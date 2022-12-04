С правильной экипировкой вы получите от процесса намного больше удовольствия.

Как одеться на зимнюю рыбалку. Важные советы для тех, кто не хочет замёрзнуть

С началом ледостава наступает время активных поисков надёжной и проверенной одежды для любителей зимней рыбалки. От правильного снаряжения зависит многое. И в первую очередь здоровье. Удобный тёплый костюм позволит сосредоточиться на процессе и получить максимальное удовольствие от любимого хобби.

Следуя советам опытных рыболовов, можно составить не затратный для кошелька комплект, который прослужит долго.

Одежда рыбака в зимнее время должна быть многослойной. Начинать собирать снаряжение необходимо с первого внутреннего слоя.

Термобельё

Основная задача одежды первого слоя – выводить лишнюю влагу, которая образуется при физических нагрузках. А зимняя рыбалка довольно активна, несмотря на стереотип, что процесс не требует максимальных движений. Вам может понадобиться длительный переход, или придётся затрачивать усилия при сверлении лунки.

Вторая функция термобелья – не выпускать тепло, а, наоборот, накапливать его. Если холодный воздух затронет кожные покровы, вы очень быстро замёрзнете.

Чтобы бельё максимально справилось с поставленными задачами, оно должно содержать в себе искусственные волокна. Обычно это акрил. В них также может быть добавлен хлопок и шерсть.

При поисках термобелья необходимо внимательно читать состав и изучить отзывы о фирмах, выпускающих комплекты. Они помогут не ошибиться при покупке.

Подробнее о том, как подобрать себе стильное термобельё, рассказали в этой статье

Фото: istockphoto.com

Флис

Второй слой – это надёжный утеплитель из плотных материалов. Его функция – максимально сберечь тепло. Внутренняя сторона костюма имеет ворсистую поверхность. Благодаря таким ворсинкам создаётся теплоизолирующий слой воздуха. Он помогает термобелью греть тело.

Как правило, костюмы второго слоя также полностью состоят из искусственных материалов. Самый популярный материал – флис, трикотажное полотно из полиэстера. Производители могут добавлять в состав костюмов шерсть для максимального согревающего эффекта. Но это значительно повышает их стоимость.

Ветро- и влагозащитный костюм

Третий самый важный внешний слой снаряжения для зимней рыбалки. К его выбору нужно подойти с особой тщательностью. Куртка и брюки обязательно должны состоять из мембранных материалов. То есть ткань должна обладать ветрозащитными и влагоотталкивающими свойствами, но при этом пропускать воздух. Иначе внутри будет образовываться эффект «термоса».

Внешний вид можно выбрать по своим потребностям. Цвет, наличие дополнительных карманов, регулировка и размер капюшона. Хорошо себя зарекомендовали европейские производители.

Рукавицы и перчатки

На этот важный аксессуар возлагается задача не только согревать руки, но и максимально чувствовать снасти, удобство надевать приманку и снимать рыбу. Перчатки должны быть водонепроницаемыми, ветрозащитными.

Как отмечают опытные рыболовы, водонепроницаемые рукавицы не обладают достаточным удобством и функциональностью, как, например, перчатки. При этом вторые не обладают такой теплозащитой, как варежки. Поэтому рекомендуется иметь комплект из двух пар: перчаток и рукавиц.

Фото: istockphoto.com

Обувь

Сейчас на рынке представлен большой выбор обуви для зимнего увлечения: валенки, сапоги из ЭВА (этиленвинилацетат), сапоги «канадской модели» — состоят из резиновой галоши и голенища из брезента или кожи.

По опыту рыбаков, валенки не обладают достаточной устойчивостью стопы внутри. Отсюда высокая нагрузка на ноги, отчего возможны нежелательные травмы.

Сапоги из лёгкого прорезиненного материала – идеальное решение на сегодняшний день. Они обладают морозоустойчивостью, эластичностью. Доступны по стоимости.

Сапоги «канадского типа» также отлично зарекомендовали себя на зимней рыбалке. Производители заявляют, что они способны выдержать температуру до минус 100 градусов.

Кейс от рыбаков: не надевайте шерстяные носки внутрь сапог с термовкладышем. Шерсть впитает влагу, и ноги очень быстро намокнут и замёрзнут. Для рыбалки используйте влагоотводящие термоноски.

Желаем вам хорошего улова и комфорта во время зимней рыбалки.

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