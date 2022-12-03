3 блюда от шеф-повара, которые можно приготовить в остывающей духовке

Томление — один из старинных способов приготовления пищи, занимает много времени, но это того стоит. Блюда получаются ароматными, нежными.
Томление было популярным на Руси, пока Петр I не привёз из Голландии сковороду. Для этого метода приготовления блюд подходит посуда из стекла, чугуна и нержавеющей стали, которая быстро нагревается и медленно отдаёт тепло, а после окончания готовки долго сохраняет температуру нагревания. Например, подходит гусятница (глубокая металлическая посуда с крышкой).
Существует два вида томления
Быстро довести блюдо до кипения, а затем снизить температуру.
С самого начала готовки выставить низкую температуру и постепенно достичь кипения.
Ингредиенты:
мясо 1 кг;
сельдерей 150 г;
морковь 70 г;
тыква 70 г;
перец болгарский 150 г;
специи;
масло оливковое.
Фото: istockphoto.com
Мясо натрите специями, дайте ему постоять, пока готовите овощи.
Приготовление
Нарéзать овощи крупными кубиками, добавить масло оливковое, приправы, перемешать.
Нарезать мясо крупными кубиками и выложить в утятницу или форму для запекания. Чередовать с овощами, плотно закрыть и отправить томиться в духовку на 140 градусов. Готовить не менее трёх часов.
Затем снять с блюда крышку (или фольгу), увеличить температуру до 180 градусов и запекать 20–25 минут для придания ароматной красивой корочки.
Посуда обязательно должна быть плотно закрыта. Солить томящиеся блюда надо в конце готовки. Как только выключили плиту или духовку, дайте блюду настояться 10–15 минут. Томление улучшает вкус и аромат блюд, они становятся более аппетитными.
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