за шахматы гиперактивного ребёнка, который начал пинать мяч сразу после того, как сделал первый шаг в своей жизни. Это не означает, что по мере взросления интересы ребёнка не могут меняться. И здесь ещё одна важная задача — уловить смену увлечений и распознать новые интересы. Не бойтесь экспериментировать вместе с ребёнком. Станьте примером. Нет ничего лучше для детей, чем положительный наглядный образ подтянутого, увлечённого взрослого. С большой долей вероятности ребёнок будет увлекаться лыжами, когда увидит горящие глаза родителя, натирающего лыжи парафином с приходом первого снега. Сложно вдохновлять на победы, не имея желания самим заниматься спортом. Не расстраивайтесь, если всё пошло не по плану. Если неожиданно ваш ребёнок решил бросить секцию, не стоит устраивать драму. Поговорите и обсудите спокойно, почему он этого хочет. Иногда причины могут быть связаны с конфликтами в коллективе, разладе с тренером. Честный, открытый разговор поможет и вам, и вашему ребёнку понять причины отказа. Есть вероятность, что после беседы он передумает или захочет сменить направление в спорте. Не возлагайте слишком больших ожиданий. Даже если у вашего ребёнка заложен прекрасный набор физических данных, он не обязан становиться олимпийским чемпионом. Оставайтесь всегда для него другом и советником. Поддерживайте, уважайте любое мнение. Соблюдайте баланс отдыха и тренировок. Чувствуйте, когда ребёнку необходим дополнительный выходной от физических нагрузок, а когда можно взять дополнительный урок. Дети могут лениться, в таком случае советуем проявить настойчивость. Но иногда под нежеланием заниматься могут скрываться конкретные причины: плохое самочувствие, конфликты, школьные нагрузки.

Всем родителям хочется, чтобы его ребёнок был самым лучшим, быстрым и сильным. Отсюда стремление развить его способности максимально широко. Но помните – это не главное. Ваш ребёнок уже самый лучший для вас. Пусть спорт станет лишь дополнительным инструментом для раскрытия его потенциала.

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