Нутрициолог рассказала, как защититься от вредных веществ в пище.

Как снизить плохой холестерин без лекарств? 7 продуктов, полезных для сердца и сосудов

«Хороший» и «плохой»: так принято разделять холестерин — органическое соединение, участвующее в большинстве процессов жизнедеятельности.

Уровень первого необходимо поддерживать в норме, чтобы обмен веществ работал без перебоев, сосуды не страдали от атеросклероза (хроническое заболевание), желудок и кишечник выполняли свои функции.

Ната Гончар основатель Международного института интегративной нутрициологии Расскажу, как полноценное питание помогает поддерживать нормальный уровень холестерина и что есть, чтобы вывести «плохое» вещество из организма.

Уровень и качество холестерина в крови влияют на процессы в организме, поэтому необходимо поддерживать все показатели в норме. Добиться этого можно и без лекарств, а именно статинов, блокирующих фермент печени, который и производит холестерин.

Для этого важно нормализовать питание: сократить потребление ненасыщенных жиров, добавить в рацион мононенасыщенные жиры, омега-3 жирные кислоты, продукты, богатые клетчаткой и пектином.

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Полезный набор нутриентов поддерживает в норме уровень «хорошего» холестерина и помогает активно выводить из организма излишки «плохого».

В качестве источников мононенасыщенных жиров и омега-3 жирных кислот рекомендую выбирать жирные сорта рыбы, орехи, авокадо, печень трески, семена чиа.

Богатые источники клетчатки и пектина:

свежая зелень — салат, шпинат, петрушка, кинза и т. д.;

фрукты — груши, яблоки, бананы, апельсины;

ягоды — малина, голубика, слива;

сухофрукты — чернослив, инжир, финики;

овощи — тыква, картофель, шпинат, цветная капуста;

бобовые — нут, чечевица, горох, фасоль;

булгур и коричневый рис;

орехи.

Топ-7 продуктов, помогающих снизить повышенный холестерин

Рыба жирных сортов

Полноценные источники «хорошего» холестерина — это рыба жирных сортов: тунец, скумбрия, лосось. Жирная морская рыба содержит омега-3 жирные кислоты, которые благоприятно воздействуют на обмен холестерина, уменьшая размер холестериновых бляшeк на стенках сосудов.

Рекомендуется съедать по 100 г рыбы дважды в неделю для профилактики тромбоза, потому что избыток холестерина в крови повышает риск образования тромбов.

Орехи

Ещё один полезный продукт в рационе — орехи, которые содержат мононенасыщенные жиры и аргинин — вещество, защищающее клетки печени от токсического повреждения. Это помогает организму выводить холестерин низкой плотности. Рекомендуемая порция орехов в день — 30 г.

Источники растительной клетчатки

Вывести «плохой» холестерин из организма помогает растительная клетчатка. Необходимо съедать 25-30 г клетчатки в день для профилактики атеросклероза и поддержания уровня холестерина в норме. Растительную клетчатку содержат отруби, цельные злаки, семечки, бобовые, овощи, фрукты и зелень.

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Яблоки и цитрусовые содержат пектин, который помогает выводить лишний холестерин из кровеносных сосудов.

Свёкла

Красная свёкла содержит бетацианин — вещество, которое улучшает работу печёночных клеток, защищает их от разрушения и уменьшает количество липопротеинов низкой плотности («плохой» холестерин) в крови.

Цветки липы

Чай или отвар из цветков липы эффективно снижает уровень общего холестерина и повышает число липопротеинов высокой плотности в крови («хорошего» холестерина). Растение оказывает такой эффект благодаря содержанию флавоноидов (кверцетин, гесперидин, кемпферол), сапонинов и фитостеринов.

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Напиток также снижает артериальное давление, борется с отёками, помогая вывести лишнюю жидкость из организма.

Корень имбиря

В корне имбиря есть вещество гингерол, которое понижает уровень «вредного» холестерина. Имбирь активизирует фермент тирозинкиназу, который обеспечивает переработку «плохого» вещества в «хорошее».

Приём отвара из корня имбиря снижает повторное усвоение холестерина на 40%.

Семена льна и льняное масло

Семена льна и льняное масло богаты альфа-линоленовой кислотой, которая оказывает положительное воздействие на липидный профиль (содержание жиров в крови) и защищает от развития атеросклероза.

Рекомендации по питанию

Для нормализации показателей холестерина необходимо полноценно питаться и соблюдать режим. Взрослым рекомендуется есть три раза в день без перекусов, желательно в одно и то же время.

Необходимо исключить из рациона рафинированные углеводы и трансжиры:

хлопья для завтрака;

конфеты, сладости, пирожные;

маргарин;

фастфуд;

продукты обжаренные во фритюре.

Чтобы улучшить работу желчного пузыря и процесс усвоения жиров, нужно наладить питьевой режим и есть больше цельных продуктов, полезных жиров, добавлять в блюда горькие травы. В качестве десерта рекомендуется есть чёрный шоколад.

Советую заменить черный чай и кофе на травяные чаи и отвары. Одуванчик, люцерна, каллизия душистая эффективно защищают от атеросклеротических отложений и снижают концентрацию «вредного» холестерина в крови.

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Для нормализации уровня холестерина в первую очередь необходимо наладить режим питания, добавить в жизнь физическую активность, нормализовать сон.

Дело в том, что нехватка сна напрямую влияет на метаболизм липопротеинов и активность генов, регулирующих их. Из-за недосыпания количество липопротеинов высокой плотности снижается, а уровень «плохого» холестерина возрастает.

Риск заполучить атеросклероз и другие заболевания сердца и сосудов значительно снижается при отказе от вредных привычек и добавлении в режим дня физической активности.

Эти вредные привычки ухудшают работу мозга.

Предлагаемые инструменты и средства будут эффективны и принесут ощутимую пользу, если использовать их комплексно.