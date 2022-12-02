Где в Москве можно находить 10 000 шагов. 7 приятных и небанальных маршрутов

В этих местах вы пройдёте свою норму и даже немного больше.

Тренд «нахаживать по 10 тыс. шагов» существует очень давно. Это сделать очень легко, если знать, где гулять. Мы предлагаем места, в которых вы забудете про проверку своих трекеров, а будете просто ходить и размеренно достигать результата. Главное не относиться к прогулкам, как к серьёзному мероприятию, всё должно быть просто и расслабленно, как вечер в Италии.

Я много раз сталкивался с тем, что люди очень дотошно относятся к вопросу о том, как находить 10 тыс. шагов. Для большинства это целый «вызов» самому себе. Но надо сказать, что они больше всех и расстраиваются, если цель не была достигнута. В случае пеших прогулок «уровень важности» никогда не надо завышать до небес. Лучше подумать о правильной обуви, приятной компании, лёгком и питательном перекусе, и всё. Время пролетит незаметно, а счётчик шагомера перевалит далеко за желаемую цифру.

Парк реки Сходни в Куркино

Один из «молодых» парков города был открыт в 2004 году и расположился на территории района Куркино, вдоль левого берега реки Сходни. Главная и уникальная особенность этого места заключается в том, что там остались нетронутые обширнейшие территории.

Было бы странно, если бы парк не обладал экомаршрутами. Они там есть и проходят таким образом, чтобы посетители смогли увидеть воочию всё разнообразие животного и растительного мира.

Парк реки Сходни Фото: РИА Новости

Если вы ещё не пробовали ходить 10 тыс. шагов, но заинтересовались, почитайте, чем полезно ходить по 10 000 шагов в день.

Лосиный остров

То самое место, где в Москве живут настоящие лоси. Территория носит статус национального парка и внесена в список особо охраняемых природных мест. Помимо этого, парк является одним из первых подобных в России, он открылся в 1983 году.

Миссия острова заключается в том, чтобы объединить в себе уникальный природный ландшафт с редкими видами животных и растений.

Парк – отличное место для спокойного и активного отдыха. Там есть спортивные площадки и велодорожки. На территории с площадью около 116 тыс. кв. км проложены многочисленные пешеходные тропинки, которые вы не сможете изучить и за год, но попробовать можете.

Лосиный остров Фото: РИА Новости

Битцевский лес

За всю свою историю этот парк пережил немало. Его и вырубали, и заселяли новыми посадками, а окончательно зелёный массив сформировался только 70 лет назад. Сейчас под охраной государства находится территория в более 2 тыс. га.

Во время прогулки вы сможете увидеть четыре гидрологических памятника природы, один энтомологический, два ландшафтных и семь ботанических.

По территории парка протекают речки Чертановка, Городня и Битца. Их окружают овраги и крутые склоны, гуляя по которым вы сможете варьировать нагрузку и более креативно составить себе маршрут прогулки.

Битцевский лес Фото: РИА Новости

Полуостров Щукинский

Он находится в районе Строгино. Раньше на его месте находился карьер по добыче песка, но со временем он стал затапливаться, и в итоге образовался живописный полуостров.

В первую очередь это место привлекает своими видами на Строгино, Москва-реку и Серебряный бор. А затем раскрывается многообразием природы: болота, луга, березняки, сосновые и еловые леса. Чтобы провести один из выходных в спокойствии и умиротворении — лучше места не найти. А какие там закаты!

Это место стало для меня большим открытием в городе, когда я оказался там впервые этим летом. При очевидном плюсе лёгкой транспортной доступности и известности я обходил парк стороной, как оказалось, зря. Широкие пешеходные тропинки, разнообразный ландшафт и спокойствие, которое дарит прогулка, дорогого стоят.

Тимирязевский парк

На севере Москвы есть один из старинных парков, который занимает площадь в 232 га –Тимирязевский. Когда впервые окажетесь внутри, вас приятно удивит, что со всех сторон будет раздаваться пение птиц.

Когда будете гулять по парку, вам, возможно, даже повезёт, как однажды Петру I, который по легенде увидел на берегу паркового озера оленя. Не поленитесь и посетите это место. Обязательно позаботьтесь об удобной обуви и термосе с чаем – с ним зимняя прогулка не будет казаться пыткой.

Тимирязевский парк Фото: РИА Новости

Парк Яузы

Для всех, кто горит пешими прогулками, надо присмотреться к «Парку Яузы». Там организовано несколько экологических пешеходных маршрутов вдоль рек Яузы и Чермянки.

Вам необязательно искать подробное описание в интернете, а стоит просто выйти на набережную Яузы и отправиться в любую сторону. За время вашего похода вы сможете посетить несколько парковых территорий.

Парк Яузы Фото: РИА Новости

Главный ботанический сад

Из личного общения с заядлыми пешеходами мы сделали вывод, что Ботанический сад почему-то многие обходят стороной, хотя это довольно опрометчиво.

Территория парка в 361 га как бы сама намекает, чтобы её исследовали все желающие. Там вы точно не заблудитесь, поскольку везде стоят указатели и подсказки, куда ещё вы можете пройти.

Главный ботанический сад Фото: РИА Новости

Если во время прогулки вы чувствуете дискомфорт и усталость, значит, что-то идёт не по плану, а что — разбираем в статье