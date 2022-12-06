4 самых эффективных приёма самообороны, которые в нужный момент помогут дать отпор

Знать основы техники самообороны должен каждый, и девушки не исключение. Никогда не знаешь, когда придётся очутиться на улице в поздний час или пройти через плохо освещаемый двор.

Первое правило, если вы вдруг столкнулись с неприятелем – не геройствуйте. Не переоценивайте себя, это может привести к печальным последствиям. Ко всем советам в интернете относитесь с осторожностью и помните, что может случиться всякое. Надо быть готовыми ко всему.

Носите с собой перцовый баллончик, который при грамотном использовании моментально дезориентирует злоумышленника. Чтобы научиться пользоваться «перцовкой» правильно и быстро, поупражняйтесь с распылителем, наполненным водой.

Очень важно развивать стартовую скорость бега и выносливость. С их помощью вы сможете убежать от напавшего. Даже опытные бойцы считают бег самым верным способом спасти себе жизнь. Поэтому не пренебрегайте тренировками.

Вместе с бойцом Юрием Рябым мы подготовили полезную инструкцию, которая поможет вам постоять за себя в опасной для жизни ситуации. Все подробности и советы Юрия – в видео.

Ранее мы рассказывали об упражнениях, которые помогут вам в экстремальной ситуации. О том, что это за упражнения, читайте здесь