Горький опыт: почему я покупаю замороженные овощи и фрукты вместо свежих

Зимой получать витамины из фруктов и овощей намного сложнее, чем летом. Замороженные фрукты явно проигрывают по привлекательности на фоне свежих. Все эти глянцевые фрукты и ягоды как-то особенно подкупают зимой. Но есть ли польза за красивой картинкой? Наш автор Анна Мурашова поделилась горьким опытом отравления искусственной клубникой.

Анна Мурашова автор в разделе Lifestyle Не стоит быть Белоснежкой, которая повелась на красивое яблоко.

Нужно понимать, что вырастить ягоды, фрукты и овощи не в сезон в тепличных условиях сложно без добавления синтетических веществ, вредных для здоровья. Так же, как и сохранить свежесть фруктов при транспортировке.

Конечно, производитель не преследует цели отравить потребителя. Есть спрос – есть предложение. Но наличие пестицидов в продуктах, которые могут повлечь за собой отравление, к сожалению, неизбежно.

Мне тоже довелось пережить этот урок от красивых ягод

«Показать всем в социальных сетях, что холодной зимой ты балуешь себя летними деликатесами – огромный соблазн. Полкилограмма свежей клубники в феврале стало моим «отравленным яблоком». Переизбыток пестицидов привёл к отравлению и высокой температуре.

Фото: istockphoto.com

На протяжении недели я не могла думать не только о злополучных ягодах, но и о еде в принципе. У меня было достаточно времени, чтобы изучить тему вреда «пластиковых фруктов». Но я нашла лучший способ получать удовольствие от вкуса любимых ягод без сопровождения недельного больничного!»

Почему я стала покупать замороженные овощи, ягоды и фрукты вместо свежих

«До сих пор многие думают, что в замороженных фруктах, ягодах и овощах не остаётся никакой пользы. Но при шоковой заморозке ягоды, фрукты и овощи, выращенные летом, сохраняют все полезные свойства и витамины надолго.

Из ягод зимой лучше отдавать предпочтение замороженной клубнике, вишне или малине. А из фруктов выбирать абрикосы, персики и виноград.

Какие ягоды и фрукты нельзя замораживать, узнаете по ссылке

Овощи, которые и после заморозки сохраняют вкус и необходимые микроэлементы: брокколи, стручковая фасоль, морковь и болгарский перец.

Наиболее эффективный способ сохранить пользу витаминов – это шоковая заморозка. Продукты в короткий срок поддаются температуре -60°C градусов, но в домашних условиях сделать это сложно».

Не зря бабушки закатывали варенье на зиму

«Несмотря на большое количества сахара и термообработку, ягоды сохраняют многие полезные свойства. Натуральное малиновое варенье, которые многие так любят использовать как лекарство от простуды, действительно содержит большое количество антиоксидантов, витаминов группы А, а также кальций, магний и железо.

Фото: unsplash.com/@hungry_eyes_dublin

Многие рестораны на зимний период перестают добавлять в десерты свежие ягоды и заменяют их на варенье или джем с целью уменьшения вреда для посетителей. Но польза будет только при употреблении десерта в небольших количествах».

Мнение врача-диетолога

Ирина Лизун эксперт бренда здорового питания REX, врач-диетолог, нутрициолог с опытом работы более 15 лет Мнение о том, что сезонные фрукты и овощи лучше есть в сезон, абсолютно верно. Дело в том, что продукты, достигшие своей физической зрелости, содержат максимум полезных веществ — витаминов и микроэлементов. И если в начале зимы мы ещё можем найти такие на прилавках, то к весне их практически не остаётся.

Фрукты и ягоды, которые мы можем видеть зимой на прилавках, сильно отличаются от сезонных не только концентрацией микроэлементов и витаминов, но и по количеству эфиров. Именно из-за их низкого содержания они могут не иметь аромата и быть безвкусными.

Кроме того, в большинстве случаев их срывают до спелости и до того, как они успевают набрать витамины, антиоксиданты и другие полезные вещества. Плюс они транспортируются и хранятся — а это дополнительные потери полезных веществ.

Фото: unsplash.com/@vessilli

Чтобы сохранить максимум полезных свойств в сезонных фруктах, ягодах и овощах, их можно заготовить на зиму.

Есть два способа сохранить заготовки, которые позволяют сохранить и даже приумножить полезные свойства

Ферментация. Это достаточно простой процесс с участием молочнокислых бактерий, которые благотворно влияют на флору и пищеварение.

Этот способ заготовки позволяет усилить полезные свойства продукта, улучшить вкус и продлить срок хранения. Самый известный ферментированный продукт — квашеная капуста и мочёные яблоки.

Шоковая заморозка. Благодаря ей в овощах, ягодах и фруктах сохраняется максимум полезных веществ. Но только при условии, что соблюдены все правила заморозки. Важным аспектом здесь является температурный режим.

Фото: istockphoto.com

Овощи и фрукты не должны размораживаться в процессе транспортировки и хранения, поэтому замороженные на даче ягоды лучше всего перевозить в сумке-холодильнике.

Подробнее о том, как правильно замораживать ягоды и фрукты на зиму, чтобы они не потеряли полезные свойства, рассказали здесь

Кроме того, фрукты и овощи, которые идут в заморозку, срываются в своей физической зрелости, а значит, в них содержится максимум полезных веществ, а потери минимальны. Также они удобны в использовании.

Поэтому зимой лучше отдать предпочтение именно замороженным овощам, ягодам и фруктам. Пусть они не такие красивые, но однозначно более полезные.