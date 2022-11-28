5 основных упражнений, которые знает каждый настоящий мужчина

Уверены, что многие пробовали делать их хотя бы раз в жизни.

Физические нагрузки – важная часть нашей жизни. И, наверное, у каждого есть любимые упражнения. Если говорить совсем утрированно: женщины больше уделяют внимание прокачке низа тела, а мужчины, наоборот, работают над верхом. Вместе с фитнес-тренером разбираемся, какие упражнения нравятся мужчинам и почему.

Андрей Донских супервайзер и тренер World Class При выборе упражнений предпочтение нужно отдавать базовым движениям. Они помогут включить в работу максимальное количество мышц.

Какие упражнения любят мужчины и почему

Мужчинам важно выглядеть хорошо, это придаёт им уверенности в себе. Помогают им в этом постоянные тренировки, которые позволяют держать тело в тонусе. Основные мышцы, которые любят закачивать большинство мужчин: грудь, пресс, руки и спина. Эти группы мышц часто на виду, увеличивая их объём, мужчины преображаются внешне. Но не стоит останавливаться только на этих мускулах и уделять внимание только им.

Если вы выбираете пул упражнений, которые хотите выполнять для поддержания физической формы, рекомендуем обратить внимание на базовые упражнения, которые задействуют сразу несколько групп мышц. Обо всех них вы уже слышали не раз, тут мы вам Америку не откроем.

Если речь идёт о домашней тренировке, мужчины любят отжимания, подтягивания и скручивания. Это самый стандартный набор для периодической подкачки нужных мышц.

Если же мы говорим о тренировках в тренажёрном зале со снарядами, тут можно вспомнить о жиме лёжа или о приседаниях со штангой. Второму упражнению следует уделить особое внимание, потому что оно прокачивает ноги и кор.

Есть те, кто не любит это упражнение и не считает прокачку ног нужной. Зачем вообще качать низ, если я хочу большие бицепсы? Тело должно развиваться пропорционально. Если вы будете работать только над одной группой мышц, она не будет развиваться должным образом. Нужно уделять внимание всем мускулам.

Вот пять упражнений, которые должен уметь выполнять каждый мужчина.

Важно! Напоминаем, при работе со свободным весом и в тренажёрах нужно быть очень внимательными. Оцените свою физическую подготовку и подберите вес в соответствии с ней. Правильный вес, который вы сможете осилить, убережёт вас от травм.

Приседания со штангой

Техника выполнения

Ноги поставьте примерно на ширине плеч, они должны быть слегка согнутыми в коленях. Штангу положите на плечи, лопатки сведите вместе. Возьмитесь за гриф хватом чуть шире плеч.

На вдохе согните ноги в коленях, спину держите ровно, отводя таз назад. В нижней точке колени должны смотреть в стороны и не выходить за носки.

На выдохе мощным движением разогните ноги и вернитесь в исходное положение.

Фото: istockphoto.com

Жим штанги лёжа

Техника выполнения

Лягте на скамью так, чтобы лопатки были прижаты к поверхности. Ногами упритесь в пол.

Возьмите штангу хватом чуть шире плеч.

На вдохе согните руки в локтях и опустите штангу к груди. Опуская штангу вниз, сводите лопатки.

На выдохе мощным движением распрямите руки, оставляя их немного согнутыми.

Фото: istockphoto.com

Скручивания

Техника выполнения

Лягте на пол, руки уберите за голову. Ноги согните в коленях, стопы поставьте на пол.

На выдохе оторвите лопатки от пола и потянитесь подбородком вверх. Не отрывайте поясницу от пола.

На вдохе вернитесь в исходное положение.

Упражнение выполняйте быстро, на количество повторений.

Фото: istockphoto.com

Отжимания

Техника выполнения

Примите упор лёжа на прямых руках, ноги поставьте на носки. Руки расположите на ширине плеч.

На выдохе согните руки в локтях, корпус старайтесь держать ровно. Не роняйте таз вниз и не поднимайте его слишком высоко.

На вдохе плавно вернитесь в исходное положение.

Фото: istockphoto.com

Подтягивания

Техника выполнения

Схватитесь за перекладину примерно на ширине плеч.

На выдохе согните руки в локтях и потянитесь подбородком и верхней частью груди к перекладине. Взгляд направлен вверх.

На вдохе медленно вернитесь в исходное положение.

Фото: istockphoto.com

Несмотря на то что все перечисленные упражнения безусловно полезны, нельзя ограничиваться только ими. Сбалансированная прокачка тела – очень тонкий процесс, где нужно уделять внимание деталям. Не бойтесь пробовать выполнять непривычные для вас движения и включать их в свою тренировку.

О том, как правильно выбрать свободный вес для работы в тренажёрном зале, читайте в нашем материале