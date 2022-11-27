Писатель и путешественник Дэн Бюттнер, изучавший эти регионы, считает — дело не столько в месте, сколько в образе жизни.

«Голубые зоны». Где и почему люди чаще доживают до 100 лет

Дэн Бюттнер не вводил термин «голубые зоны». Первыми были ученые Майкл Пуллен и Джанни Пес, изучавшие долгожителей Сардинии ещё в 90-е годы. Но Бюттнер его популяризировал. Он составил список из пяти регионов, в каждом из которых лично общался с людьми возрастной категории 100+.

В 2008 году вышла первая книга Дэна Бюттнера. В 2019-м он побывал с лекцией в Москве. Выступление началось с небольшого теста. Ответив на вопросы, можно прикинуть, велики ли ваши шансы на долгую и счастливую жизнь. Чем чаще вы сможете сказать да, тем они выше. Так считает Дэн.

Тест от Дэна Бюттнера

Каждую ночь вы спите минимум восемь часов. Каждый день вы двигаетесь минимум 45 минут. Сюда входит ходьба, бег, йога. Всё что угодно. Три раза в день вы съедаете порцию овощей. Картофель фри не считается. У вас не было незащищенного секса с незнакомцем. У вас есть трое близких друзей. Каждый из них придёт на помощь, если это потребуется. Каждый вам по-настоящему нравится. Вы принадлежите к какой-то вере. Любой: христианской, мусульманской и т. д. Если ответ да, то посещаете храм минимум четыре раза в месяц. За последние пять лет вы не курили. Вы хотите прожить минимум до 90 лет. Считаете, что здоровье это позволит.

Дэн Бюттнер уверен, что каждый может создать свою «голубую зону». Прожить долго и не болеть. Отметка в 100 лет — задачка со звёздочкой. Сложность в том, что, по данным исследований, 20% успеха — гены. Повлиять на них невозможно. Но есть и хорошая новость — 80% успеха зависит от окружающей среды и образа жизни. Где и почему люди живут дольше?

Как дожить до 100 лет Фото: istockphoto.com

Зона №1. Остров Сардиния (Италия)

Дэн Бюттнер: Тут живут 1,5 млн человек. Мы изучили несколько деревень, где было много мужчин-долгожителей. Больше, чем в других местах Европы. Многие жили дольше 100 лет.

Исследователи постарались найти общие принципы, которым следуют все эти мужчины. Выяснилось, что они похоже питаются — употребляют много ячменя. Ещё один пункт — многодетность. У всех долгожителей было много дочерей.

Третий важный момент — одинаковая профессия. Все они были пастухами. Дэн считает, что такая работа сопутствует долголетию. Человек находится на свежем воздухе. Он не слишком напрягается. Так как много еды с собой не возьмёшь, не переедает.

В целом рацион жителей Сардинии такой: овощи, немного мяса, овечий сыр, натуральное вино (регулярно, но умеренно). Они не едят говядину. Коров там попросту нет.

Дэн Бюттнер: То, что они едят, не настолько важно… Принципиальная вещь — культурные особенности. Поскольку они были изолированы от основного населения, им пришлось формировать собственные сообщества. На протяжении истории завоеватели приходили и уходили. Нужно было за что-то держаться. Они держались за семью. Чем она крепче, тем ценнее ты для сообщества.

Здесь очень уважают стариков. К ним прислушиваются. Их совета просят. Старенькие мамы и отцы остаются с детьми. Они помогают выполнять обязанности по дому. Всё время чем-то заняты. Это очень важно.

Сардиния Фото: istockphoto.com

Зона №2. Окинава (Япония)

В среднем люди на Окинаве живут на семь лет дольше американцев. Здесь больше именно женщин-долгожителей. По данным Бюттнера — на 40%. Причём это не просто долгая жизнь. Инвалидность — большая редкость для Окинавы. У них не очень часто встречаются сердечно-сосудистые заболевания, деменция и рак.

Здесь интересная диета. Основной продукт питания для долгожителей (старше 100 лет) — сладкий картофель. Он является источником сложных углеводов. Также они едят сыр тофу. Из других важных принципов Бюттнер выделяет регулярную физическую активность. Но главным пунктом он вновь называет кое-что другое.

Дэн Бюттнер: Если вы одинокий человек, без друзей и семьи, это отнимает у вас минимум семь лет жизни. Люди являются стимулом для жизни. Очень важно иметь друзей. В Америке, чтобы завести друга, нужно очень постараться. На Окинаве родители стараются с детства объединить как минимум четверых-пятерых детей, чтобы они проходили свою жизнь вместе. Могли делиться чем-либо друг с другом. Были друг другу интересны.

Также Дэн считает, что важный момент на Окинаве — умение людей находить смысл жизни. Это искусство называется икигай. Если человек делает то, что ему нравится, и понимает, что это нужно другим, он будет жить дольше.

Окинава Фото: istockphoto.com

Зона №3. Лома-Линда (Калифорния)

Дэн Бюттнер признался, что «голубую зону» в США он стал искать по заказу правительства. Это было непросто, но она нашлась. В местечке Лома-Линда (Калифорния).

Дэн Бюттнер: В этом месте живут адвентисты седьмого дня. Там очень большая их концентрация. Они собираются каждую субботу и проповедуют своё учение. Мы стали задаваться вопросом: «Почему же здесь больше долгожителей?». Ведь они находятся в тех же условиях, что и остальные американцы. Та же экология. Такой же этнический состав.

Сегодня много говорят о вреде стресса. Так вот, у этих людей очень серьёзное отношение к шабату. После захода солнца в пятницу и до захода солнца в субботу они не работают. Называют эти 24 часа «убежищем во времени».

Диета адвентистов определена Библией. Они вегетарианцы. Едят орехи, соевые. Они так же, как на Окинаве, держатся друг за друга. Сильны социальная организация и духовная связь.

Калифорния Фото: istockphoto.com

Зона №4. Никоя (Коста-Рика)

Здесь самый низкий уровень смертности в среднем возрасте. Дэн считает, что жители полуострова изобрели самую лучшую диету. Что они едят?

Рацион включает три продукта: кукурузу, кабачок и соевые. Комбинация этих продуктов даёт все необходимые аминокислоты и протеин. Это 80% того, чем питаются на полуострове Никоя. Также они социальны и религиозны.

Дэн Бюттнер: Ещё есть интересный момент. В Америке считается, что дольше живут богатые люди. В Коста-Рике всё наоборот. Здесь долгожителями являются бедняки. У них самые длинные цепочки ДНК. Чем они длиннее, тем дольше жизнь.

Никоя Фото: istockphoto.com

Зона №5. Икария (Греция)

Здесь важный аспект — употребление экологичных продуктов. На Икарии многие заняты огородничеством. Дэн Бюттнер считает, что питаться тем, что сам вырастил — принципиальный момент.

Исследователь рассказывает историю человека, который покинул остров и уехал в Америку. Там он заработал много денег. В 66 лет у него нашли рак. Сказали, что жить осталось полгода.

Мужчина вернулся на Икарию. Начал общаться со старыми друзьями. Вновь стал религиозным. Посадил виноградник. Боялся, что не доживёт до урожая… Дэн Бюттнер разговаривал с ним спустя 44 года.

Дэн Бюттнер: Я его спросил о секрете долголетия. А он мне сказал: «Я не знаю. Наверное, я забыл умереть». Это самый частый ответ, который вы можете получить в «голубых зонах». Они не пытаются делать что-то особенное. Они просто так живут.

Икария Фото: istockphoto.com

Как это «так»? Изучив все истории, Дэн Бюттнер выделил несколько принципов долголетия:

спать не менее восьми часов;

не переедать;

употреблять растительную пищу, бобы и орехи;

если употреблять алкоголь, то натуральное красное вино (умеренно);

поддерживать физическую активность;

найти цель и смысл жизни, обрести веру;

заботиться о семье, чтить традиции;

поддерживать социальные связи, общаться с друзьями;

окружать себя теми, кто разделяет эти ценности.

Многие из них встречаются в самом начале — в тестовых вопросах, ответив на которые да, вы станете чуть ближе к своей личной «голубой зоне».