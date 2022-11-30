Тренировка родом из СССР. Вспоминаем, как занимались спортом наши родители

Зарядку в те времена делали все — и неспроста.

Советский Союз славился своей культурой спорта. Зарядка была привычным занятием каждого, во дворах молодые атлеты выполняли упражнения на турниках, а девушки дома осваивали аэробику. В сетке телевидения были программы с тренировками, которые не только смотрели, но и повторяли.

Идея спорта была везде: плакаты, радио и телепрограммы с «Утренней зарядкой», школьники были обязаны сдавать нормы ГТО, а на работе всех ждала производственная гимнастика. А эта фраза, наверное, была на слуху у каждого.

Товарищи! Если вы ещё не занимаетесь по утрам гимнастикой, но хотите приступить к этому полезному делу, присоединяйтесь к нам сегодня!

Николай Лаврентьевич Гордеев — голос передачи «Утренняя гимнастика».

Утренняя зарядка того времени была целым комплексом упражнений, который помогал проснуться и правильно начать день. Упражнения улучшали кровообращение, активизировали организм после сна, повышали настроение и дисциплину.

Готовы отправиться в прошлое на нашей машине времени? Тренировка, которую мы подготовили вместе с тренером World Class Андреем Донских, не только напомнит, как занимались раньше, но и поможет вам подтянуть тело. Если вы будете выполнять зарядку регулярно, то уже через месяц заметите, как тело становится более подтянутым, появляются аккуратные черты, а мышцы становятся крепкими. Один из самых больших плюсов зарядки – быстрое пробуждение с утра. Так что вперёд — сделайте своё утро лучше!

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