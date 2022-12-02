Эти напитки помогут не только разнообразить чаепитие, но и улучшить здоровье.

Саган-дайля, иван-чай и другие травы долголетия. Как правильно их заваривать и пить

Предзимье, зима, перепады температур и атмосферного давления, короткий световой день, хмурые дни – процессы, характеризующие конец года в центральной полосе России, и время, когда многое нужно успеть, а силы на исходе. Да ещё и время сезонных простуд и гриппов наваливается на нас тяжестью проживания и долгим периодом восстановления.

Что может помочь справиться со стрессами, простудами, облегчить симптомы заболеваний и хоть чуточку приблизиться к гармонии физического и эмоционального самочувствия?

Светлана Кусова биотехнолог, ароматерапевт, специалист по фитотерапии и терапии специями Один из самых лучших способов – это домашний фиточай. Свежезаваренный, ароматный, с неповторимым вкусом дальних лугов, горных высей, степных просторов, благотворно влияющий как на наше физическое, так и на эмоциональное состояние.

Иван-чай

Начнём с исконно русского Иван-чая (кипрей узколистный), который с древности, до появления в России китайского чёрного чая, применялся именно для ежедневного чаепития.

Иван-чай по своей природе – растение пионер, тот, кто первым осваивает разрушенные земли, пожарища и за один год способен нарастить огромную биомассу, необходимую для дальнейшего восстановления почвы.

Фото: istockphoto.com

Благодаря уникальному химическому составу иван-чай благотворно влияет на весь организм. Листья кипрея содержат большое количество дубильных веществ, органических кислот, витамина C, пектинов, флавоноидов, макро- и микроэлементов, сахара и слизи.

Напиток помогает бороться с авитаминозом, благодаря высокому содержанию витамина С является природным средством для профилактики и борьбы с простудами. А также укрепляет иммунную систему и повышает общий тонус организма после перенесённых болезней и физических перегрузок, помогает сохранять внимание и концентрацию во время умственных нагрузок.

Иван-чай эффективен:

при раздражительности и гневливости;

бессоннице, оказывает лёгкое седативное действие;

помогает мышечному и эмоциональному расслаблению.

Донник жёлтый (донник лекарственный)

Ещё одно растение, аромат которого хорошо знаком многим из нас. Лекарственное растение с удивительным медовым ароматом, лечебные свойства которого известны издревле. Писатель Иван Бунин говорил:

Мне этот донник золотой на миг всего, всего дороже!

Римский врач Гален лечил им раны гладиаторов, грек Диоскорид подробно описал его целительную силу, а происхождение русского названия говорит само за себя.

Фото: unsplash.com/@forleaves

«Донник» происходит от «донной» — древнего названия подагры и «дна» — древнерусского обозначения болезней нижней части брюшной полости.

Полезные свойства донника хорошо изучены наукой и нашли признание в использовании при болезнях сердечно-сосудистой, дыхательной, мочеполовой систем. Для укрепления иммунитета и лечении подагры и ревматизма.

Также донник эффективен:

при наружном применении;

маститах и для размягчения и рассасывания разных уплотнений и фурункулов;

для рассасывания тромбов (сгустки крови) природный антикоагулянт, приём которого в течение недели помогает восстановить «текучесть» нашей крови.

Но к применению этого растения нужно относиться предельно осторожно. Не использовать его в терапевтических дозах самостоятельно, только под наблюдением фитотерапевта.

Как правильно заваривать чай из трав и ягод, рассказали по ссылке

Противопоказанием к применению донника служат беременность, пониженная свёртываемость крови, пониженное давление, заболевания почек. Длительное применение и приём в больших количествах могут вызвать головную боль, рвоту, беспокойный сон и даже паралич.

Базилик священный

Перейдём теперь к пряным растениям и посмотрим попристальнее на Базилик священный (Ocimum sanctum). Вот уже более чем 3000 лет это растение считается одним из самых могущественных и священных растений Индии.

Нет, это не привычный для нас кулинарный базилик, хотя все его виды, несомненно, имеют свои целебные свойства. Главным достоинством Базилика священного считается его применение в качестве адаптогена.

Адаптогены — это питающие и строящие травы, которые при ежедневном применении укрепляют здоровье человека.

Базилик:

разжижает кровь и способствует кровообращению;

оптимизирует уровень холестерина;

снижает уровень глюкозы в крови;

способствует уменьшению боли и полезен при лечении артрита и других воспалений.

В качестве пряной травы он благотворно влияет на пищеварение, облегчает застойные состояния, помогает при изжоге и применяется для исцеления язв.

Используется базилик и как антимикробная трава при лечении бактериальных грибковых и вирусных инфекций. Помогает укрепить иммунную систему.

Аккуратность в применении базилика священного должна быть соблюдена людьми, принимающими инсулин от диабета. А также теми, кто принимает препараты для разжижения крови, чтобы не усилить их действие.

Саган-дайля (рододендрон Адамса)

Ещё одно удивительное растение, всё больше завоёвывающее интерес. Согласно бурятской легенде, воины, возвращаясь домой с победой, втыкали копья в склоны Саян. Так они отдавали силу земле. Спустя время в этих местах появлялось растение сагаан дали (буквально – «белое крыло»). Люди верили, что оно наделяет человека силой и здоровьем.

Фото: istockphoto.com

Это растение, активно используемое тибетской и бурятской медициной, пока не признано фармокопейным, то есть не числится в Государственном реестре лекарственных средств. Но научные исследования российских учёных последних десятилетий относят его к потенциальным лекарственным растениям.

Рододендрон Адамса

В народной тибетской медицине рододендрон Адамса в виде отваров применяется внутрь как бактерицидное, тонизирующее средство, а также для стимуляции сердечной деятельности и нервной системы.

Монголы и буряты повсеместно используют это растение в качестве мочегонного средства, при простудных заболеваниях. В Сибири охотники употребляют рододендрон Адамса в виде чая для снятия усталости.

Благодаря исследованиям, проведёнными в Иркутском государственном медицинском университете, было установлено, что рододендрон Адамса обладает выраженным тонизирующим действием в условиях стресса и превосходит эффект элеутерококка, повышает устойчивость организма к инфекции, обладает противовоспалительным и антиоксидантным действием.

Но есть противопоказания к применению:

возраст до 18 лет;

беременность и лактация;

нестабильное состояние нервной системы;

повышенная возбудимость;

поражения головного мозга;

психические расстройства;

заболевания почек и мочевыделительной системы.

Как правильно пить травяные сборы

Каждое из описанных растений уникально по своему химическому составу и неповторимо по своим целительным свойствам. Каждое из них способно принести нам гармонию, а при неразумном употреблении – нанести вред и, возможно, непоправимый.

Но соблюдение правил и норм в ежедневном употреблении позволят обеспечить доброе утро, бодрый день и спокойную ночь.

Иван-чай – можно принимать каждый день, но не более месяца, потом делать перерыв на месяц. Дозировка 1 ч. л. с горкой на 300 мл кипятка.

Донник лекарственный – для профилактики тромбообразования принимать по 1/2 ч. л. два раза в день на 200 мл кипятка. Принимать не более недели. Можно добавлять в чёрный или зелёный чай, а для ароматизации и разнообразия вкуса – добавлять к иван-чаю щепотку донника.

Базилик священный – годится для ежедневного длительного применения 2 ч. л. сухой травы на 300 мл кипятка.

Саган-дайля – для тех, кто хочет придать бодрости или снять накопившуюся усталость, два-три листочка на 200 мл кипятка. Не каждый день.

В остальных случаях – в качестве лекарственного средства только под наблюдением врача. Пейте чай, наслаждайтесь ароматами и будьте здоровы.