Джеймс Бонд в кроссовках: какие фишки делают Ригобера Сонга модной иконой

Если с тренерством у футбольной легенды не сложится, есть блестящая альтернатива — стать стилистом.

Тренерский опыт у африканца Ригобера Сонга не слишком большой. На ЧМ в этом качестве он приехал впервые. Причём пост занял недавно — 1 марта 2022 года. Предложение Ригобер получил от президента Камеруна.

Возможно, он уже и не хотел… Может быть, подумывал круто поменять жизнь… Ведь и направление было очевидным. Помните, как в 2010-м он перекрасил волосы и бороду в белый цвет? Мгновенно стал не только футбольной, но и модной иконой.

Ригобер Сонг Фото: из личного архива Ригобера Сонга

Тогда ему было 34. Сейчас ему 46. И сегодня мистер Сонг — тренер сборной Камеруна. Смелые эксперименты остались в прошлом. На смену им пришла старая добрая классика. Но поражать эпатажный камерунец не перестаёт. Теперь все восхищаются его талантом создавать смелые модные миксы.

Ригобер Сонг виртуозно смешивает классику и спорт. Строгий чёрный костюм сочетает с кроссовками и бейсболкой. Аксессуары выбирает такие, что на пресс-конференции все занимаются лишь тем, что гуглят их марки. Если Ригобер попадает в кадр полностью, детальному анализу подвергается обувь. Все приметы становления модной иконы налицо.

Ригобер Сонг Фото: из личного архива Ригобера Сонга

Какие фишки он использует? Главный принцип — сочетание несочетаемого. Началось всё с тех же белых волос. Они не смотрелись органично. Именно поэтому и запомнились. С возрастом к эпатажу добавился секретный ингредиент — вкус.

Понимая, что некоторые элементы образа могут диссонировать, он придумывает основания для их примирения. Например, цвет. Чёрные костюм, кроссовки и бейсболка продолжают спорить по стилю, но для смотрящего со стороны их разногласия становятся не столь очевидны. Всё потому, что у них есть и кое-что общее.

Ригобер Сонг Фото: из личного архива Ригобера Сонга

В общем, если что, у Ригобера Сонга всегда есть альтернатива — стать не только футбольной, но и модной легендой.

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