Дарья Клишина: заниматься в кайф, потому что нет прессинга на плечах

27 ноября в России отмечают День матери. В этот день мы решили дать старт новому проекту, который расскажет про мам, которые ведут активный образ жизни, воспитывают детей и поддерживают себя в отличной форме. Про мотивацию, различия между первой и второй беременностью и генетике сегодня говорим с Дарьей Клишиной.

Дарья Клишина российская прыгунья в длину, двукратная чемпионка Европы Дарье 31 год, уже более 10 лет она живёт и тренируется в США, замужем. Сейчас Дарья воспитывает двух сыновей: старшему четыре года, младшему 26 ноября исполнилось пять месяцев.

Моя форма — это генетика и результат большой работы. Мои родители до сих пор очень стройные. В детстве я была совсем худой, косточки были обтянуты кожей, а весь рельеф и мышцы появились, конечно, благодаря спорту. Теперь уже идёт работа над поддержанием формы, так как с возрастом приходится за всем телом следить гораздо больше. Результат приходит гораздо сложнее.

После последних родов я пришла в свой вес через месяц-полтора, но, так как спортсмены избалованы красивым телом, конечно, хочется вернуть всю подтянутость, упругость, которая присутствует, когда ты тренируешься. Здесь, конечно, только работа, потому что никакая генетика быстро ничего не восстановит.

Форма после первой и после второй беременностей практически не отличалась, потому что в первый раз я забеременела практически сразу после соревновательного сезона. Во второй раз – чуть позже, но всё равно также после сезона, то есть я была в хорошей форме. Обе беременности сами по себе тоже особо не отличались. В первую беременность я занималась. У меня присутствовала лёгкая нагрузка, но это было в первый триместр и, наверное, половину второго, потом я просто наслаждалась.

Мне настолько сильно ничего не хотелось делать, потому что я всю жизнь делаю что-то спортивное, поэтому я просто наслаждалась. Я ела всё, что хотела, у меня не было каких-то сумасшествий по поводу еды, мне не хотелось есть больше, я ела так, как и до беременности. В силу спортивной дисциплины я всё время ем что-то полезное, во время беременности сильно в плохую сторону я не ушла. Иногда я могла себе позволить съесть чипсы или мороженое, потому что мне хотелось.

Всю вторую беременность я занималась пилатесом, я просто нашла для себя ту активную деятельность, которой я наслаждалась. Всем остальным я не могла насладиться, потому что по жизни у меня этого было очень много, мне не хотелось ходить в зал, бегать. Я тренировалась всегда два раза в неделю, и мне этого хватало, чтобы поддерживать в себе уровень энергии, чтобы совсем не лежать. Хотя со второй беременностью не получалось лежать, потому что уже есть первый ребёнок, который этого не позволяет сделать.

На данный момент я сбросила 12 кг. Для меня это было легко, я скинула всё и даже чуть-чуть ушла в минус дородового веса. Три месяца я вообще не делала никакой физической активности, я дала своему организму полностью восстановиться, самому убрать весь вес. После этого я начала потихоньку делать какие-то упражнения дома, небольшие растяжки, потому что тело деревянное становится после беременности.

Процесс восстановления после первой беременности был немного по-другому построен, потому что я знала 100%, что я хочу вернуться в спорт, у меня было целенаправленное состояние. Сейчас я была настроена просто на правильное восстановление, как, наверное, любая мама, которая не профессиональная спортсменка, поэтому три месяца я не занималась физической нагрузкой.

Сейчас я на новой стадии — я нахожусь в спортивном институте, который занимается реабилитацией в любых направлениях. Я его посещала, когда мне просто нужно было сделать предсезонную подготовку, уезжала сюда на месяц, чтобы прокачать какие-то маленькие мышцы, чтобы тело подготовить после отдыха к своим обычным тренировкам. Такое восстановление я проходила после первых родов и делаю это сейчас, здесь я на три недели, сейчас третья неделя подходит к концу. Здесь я работаю над стабилизацией таза, прокачкой всего КОРа, торса, верхней части, чтобы всё это укрепить.

В силу того, что я занималась спортом у меня очень хорошая мышечная память, и, конечно, тело очень быстро вспоминает. Первые дни мне было очень сложно, как будто мешки в пустыне таскала. Потом организм вспоминает, появляется выносливость, и тело начинает приобретать ту форму, которую хочется видеть.

Вес — вообще не главное.

Я похудела только за счёт режима и питания, без единого физического упражнения. Я, в принципе, считаю, что даже не нужно начинать какие-то физические упражнения, пока у тебя есть большой лишний вес, так как это огромная нагрузка на суставы, мышцы и кости, на всё, к чему твой организм не готов.

Мне кажется, что это очень хороший путь, сначала убрать вес, а потом уже создать себе хорошие очертания. Сейчас прошло практически три недели, меня более-менее всё устраивает.

После первой беременности мне было очень сложно себя замотивировать, потому что в такой момент меняется твоё мировоззрение. Ты чётко понимаешь, что всё остальное не так важно, как семья и забота о малыше. Мне очень помогла поддержка семьи. Они знали, что я хочу вернуться, помогали. Всё вместе взятое, в принципе, давало мне мотивацию тренироваться, работать и пытаться достичь того, чего я хотела.

В этот раз у меня не было никакого плана, больше упор был на то, что сейчас время для семьи, а не для спорта, так как это второй ребёнок. Сейчас, что касается спортивной ситуации, я не вижу мотивации возвращаться. Мы всё ещё находимся в ограничениях, это меня абсолютно не мотивирует, потому что мы работаем для того, чтобы чего-то достигать.

Может быть, молодые ребята в таких условиях могут черпать для себя энергию и мотивировать себя, но я считаю, что мне это сейчас не нужно. У меня нет какой-то депрессии, я не скучаю, я всегда знала, что я никогда не буду скучать по тренировкам, по спорту. Вокруг меня, в принципе, всё в балансе, семья, дети, и мне хватает своих забот, я не потеряшка, мне есть чем заняться. Я полностью удовлетворена на данный момент, поэтому пока только для себя.

Сейчас цель — просто любить себя в зеркале.

Сейчас мне заниматься в кайф, потому что у меня нет прессинга на плечах. Всё гораздо проще, хотя работа по силе такая же, я делаю хороший объём, так же устаю. Я даже не задумываюсь о завтрашнем дне, нет этого давления, стресса, и всё в кайф.

Если выделить три главных секрета, которые помогли мне восстановить форму, то это будет довольно банально:

во-первых, правильное питание. Мне кажется, что это вообще самое главное. Многие жалуются на то, что они очень сильно хотят есть во время грудного вскармливания. Это можно хорошо спланировать, хотя бы убрав всё сладкое и хлеб. Это уже будет огромное подспорье в быстром сбросе гормонального, послеродового веса;

физическая активность. Даже если у девушки нет возможности поехать в то место, где за неё всё сделают, можно найти то, что даст результат и удовольствие. Это может быть йога, пилатес, тренажёрный зал, у кого-то это пробежка, то есть то, что нравится, чтобы это не делать через силу;

хороший настрой и поддержка семьи. Мне настолько сильно придаёт энергии, когда я просто подхожу к маленькому ребёнку и он улыбается, ему ничего не нужно, он такой счастливый.

Чтобы восстановление прошло быстро и «безболезненно», нужно уметь спланировать свой день и своё время. Мне кажется, что это облегчает жизнь и организацию всех процессов, особенно если у вас больше одного ребёнка.

Я думала, когда один ребёнок – ты занят. Нет, когда у тебя один ребёнок, ты вообще свободный человек. Когда у тебя больше одного ребёнка, тогда ты становишься занят.

Здесь как раз таки планирование и организация всех процессов сильно облегчает жизнь всем в семье. Я завела календарь, который больше относится к каким-то семейным вещам и занятиям, каким-то другим развлечениям старшего ребёнка. Он ходит в садик, на всякие мероприятия какие-то в саду, на дни рождения, какие-то встречи, задания, это всё мать не может запомнить, это сложно.

Очень важный момент, по крайней мере, для меня – всегда оставлять время для себя. Каждая мама точно знает, на что она это время потратит. Мне кажется, многие мамы это упускают и просто с каждым днём становятся более нервными, потому что понимают, что забыли про себя и не уделяют себе время. Они начинают срываться на всех, это нехорошо, есть такое выражение: «Если спокойна мама, то в семье всё спокойно». Я с ним полностью согласна.