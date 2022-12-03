3 блюда от шеф-повара, которые можно приготовить в остывающей духовке

Рассказываем об одной из возможностей духовки, которую многие зря не используют. Пока она остывает, в ней можно приготовить несколько интересных блюд.

Вяленые помидоры

Бенита Стрельченко шеф-повар, бренд-шеф Клиники иммунодиетологии ImmunoHealth Вяление — это один из способов сохранить фрукты или овощи до самой весны со всеми вкусовыми свойствами и питательными веществами.

Приготовление

Взять плотные вкусные помидоры, разрезать их на четвертинки, вычистить сердцевины (сок не выбрасываем).

В ёмкость сложить нарезанные помидоры, добавить соль, чёрный перец, розмарин, оливковое масло, чеснок, орегано сушёный.

Все ингредиенты хорошо перемешать, дать пять минут постоять.

На противень, застланный пергаментом, выложить помидоры спинками на пергамент.

Отправить блюдо вялиться при температуре 85–90 градусов, дверь духовки приоткрыть.

Вялить пять-шесть часов.

Фото: istockphoto.com

Периодически смотреть, снимать помидоры, которые быстрее завялились. Готовое блюдо хранить, плотно уложив в банки.

Тыква вяленая

Приготовление

Почистить тыкву, нарезать, но не мелко (когда она вялится, то сильно усыхает).

Подготовленную тыкву проварить в течение трёх-пяти минут в сладкой воде с добавлением сока лимона с момента закипания, скинуть на сито, дать всей жидкости стечь.

На подготовленный противень выложить кусочки бланшированной тыквы.

Поставить вялиться на 65–70 градусов на пять часов, не закрывая духовку.

Затем увеличить температуру до 80 градусов. Через пару часов достать и охладить полностью.

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Томлёная говядина с овощами

Томление — один из старинных способов приготовления пищи, занимает много времени, но это того стоит. Блюда получаются ароматными, нежными.

Томление было популярным на Руси, пока Петр I не привёз из Голландии сковороду. Для этого метода приготовления блюд подходит посуда из стекла, чугуна и нержавеющей стали, которая быстро нагревается и медленно отдаёт тепло, а после окончания готовки долго сохраняет температуру нагревания. Например, подходит гусятница (глубокая металлическая посуда с крышкой).

Существует два вида томления

Быстро довести блюдо до кипения, а затем снизить температуру.

С самого начала готовки выставить низкую температуру и постепенно достичь кипения.

Ингредиенты:

мясо 1 кг;

сельдерей 150 г;

морковь 70 г;

тыква 70 г;

перец болгарский 150 г;

специи;

масло оливковое.

Фото: istockphoto.com

Мясо натрите специями, дайте ему постоять, пока готовите овощи.

Приготовление

Нарéзать овощи крупными кубиками, добавить масло оливковое, приправы, перемешать.

Нарезать мясо крупными кубиками и выложить в утятницу или форму для запекания. Чередовать с овощами, плотно закрыть и отправить томиться в духовку на 140 градусов. Готовить не менее трёх часов.

Затем снять с блюда крышку (или фольгу), увеличить температуру до 180 градусов и запекать 20–25 минут для придания ароматной красивой корочки.

Посуда обязательно должна быть плотно закрыта. Солить томящиеся блюда надо в конце готовки. Как только выключили плиту или духовку, дайте блюду настояться 10–15 минут. Томление улучшает вкус и аромат блюд, они становятся более аппетитными.

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