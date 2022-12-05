Как сезонное сокращение сна влияет на работу мозга. Отвечает психолог

С приходом осенних и зимних месяцев у многих людей часто ухудшается настроение, снижается работоспособность, возникают повышенная утомляемость и апатия, снижается концентрация внимания, возникает вялость или бессонница. И на то есть веские причины.

Александр Белобородов кандидат психологических наук, доцент Начало осенне-зимнего сезона и связанная с этим осенняя хандра, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, так или иначе затрагивает около 42% взрослого населения России.

Это связано прежде всего с тем, что в это время люди начинают больше времени проводить на работе и дома, у экранов своих телевизоров, за компьютерами, с планшетами и смартфонами в руках.

Происходит естественное изменение в работе основных нейромедиаторов мозга и центральной нервной системы, регулирующих настроение и естественные циркадные ритмы сна/бодрствования: серотонина, дофамина и мелатонина.

Снижение естественного уровня освещения также приводит к значительному сокращению уровней серотонина и мелатонина — гормонов, тесно связанных между собой. Это, в свою очередь, сопровождается симптомами сезонной хандры.

Фото: unsplash.com/@priscilladupreez

Одним из основных признаков является нарушение циркадного ритма, цикла сна/бодрствования, при котором многие испытывают сонливость, а ночью, наоборот, долго не могут заснуть или рано/часто просыпаются ночью.

Вместе с тем организм человека остро нуждается в полноценном сне для восстановления и поддержания физического, психического и эмоционального здоровья, ведь сон — это время, когда клетки всего организма восстанавливаются.

Здесь собрали научные доказательства того, что сон лечит и помогает держать себя в форме.

Когда человек ложится спать, его тело отдыхает, мышцы расслабляются, происходит снижение уровня кортизола – гормона стресса, а мозг в это время продолжает работать.

От качества сна зависит здоровье мозга, который регулирует работу всех остальных органов человека, а значит, эмоциональное и психофизиологическое состояние человека в целом.

Как сокращение сна влияет на работу мозга

Сон выполняет ряд важнейших и незаменимых для человека функций.

Во-первых, во время ночного сна происходит очищение центральной нервной системы от метаболитов. Во сне под руководством головного мозга в организме происходит «уборка», активно идут процессы связывания и нейтрализации токсинов.

В 2012 году зарубежными учёными была открыта глимфатическая система – система микроканальцев в мозге, которая открывается во время сна и отвечает за выведение токсинов из центральной нервной системы.

Во время ночного отдыха мозгом осуществляется «сканирование» организма – анализ состояния органов, а также устранение выявленных неполадок.

Во-вторых, во время сна, особенно его быстрой фазы, происходят удаление накопившейся за день ненужной информации и эмоциональная перестройка, проявляющаяся в снижении возбудимости очагов мотивационного возбуждения.

Фото: unsplash.com/@maddibazzocco

В-третьих, в течение сна идёт переход информации из кратковременной памяти в долговременную. По этой причине учить материал намного эффективнее перед тем, как пойти на боковую.

Таким образом, во сне активизируются многие вегетативные функции (дыхание, кровообращение, пищеварение) и протекают процессы, необходимые для нормального функционирования организма в течение дня.

Данные процессы не могут осуществляться при бодрствовании, поэтому человеку необходимо следовать биологическим ритмам и спать не менее семи-восьми часов.

Основной причиной сезонного нарушения сна, кроме малого количества солнечного света, влияющего на выработку серотонина/мелатонина, является наличие у современного человека постоянной информационной перегрузки.

Для нормализации сна важна температура воздуха в комнате. Как её настроить, читайте по ссылке

Человек просыпается утром и сразу хватается за телефон, читая в нём новости или сообщения из социальных сетей, смотрит в телефон по дороге на работу и обратно, во время работы и перед сном.

Всё это приводит к резкому усилению в течение дня активирующих систем мозга, каждая из которых имеет свой медиатор. Тем временем это важные биологически активные химические вещества, посредством которых осуществляется передача импульса между нейронами.

Поэтому полноценный, регулярный сон необходим для человека. Это своеобразная профилактика когнитивных изменений, связанных с вниманием, памятью, речью, восприятием.