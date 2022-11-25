Эти популярные блюда азиатской кухни не такие безобидные, как может показаться.

Суши и роллы — фастфуд или нет? Разбираемся с нутрициологом

Ната Гончар президент Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью Ассортимент в суши-барах богатый, а время ожидания порции чуть превышает ожидание гамбургера и картошки-фри. Но полезнее ли порция «Филадельфии» своего «конкурента» и почему суши нельзя есть на диете?

Из чего состоят суши и роллы

По вредности азиатский деликатес может вполне посоревноваться с бургерами, крылышками и картошкой-фри и даже одержать победу по некоторым фронтам.

К сожалению, рецептура блюд в заведениях далека от идеальной и имеет мало общего с классическими роллами, которые едят в странах Азии. В традиционном ролле нет жирного майонеза и творожного сыра, бекона, чипсов, плавленого сыра, свинины и других ингредиентов, характерных для привычных нам роллов.

Любимый многими ролл «Филадельфия» родом не из Японии, а из Нью-Йорка. Ещё в середине 80-х нью-йоркский повар вдохновился бейглами с сыром и лососем и адаптировал их под ролл.

Фото: istockphoto.com

Классическая рецептура азиатских роллов подразумевает свежие овощи, рыбу, водоросли, манго, авокадо, зелень, коричневый либо белый шари-рис. В российских кафе и суши-барах чаще всего используют белый шлифованный рис, который содержит меньше питательных веществ и клетчатки, богат крахмалом, рафинированными углеводами и провоцирует резкий скачок сахара в крови.

При приготовлении роллов используется рисовый уксус, в который добавляется обычный сахар, таким образом, мы получаем добавленный сахар.

Роллы часто не сбалансированы по нутриентам. В обычном ролле «Калифорния» может быть столько же углеводов, сколько в двух бутербродах из белого хлеба с колбасой и майонезом, а также переизбыток жиров из-за авокадо, рыбы и сливочного сыра.

Так это фастфуд или нет

Роллы, как и другая готовая еда, — это фастфуд, потому что сушисты делают их из заранее подготовленных ингредиентов и тратят не больше 15 минут на приготовление порции.

При пристальном рассмотрении ролла можно увидеть, что бóльшую часть занимает белый рис, а рыба, овощи и нори присутствуют в незначительном количестве. То есть, съедая порцию (чаще всего две) роллов, мы получаем избыток углеводов и слишком мало белка, жиров и клетчатки.

Из-за такого состава калорийность роллов становится выше средней. Например, в 100 г «Филадельфии» может быть от 200 до 350 ккал, а полная порция достигает 700 ккал. Для сравнения: в классическом чизбургере — 300 ккал.

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То есть в суши содержится ничуть не меньше калорий, чем в американском фастфуде, поэтому есть слишком много заморского деликатеса не следует. И уж тем более не вздумайте устраивать монодиету на роллах. Вы не только не похудеете, но и подвергнете риску своё здоровье, ведь злоупотребление сырой рыбой грозит отравлением.

Особенно вредны роллы, обжаренные в темпуре, запечённые под майонезной «шапочкой» с начинкой из креветок в кляре. Такие роллы превосходят по содержанию трансжиров классические бургеры, наггетсы и картошку, а добавленные к ним жирные соусы и майонез превращают обед в угрозу для здоровья и стройности.

В чем врёд и польза этих блюд

Избыток трансжиров провоцирует проблемы с сердечно-сосудистой системой, повышает уровень «вредного» холестерина и риск развития онкологии.

Отдельно хочу сказать о вреде соевого соуса, который содержит огромное количество концентрированной соли. Производители часто экономят при изготовлении соуса, используя некачественное сырьё, балансируя вкус усилителями и консервантами.

Фото: istockphoto.com

Избыток соли в рационе опасен: повышает риск развития гипертонии, болезней сердца, почек и суставов. Соль задерживает воду в организме и провоцирует отёки, нарушает выведение мочи, а при её застое в почках откладываются кальциевые соли, вызывающие образование камней.

Необходимо сказать и о качестве васаби, который подают к суши как антисептическое и антикоагулянтное средство.

Натуральный васаби готовят из корневища японского хрена, но это дорого, поэтому часто в заведениях предлагают соус из более доступных сортов хрена с добавлением красителей, специй и ароматизаторов. Употребления таких «подделок» необходимо избегать.

Безусловно, в роллах есть полезные ингредиенты, такие как рыба, чука, нори, креветки, кальмары, угорь и тунец (не стоит есть часто, так как в рыбе накапливается ртуть).

Рыба и морепродукты — богатые источники омега-3 жирных кислот, которые снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, повышают эластичность артерий, нормализуют артериальное давление и уровень холестерина. Дефицит омега-3 грозит сухостью кожи и волос, быстрой утомляемостью, ломкими ногтями, бессонницей, депрессией, проблемами с суставами.

Сырая рыба в составе суши — это всегда риск для здоровья, поскольку может быть заражена гельминтами, которые остаются живыми, ведь она не подвергается термической обработке. Поэтому очень важны качество и свежесть рыбы, используемой для приготовления таких блюд.

Испорченная или размороженная рыба может стать причиной отравления. В некачественном продукте также может быть кишечная палочка.

Чука и нори богаты аминокислотами, витаминами и минералами, в частности, йодом. Водоросли укрепляют иммунитет, профилактируют заболевания щитовидной железы, улучшают пищеварение. Салаты из чуки можно есть при соблюдении диеты и вегетарианского типа питания.

Беременным, детям и пожилым людям лучше отказаться от этого деликатеса либо приготовить роллы дома, используя проверенные ингредиенты и классическую рецептуру.

Свежие овощи или рыба, бурый или дикий рис, нори — вот правильный набор ингредиентов для роллов, которые пойдут на пользу здоровью и порадуют любителей заморской кухни.

По ссылке рассказали, как приготовить дома полезные роллы.