Лучшие причёски футболистов на чемпионатах мира. Барбершоп-рейтинг

Дреды, ирокезы, косички, рисунки, кудри — чего только не увидишь на голове игроков во время ЧМ. Хотя один странный образ вне конкуренции.

Футбольный Кубок мира – одно из важнейших спортивных событий, за которым следят миллионы людей. Для самих участников это не только возможность проявить футбольные скиллы, но шанс удивить болельщиков необычной причёской. Нападающий сборной Бразилии Ришарлисон вот пообещал постричься в стиле Роналдо на ЧМ-2002, если поднимет Кубок мира в Катаре. А мы решили вспомнить другие легендарные стрижки в истории чемпионатов мира.

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Рейтинг: лучшие причёски в истории чемпионатов мира по футболу Фото: Shaun Botterill/Staff/Getty Images 1 место «Треугольник» Роналдо на ЧМ-2002 Причёска звезды бразильской сборной стала хитом чемпионата мира – 2002. Особенно после дубля Роналдо в финале. Причудливый треугольник на выбритой голове разделил болельщиков: одни восхищались (и даже повторяли причёску!), другие пробивали фейспалм. Кто-то пытался найти тайный смысл в смене имиджа. Как рассказывал сам Зубастик, причёска действительно была частью хитрого плана – отвлечь внимание прессы от травмы ноги. А ведь получилось! Пока весь мир обсуждал несуразный треугольник, Бразилия взяла пятый Кубок мира. На причёску нападающего бразильской сборной вдохновил персонаж любимого мультсериала. Интересная будет традиция, если Ришарлисон тоже сделает дубль в финале с такой стрижкой. Фото: Simon Bruty/ALLSPORT/Getty Images 2 место Кудри Карлоса Вальдеррамы на ЧМ-1994 Легенда сборной Колумбии Карлос Вальдеррама известен в массовом сознании скорее не благодаря своим лидерским качествам и игровым показателям, а из-за причёски. Белая копна вьющихся волос стала его визитной карточкой. Карлос рассказывал, что львиная грива досталась ему от родителей. Причём то ли в шутку, то ли всерьёз Вальдеррама утверждал, что использовал волосы как секретное оружие. Когда получал мяч, он собирал вокруг себя игроков, ожидал, что они подойдут ближе, и резко разворачивался, ударяя волосами. Фото: Juventus FC — Archive/Juventus FC via Getty Images 3 место Божественный хвостик Роберто Баджо на ЧМ-1994 Чемпионат мира в США стал одновременно триумфом и печальной драмой для Роберто Баджо. Он стал лучшим бомбардиром турнира, но смазал решающий пенальти. Естественно, Баджо играл с любимой причёской: вьющиеся волосы собраны в хвост. Отсюда и прозвище Божественный хвостик. Фото: Jean-Yves Ruszniewski/TempSport/Corbis/VCG via Getty Images 4 место Кудри Рене Игиты на ЧМ-1990 Вратарь сборной Колумбии блестяще играл на чемпионате мира в Италии, несмотря на длинные кудрявые волосы. Игита удивлял публику своими умениями и густой шевелюрой, которая никак не влияла на его уровень футбола. Фото: Stu Forster/Getty Images 5 место Ирокез Дэвида Бекхэма на ЧМ-2002 К началу нулевых Бекс как раз оформился как первая в истории футбольная медиазвезда. И на чемпионате мира 2002 года №7 модничал стильным мелированным ирокезом. Однако в матче с Данией из-за сильного дождя причёска Бекхэма лишились лоска. Футболист был вынужден по ходу соревнований менять причёску. Для этого он вызвал стилиста из Лондона. Кстати, Бекхэм один из первых футболистов, который стал мелировать волосы. Фото: Michael Steele/EMPICS via Getty Images 6 место Салатовые дреды Тарибо Уэста на ЧМ-1998 Защитник Нигерии удивил своими ярко-зелёными дредами на выбритой голове. Причём перед каждым матчем Тарибо укладывал косички разными способами. То заплетал в рожки, то связывал в узел. Уэст всегда отличался особой любовью к оригинальным образам, что сделало защитника законодателем мод на необычные причёски среди африканских футболистов. Фото: Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images 7 место Блондины в сборной Румынии на ЧМ-1998 На чемпионате мира во Франции сборная Румынии удивила резонансным поступком. Десять игроков команды вышли на поле с выкрашенными в белый цвет волосами. Футболисты сдержали обещание, которое дали перед стартом турнира: станут блондинами, если выйдут в плей-офф. Вратарь Богдан Стеля и рад бы поучаствовать, но он был лысым. Румыны хотели продолжить флешмоб, пообещав покрасить волосы в цвета национального флага, если обыграют сборную Хорватии в 1/8 финала. Однако сделать это им не удалось – 0:1. Фото: Brian Bahr/Getty Images 8 место «Дед Мороз» Абел Шавьер на ЧМ-2002 Португальский защитник всегда любил экспериментировать с имиджем. На чемпионате Европы он запомнился не своей игрой, а броской причёской. Выбеленные волосы были заплетены в косы, в тот же цвет была покрашена и борода Шавьера. После ЧЕ-2000 в 2002 году он придал причёске более современный вид. Фото: Jamie Squire/Getty Images 9 место Ирокез Артуро Видаля на ЧМ-2014 Болельщики привыкли, что полузащитник Чили играет с ирокезом. Но в Бразилии Видаль придумал, как разнообразить стиль: выбрил с двух сторон от ирокеза полоски. Причёска напоминала утюг, но и это прозвище подходило жёсткому опорнику. Фото: Bongarts/Getty Images 10 место Маллет Диего Марадоны на ЧМ-1982 Не то чтобы аргентинский гений сильно переживал из-за причёски. Стрижка маллет была модной в 80-е: она представляет собой удлинённые сзади и укороченные сбоку и спереди волосы. Чёрные густые волосы Марадоны идеально подходили для подобного образа. Впрочем, от укладки Диего не отказывался. Фото: Warren Little/Getty Images 11 место «Молния» Криштиану Роналду на ЧМ-2014 В Бразилии форвард сборной Португалии играл с выбритой молнией на правом виске. Образ, конечно, обсуждался. По одной из версий, так Криштиану поддержал ребёнка с болезнью головного мозга, родители которого обратились за помощью в лечении к футболисту. Криштиану действительно оплатил дорогостоящее лечение и подарил малышу футболку с автографом. Зигзаг на виске символизировал шрам, который остаётся на черепе после операции. Фото: Richard Heathcote/Getty Images 12 место Дредовый куст Нико Уильямса на ЧМ-2022 Причёска испанца Нико Уильямса действительно напоминает растение. Причём и по форме, и по цвету. Дреды всегда вызывают похожие ассоциации. Если они длинные, напрашивается сравнение с лианами. Если короткие, как у Нико, однозначный вывод – куст. Закрепляет ассоциации тип окрашивания. Чтобы уловить сходство, не нужно быть садоводом. Среди комнатных растений пёстролистные – не редкость. Кстати, ценятся они больше. Возможно, повысить свой рейтинг удастся и Нико Уильямсу. Всё-таки футбол – это немножечко шоу-бизнес. Фото: Tony Marshall/EMPICS via Getty Images 13 место Скандинавский гранж Алекси Лаласа на ЧМ-1994 Защитник сборной США выделился на домашнем Кубке мира образом то ли настоящего викинга, то ли представителя гранж-культуры 90-х. Огненно-рыжие вьющиеся длинные волосы с прилежно оформленной бородой приковывали внимание. Лалас выделялся на фоне коротко стриженных футболистов. За что и сыскал славу брутального игрока. Фото: Getty Images 14 место Андеркат Ильи Кутепова на ЧМ-2018 Такой стиль был очень популярен в 2018 году, многие выбривали виски и оставляли удлинённую челку. Моду на андеркат заново разжёг сериал «Острые козырьки». Илья Кутепов в банде Станислава Черчесова был и незаменимым (сыграл все пять матчей), и самым стильным. Правда, укладка требовала времени. Из плюсов: во время гимна Кутепов выглядел отлично. Из минусов: в пылу борьбы причёска очень быстро превращалась в простой хохолок. Фото: Laurence Griffiths/Getty Images 15 место Игровой номер Асамоа Гьяна на ЧМ-2014 Лучший нападающий сборной Ганы эпатировал болельщиков на чемпионате мира в Бразилии выстриженным игровым номером. Сбоку под ирокезом на виске у Гьяна красовалась жёлтая тройка. Фото: Buda Mendes/Getty Images 16 место Ирокез Неймара на ЧМ-2014 Сейчас Неймар просто перекрасился в блондина, а на домашний Кубок мира звёздный нападающий приехал с пышной шевелюрой: коротко стриженные бока и полоса длинных осветлённых волос посредине головы. Уже после начала матча, правда, ирокез терял форму. Фото: Clive Mason/Getty Images 17 место Рисунок флага у Уэстона Маккенни на ЧМ-2022 Уэстон Маккени привлёк внимание к своей персоне на чемпионате мира – 2022 не только вытиранием рук об манишку фотографа. Перед турниром Маккенни выкрасил прядки волос в цвета американского флага. Яркий акцент на пышных кудрях смотрится очень эффектно. Неудивительно, что Уэстон часто попадал в объективы камер на матчах. Фото: Getty Images 18 место Ирокез Кристиана Циге на ЧМ-2002 Да, полузащитник сборной Германии действительно играл против сборной Саудовской Аравии с этим. И даже отдал две голевые передачи, а немцы вынесли соперника – 8:0! Правда, затем Циге всё-таки вернулся к стрижке «ёжик». Фото: Ronald Martinez/Getty Images 19 место Хвостик Родриго Паласио на ЧМ-2014 Нападающий сборной Аргентины и на чемпионат мира в Бразилию приехал со своим знаменитым хвостиком. Паласио оставил тонкую прядку волос на выбритой голове и заплёл её в косичку. Фото: Alex Livesey/Getty Images 20 место Цвета флага Виллиама Трост-Эконга на ЧМ-2018 Футболист сборной Нигерии на чемпионате мира в России обозначил свою принадлежность к стране. Трост-Эконг выкрасил на голове зелёную полоску по диагонали (один из двух цветов национального флага). Футболист склонен проводить эксперименты с причёской и часто меняет имидж. Фото: Neal Simpson/EMPICS via Getty Images 21 место Красный ирокез Тоды Кадзуюки на ЧМ-2002 Ярким красным хохолком-ирокезом запомнился футболист сборной Японии на домашнем первенстве мира. Своим эксцентричным образом Кадзуюки напоминал персонажа аниме. Фото: Catherine Ivill/Getty Images 22 место Хипстерский ирокез Чо Хён Во на ЧМ-2018 Вратарь Южной Кореи старательно укладывал модный ирокез перед каждым матчем на чемпионате мире 2018 года. А в интервью охотно позировал журналистам, кокетливо повернув голову вбок. Так Чо Хён Во демонстрировал стильный образ, которым явно гордился.