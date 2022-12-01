Какие упражнения помогут убрать целлюлит. Отвечает тренер

Целлюлит беспокоит многих женщин, и из-за него появляются комплексы. Но эта проблема очень распространённая, стесняться её не нужно. Если же вы хотите более подтянутое тело, придётся поработать над собой и ввести в жизнь новые привычки.

Анна Мотина тренер World Class Целлюлит – это физиологическая норма женщины. Причина его появления – сама природа, а точнее сказать, эстрогены. Если бы не модные журналы, то и проблемы бы из этого никто не делал. Сделать кожу ровнее и подтянутее можно, но полностью от него избавиться женщине не получится.

Для борьбы с целлюлитом на помощь приходят три средства:

физическая активность;

массаж;

правильный питьевой режим.

Физическая активность – это не три тренировки в неделю по часу, а регулярные занятия спортом плюс достаточная активность в течение дня. Долгое сидение на рабочих и водительских креслах приводит к застою лимфы и кровотока, что ведёт за собой отёчность и рыхлость тела.

Главное правило: много и разнообразно двигаться. Следом подключаем массаж, лучше профессиональный. Для домашних процедур шикарно подходят сухая щётка и скребок гуаша. Можно также побаловать тело обертываниями, от них улучшается тургор кожи, то есть её эластичность. Правильный питьевой режим улучшает обменные процессы в организме, убирает отёчность.

Какие упражнения помогут от целлюлита

Лучше всего в борьбе с целлюлитом работают два направления в фитнесе: силовые тренировки и аэробные. По отдельности, конечно. Силовые тренировки способствуют набору мышечной массы, кожа становится более плотная и ровная.

Аэробные нагрузки способствуют ускоренному процессу липолиза, то есть вы буквально сжигаете жировые запасы. Но стоит помнить, что увлекаться одним кардио не стоит, тело без крепкого мышечного каркаса будет дряблым.

Если целлюлит преимущественно находится в области бёдер, стоит обратить внимание на силовые упражнения для четырёхглавой мышцы бедра, задней поверхности бедра и ягодиц. К таковым можно отнести приседания, становую тягу, ягодичный мостик и различного рода выпады.

Фото: istockphoto.com

Если целлюлит на руках, стоит укрепить трёхглавую мышцу плеча. Помощниками станут французский жим и любые разгибания предплечья.

Ну а если целлюлит в области живота, здесь путь один – диета. В этом случае физические упражнения второстепенны, в первую очередь нужно скорректировать питание.

Не переживайте, если проблема «апельсиновых корочек» коснулась и вас. Главное – работать над ней. Сбалансированное питание, спорт и уход за телом помогут вам добиться ровной и гладкой кожи.

А вы знали, что в СССР не было целлюлита? О том, почему так получилось, читайте по ссылке