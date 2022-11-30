Горький опыт: почему я покупаю замороженные овощи и фрукты вместо свежих

Зимой получать витамины из фруктов и овощей намного сложнее, чем летом. Замороженные фрукты явно проигрывают по привлекательности на фоне свежих. Все эти глянцевые фрукты и ягоды как-то особенно подкупают зимой. Но есть ли польза за красивой картинкой? Наш автор Анна Мурашова поделилась горьким опытом отравления искусственной клубникой.
Не стоит быть Белоснежкой, которая повелась на красивое яблоко.
Нужно понимать, что вырастить ягоды, фрукты и овощи не в сезон в тепличных условиях сложно без добавления синтетических веществ, вредных для здоровья. Так же, как и сохранить свежесть фруктов при транспортировке.
Конечно, производитель не преследует цели отравить потребителя. Есть спрос – есть предложение. Но наличие пестицидов в продуктах, которые могут повлечь за собой отравление, к сожалению, неизбежно.
Мне тоже довелось пережить этот урок от красивых ягод
«Показать всем в социальных сетях, что холодной зимой ты балуешь себя летними деликатесами – огромный соблазн. Полкилограмма свежей клубники в феврале стало моим «отравленным яблоком». Переизбыток пестицидов привёл к отравлению и высокой температуре.
Фото: istockphoto.com
На протяжении недели я не могла думать не только о злополучных ягодах, но и о еде в принципе. У меня было достаточно времени, чтобы изучить тему вреда «пластиковых фруктов». Но я нашла лучший способ получать удовольствие от вкуса любимых ягод без сопровождения недельного больничного!»
Почему я стала покупать замороженные овощи, ягоды и фрукты вместо свежих
«До сих пор многие думают, что в замороженных фруктах, ягодах и овощах не остаётся никакой пользы. Но при шоковой заморозке ягоды, фрукты и овощи, выращенные летом, сохраняют все полезные свойства и витамины надолго.
Из ягод зимой лучше отдавать предпочтение замороженной клубнике, вишне или малине. А из фруктов выбирать абрикосы, персики и виноград.
Овощи, которые и после заморозки сохраняют вкус и необходимые микроэлементы: брокколи, стручковая фасоль, морковь и болгарский перец.
Наиболее эффективный способ сохранить пользу витаминов – это шоковая заморозка. Продукты в короткий срок поддаются температуре -60°C градусов, но в домашних условиях сделать это сложно».
Не зря бабушки закатывали варенье на зиму
«Несмотря на большое количества сахара и термообработку, ягоды сохраняют многие полезные свойства. Натуральное малиновое варенье, которые многие так любят использовать как лекарство от простуды, действительно содержит большое количество антиоксидантов, витаминов группы А, а также кальций, магний и железо.
Фото: unsplash.com/@hungry_eyes_dublin
Многие рестораны на зимний период перестают добавлять в десерты свежие ягоды и заменяют их на варенье или джем с целью уменьшения вреда для посетителей. Но польза будет только при употреблении десерта в небольших количествах».
Мнение врача-диетолога
Мнение о том, что сезонные фрукты и овощи лучше есть в сезон, абсолютно верно. Дело в том, что продукты, достигшие своей физической зрелости, содержат максимум полезных веществ — витаминов и микроэлементов. И если в начале зимы мы ещё можем найти такие на прилавках, то к весне их практически не остаётся.
Фрукты и ягоды, которые мы можем видеть зимой на прилавках, сильно отличаются от сезонных не только концентрацией микроэлементов и витаминов, но и по количеству эфиров. Именно из-за их низкого содержания они могут не иметь аромата и быть безвкусными.
Кроме того, в большинстве случаев их срывают до спелости и до того, как они успевают набрать витамины, антиоксиданты и другие полезные вещества. Плюс они транспортируются и хранятся — а это дополнительные потери полезных веществ.
Фото: unsplash.com/@vessilli
Чтобы сохранить максимум полезных свойств в сезонных фруктах, ягодах и овощах, их можно заготовить на зиму.
Есть два способа сохранить заготовки, которые позволяют сохранить и даже приумножить полезные свойства
Ферментация. Это достаточно простой процесс с участием молочнокислых бактерий, которые благотворно влияют на флору и пищеварение.
Этот способ заготовки позволяет усилить полезные свойства продукта, улучшить вкус и продлить срок хранения. Самый известный ферментированный продукт — квашеная капуста и мочёные яблоки.
Шоковая заморозка. Благодаря ей в овощах, ягодах и фруктах сохраняется максимум полезных веществ. Но только при условии, что соблюдены все правила заморозки. Важным аспектом здесь является температурный режим.
Фото: istockphoto.com
Овощи и фрукты не должны размораживаться в процессе транспортировки и хранения, поэтому замороженные на даче ягоды лучше всего перевозить в сумке-холодильнике.
Кроме того, фрукты и овощи, которые идут в заморозку, срываются в своей физической зрелости, а значит, в них содержится максимум полезных веществ, а потери минимальны. Также они удобны в использовании.
Поэтому зимой лучше отдать предпочтение именно замороженным овощам, ягодам и фруктам. Пусть они не такие красивые, но однозначно более полезные.