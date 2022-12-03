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3 простых и вкусных блюда, которые можно приготовить в остывающей духовке

3 блюда от шеф-повара, которые можно приготовить в остывающей духовке
Бенита Стрельченко
Что можно приготовить в остывающей духовке
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Используем кухонный прибор по максимуму.

Рассказываем об одной из возможностей духовки, которую многие зря не используют. Пока она остывает, в ней можно приготовить несколько интересных блюд.

Вяленые помидоры

<a href="https://www.championat.com/authors/6081/1.html">Бенита Стрельченко</a>
Бенита Стрельченко
шеф-повар, бренд-шеф Клиники иммунодиетологии ImmunoHealth

Вяление — это один из способов сохранить фрукты или овощи до самой весны со всеми вкусовыми свойствами и питательными веществами.

Приготовление

  • Взять плотные вкусные помидоры, разрезать их на четвертинки, вычистить сердцевины (сок не выбрасываем).
  • В ёмкость сложить нарезанные помидоры, добавить соль, чёрный перец, розмарин, оливковое масло, чеснок, орегано сушёный.
  • Все ингредиенты хорошо перемешать, дать пять минут постоять.
  • На противень, застланный пергаментом, выложить помидоры спинками на пергамент.
  • Отправить блюдо вялиться при температуре 85–90 градусов, дверь духовки приоткрыть.
  • Вялить пять-шесть часов.

Фото: istockphoto.com

Периодически смотреть, снимать помидоры, которые быстрее завялились. Готовое блюдо хранить, плотно уложив в банки.

Тыква вяленая

Приготовление

  • Почистить тыкву, нарезать, но не мелко (когда она вялится, то сильно усыхает).
  • Подготовленную тыкву проварить в течение трёх-пяти минут в сладкой воде с добавлением сока лимона с момента закипания, скинуть на сито, дать всей жидкости стечь.
  • На подготовленный противень выложить кусочки бланшированной тыквы.
  • Поставить вялиться на 65–70 градусов на пять часов, не закрывая духовку.
  • Затем увеличить температуру до 80 градусов. Через пару часов достать и охладить полностью.
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Томлёная говядина с овощами

Томление — один из старинных способов приготовления пищи, занимает много времени, но это того стоит. Блюда получаются ароматными, нежными.

Томление было популярным на Руси, пока Петр I не привёз из Голландии сковороду. Для этого метода приготовления блюд подходит посуда из стекла, чугуна и нержавеющей стали, которая быстро нагревается и медленно отдаёт тепло, а после окончания готовки долго сохраняет температуру нагревания. Например, подходит гусятница (глубокая металлическая посуда с крышкой).

Существует два вида томления

  • Быстро довести блюдо до кипения, а затем снизить температуру.
  • С самого начала готовки выставить низкую температуру и постепенно достичь кипения.

Ингредиенты:

  • мясо 1 кг;
  • сельдерей 150 г;
  • морковь 70 г;
  • тыква 70 г;
  • перец болгарский 150 г;
  • специи;
  • масло оливковое.

Фото: istockphoto.com

Мясо натрите специями, дайте ему постоять, пока готовите овощи.

Приготовление

  • Нарéзать овощи крупными кубиками, добавить масло оливковое, приправы, перемешать.
  • Нарезать мясо крупными кубиками и выложить в утятницу или форму для запекания. Чередовать с овощами, плотно закрыть и отправить томиться в духовку на 140 градусов. Готовить не менее трёх часов.
  • Затем снять с блюда крышку (или фольгу), увеличить температуру до 180 градусов и запекать 20–25 минут для придания ароматной красивой корочки.

Посуда обязательно должна быть плотно закрыта. Солить томящиеся блюда надо в конце готовки. Как только выключили плиту или духовку, дайте блюду настояться 10–15 минут. Томление улучшает вкус и аромат блюд, они становятся более аппетитными.

Согреться в период холодов помогут эти простые рецепты полезных горячих супов.
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