Как выглядят и чем занимаются дети знаменитостей?

Колин Хэнкс

Колин Хэнкс, сын знаменитого Тома Хэнкса, активно развивается в актёрской сфере. Карьеру он начал со съёмок в комедийных фильмах, не отказываясь от ролей второго плана. Сейчас мы его знаем по ролям в фильме «Джуманджи: Новый уровень» и в сериале «Декстер».