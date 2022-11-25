Почувствуйте разницу: звёзды одного возраста, которые занимаются спортом и нет

Их знают все, с них берут пример, ими восхищаются, за их жизнью следят миллионы, ведь они – мировые звёзды. Селебрити блистают на всех самых громких вечеринках в идеальных нарядах. Многие из них выглядят моложе своих лет. Но что кроется за выходом на публику? Всегда ли за красивыми чертами тела, ярким образом и макияжем стоят спортзал и ограничения? Разбираемся на примере пар знаменитостей-одногодок, которые занимаются спортом и нет.

Зак Эфрон и Эван Питерс — 35 лет

Мужчины, помимо одинакового возраста, имеют ещё и схожий вид деятельности – они оба актёры. Однако их отношение к спорту кардинально разное.

Зак раньше просто поддерживал свою форму, не перегружая себя тренировками. Но при подготовке к роли в фильме «Счастливчик» он начал активно работать над мышечной массой. Актёр увеличивал количество тренировок и контролировал питание. После съёмок спорт Зак не забросил и продолжает тренировки и сейчас.

Эван же, наоборот, никогда особо не работал над мышцами. Он худощавый от природы и потребности в изменении рельефа тела не видит. Исходя из этого, актёру предлагают роли, подходящие под его типаж внешности. Но один вывод можно сделать точно – на ковровых дорожках оба выглядят блестяще.

Зак Эфрон и Эван Питерс Фото: Getty Images

Адель и Эмма Стоун — 34 года

Адель раньше была, прямо скажем, «в теле», но в какой-то момент решила серьёзно взяться за свою фигуру. Певица исключила из рациона сахар, бросила сигареты и многое другое. Она придерживалась строгой диеты и держала себя в рамках. Сейчас Адель регулярно занимается спортом, но тренировками себя не изнуряет.

Эмма Стоун – совершенно другое дело. Актриса всегда была близка к идеальным параметрам фигуры, объясняя это быстрым обменом веществ. А вот диеты и спорт Эмма просто ненавидит. Ей не нравится загонять себя в рамки и придерживаться каких-то ограничений. Конечно, в силу профессии актрисе иногда приходится тренироваться, но за годы своей карьеры привычка заниматься спортом у неё так и не появилась.

Адель и Эмма Стоун Фото: Getty Images

Сальма Хайек и Холли Берри — 56 лет

Сальма Хайек обладает великолепными формами, несмотря на то что она не любит жёсткие диеты и изнурительные тренировки. Рамок как таковых нет, но по большей части Сальма правильно питается, а также долгое время практикует «функциональную йогу». Это помогает ей держать мышцы в тонусе.

Её ровесница – Холли Берри – наоборот, уделяет тренировкам и питанию очень много времени. Актриса предпочитает низкоуглеводную кетодиету с высоким содержанием жиров и умеренным количеством белков. Сахар из питания Холли исключила ещё в 19 лет из-за сахарного диабета. Но это не всё, что делает актриса для своей фигуры. Ещё она регулярно тренируется, выполняя по пять разнонаправленных тренировок в неделю.

Своим примером женщины доказывают, что возраст не преграда для того, чтобы выглядеть хорошо.

Сальма Хайек и Холли Берри Фото: Getty Images

Адриана Лима и Эми Шумер — 41 год

Адриана тренируется по шесть раз в неделю, она любит спорт и открыто об этом говорит. Помимо этого, супермодель придерживается особого рациона: она ест шесть раз в день, чётко соблюдая правила здорового питания. Активный образ жизни и диета позволяют Адриане держать себя в форме.

Эми Шумер в плане спорта и диет полная противоположность Адрианы. Она считает, что любое тело идеально, вне зависимости от того, кто и сколько ест и как тренируется. Эми придерживается концепции бодипозитива, а как известно, ничто так не красит человека, как уверенность в себе.

Адриана Лима и Эми Шумер Фото: Getty Images

Крисси Метц и Ребел Уилсон — 42 года

Крисси с детства была полной, она взрослела, но никогда особо не комплексовала из-за своего веса. Актриса и по сей день любит своё тело таким, какое оно есть, спортом на регулярной основе она не занимается, и ограничений в питании у неё нет.

Ещё одна известная пышка – Ребел Уилсон – многим она запомнилась по своим ролям именно пухлых героинь, однако недавно актриса сильно похудела. Она ограничила себя в еде, перешла на здоровое питание, уменьшила порции. А ещё она увеличила время, которое тратит на еду, и старается пережёвывать пищу медленнее. Помимо этого, Ребел занималась спортом, много гуляла и вела активный образ жизни. Это помогло ей не только подтянуть тело, но и улучшить состояние организма.

Крисси Метц и Ребел Уилсон Фото: Getty Images

Иногда генетика действительно играет роль, позволяя выглядеть на все 100. Но важно понимать, что внешность и фигура многих звёзд – это долгие часы, проведённые в спортзале, и правильное питание. Любое тело можно сделать более здоровым и подтянутым с помощью тренировок и здорового рациона питания.

Ранее мы рассказывали о том, каким спортом занимаются мировые знаменитости, чтобы оставаться в форме. Ищите ответ в этой статье