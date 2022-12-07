Лучшие причёски футболистов на чемпионатах мира. Барбершоп-рейтинг

Футбольный Кубок мира – одно из важнейших спортивных событий, за которым следят миллионы людей. Для самих участников это не только возможность проявить футбольные скиллы, но шанс удивить болельщиков необычной причёской. Нападающий сборной Бразилии Ришарлисон вот пообещал постричься в стиле Роналдо на ЧМ-2002, если поднимет Кубок мира в Катаре. А мы решили вспомнить другие легендарные стрижки в истории чемпионатов мира.
Выбирать лучшую будете вы, такой вот модный приговор. Рейтинг полностью зависит от ваших голосов и формируется в онлайн-режиме. Если считаете, что какой-то вариант должен быть выше в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑». Кому-то не место наверху рейтинга? Нажимайте стрелочку вниз «↓».
Расскажите в комментариях, чьи стрижки по-настоящему легендарные? И кого стоило бы добавить в рейтинг?
Причёска звезды бразильской сборной стала хитом чемпионата мира – 2002. Особенно после дубля Роналдо в финале. Причудливый треугольник на выбритой голове разделил болельщиков: одни восхищались (и даже повторяли причёску!), другие пробивали фейспалм. Кто-то пытался найти тайный смысл в смене имиджа.
Как рассказывал сам Зубастик, причёска действительно была частью хитрого плана – отвлечь внимание прессы от травмы ноги. А ведь получилось! Пока весь мир обсуждал несуразный треугольник, Бразилия взяла пятый Кубок мира.
На причёску нападающего бразильской сборной вдохновил персонаж любимого мультсериала. Интересная будет традиция, если Ришарлисон тоже сделает дубль в финале с такой стрижкой.
Легенда сборной Колумбии Карлос Вальдеррама известен в массовом сознании скорее не благодаря своим лидерским качествам и игровым показателям, а из-за причёски. Белая копна вьющихся волос стала его визитной карточкой.
Карлос рассказывал, что львиная грива досталась ему от родителей. Причём то ли в шутку, то ли всерьёз Вальдеррама утверждал, что использовал волосы как секретное оружие. Когда получал мяч, он собирал вокруг себя игроков, ожидал, что они подойдут ближе, и резко разворачивался, ударяя волосами.
Чемпионат мира в США стал одновременно триумфом и печальной драмой для Роберто Баджо. Он стал лучшим бомбардиром турнира, но смазал решающий пенальти. Естественно, Баджо играл с любимой причёской: вьющиеся волосы собраны в хвост. Отсюда и прозвище Божественный хвостик.
Вратарь сборной Колумбии блестяще играл на чемпионате мира в Италии, несмотря на длинные кудрявые волосы. Игита удивлял публику своими умениями и густой шевелюрой, которая никак не влияла на его уровень футбола.
К началу нулевых Бекс как раз оформился как первая в истории футбольная медиазвезда. И на чемпионате мира 2002 года №7 модничал стильным мелированным ирокезом. Однако в матче с Данией из-за сильного дождя причёска Бекхэма лишились лоска.
Футболист был вынужден по ходу соревнований менять причёску. Для этого он вызвал стилиста из Лондона. Кстати, Бекхэм один из первых футболистов, который стал мелировать волосы.
Защитник Нигерии удивил своими ярко-зелёными дредами на выбритой голове. Причём перед каждым матчем Тарибо укладывал косички разными способами. То заплетал в рожки, то связывал в узел.
Уэст всегда отличался особой любовью к оригинальным образам, что сделало защитника законодателем мод на необычные причёски среди африканских футболистов.
На чемпионате мира во Франции сборная Румынии удивила резонансным поступком. Десять игроков команды вышли на поле с выкрашенными в белый цвет волосами. Футболисты сдержали обещание, которое дали перед стартом турнира: станут блондинами, если выйдут в плей-офф.
Вратарь Богдан Стеля и рад бы поучаствовать, но он был лысым. Румыны хотели продолжить флешмоб, пообещав покрасить волосы в цвета национального флага, если обыграют сборную Хорватии в 1/8 финала. Однако сделать это им не удалось – 0:1.
Португальский защитник всегда любил экспериментировать с имиджем. На чемпионате Европы он запомнился не своей игрой, а броской причёской. Выбеленные волосы были заплетены в косы, в тот же цвет была покрашена и борода Шавьера. После ЧЕ-2000 в 2002 году он придал причёске более современный вид.
Болельщики привыкли, что полузащитник Чили играет с ирокезом. Но в Бразилии Видаль придумал, как разнообразить стиль: выбрил с двух сторон от ирокеза полоски. Причёска напоминала утюг, но и это прозвище подходило жёсткому опорнику.
Не то чтобы аргентинский гений сильно переживал из-за причёски. Стрижка маллет была модной в 80-е: она представляет собой удлинённые сзади и укороченные сбоку и спереди волосы.
Чёрные густые волосы Марадоны идеально подходили для подобного образа. Впрочем, от укладки Диего не отказывался.
В Бразилии форвард сборной Португалии играл с выбритой молнией на правом виске. Образ, конечно, обсуждался. По одной из версий, так Криштиану поддержал ребёнка с болезнью головного мозга, родители которого обратились за помощью в лечении к футболисту.
Криштиану действительно оплатил дорогостоящее лечение и подарил малышу футболку с автографом. Зигзаг на виске символизировал шрам, который остаётся на черепе после операции.
Причёска испанца Нико Уильямса действительно напоминает растение. Причём и по форме, и по цвету. Дреды всегда вызывают похожие ассоциации. Если они длинные, напрашивается сравнение с лианами. Если короткие, как у Нико, однозначный вывод – куст.
Закрепляет ассоциации тип окрашивания. Чтобы уловить сходство, не нужно быть садоводом. Среди комнатных растений пёстролистные – не редкость. Кстати, ценятся они больше. Возможно, повысить свой рейтинг удастся и Нико Уильямсу. Всё-таки футбол – это немножечко шоу-бизнес.
Защитник сборной США выделился на домашнем Кубке мира образом то ли настоящего викинга, то ли представителя гранж-культуры 90-х. Огненно-рыжие вьющиеся длинные волосы с прилежно оформленной бородой приковывали внимание.
Лалас выделялся на фоне коротко стриженных футболистов. За что и сыскал славу брутального игрока.
Такой стиль был очень популярен в 2018 году, многие выбривали виски и оставляли удлинённую челку. Моду на андеркат заново разжёг сериал «Острые козырьки». Илья Кутепов в банде Станислава Черчесова был и незаменимым (сыграл все пять матчей), и самым стильным. Правда, укладка требовала времени. Из плюсов: во время гимна Кутепов выглядел отлично. Из минусов: в пылу борьбы причёска очень быстро превращалась в простой хохолок.
Лучший нападающий сборной Ганы эпатировал болельщиков на чемпионате мира в Бразилии выстриженным игровым номером. Сбоку под ирокезом на виске у Гьяна красовалась жёлтая тройка.
Сейчас Неймар просто перекрасился в блондина, а на домашний Кубок мира звёздный нападающий приехал с пышной шевелюрой: коротко стриженные бока и полоса длинных осветлённых волос посредине головы. Уже после начала матча, правда, ирокез терял форму.
Уэстон Маккени привлёк внимание к своей персоне на чемпионате мира – 2022 не только вытиранием рук об манишку фотографа. Перед турниром Маккенни выкрасил прядки волос в цвета американского флага. Яркий акцент на пышных кудрях смотрится очень эффектно. Неудивительно, что Уэстон часто попадал в объективы камер на матчах.
Да, полузащитник сборной Германии действительно играл против сборной Саудовской Аравии с этим. И даже отдал две голевые передачи, а немцы вынесли соперника – 8:0! Правда, затем Циге всё-таки вернулся к стрижке «ёжик».
Нападающий сборной Аргентины и на чемпионат мира в Бразилию приехал со своим знаменитым хвостиком. Паласио оставил тонкую прядку волос на выбритой голове и заплёл её в косичку.
Футболист сборной Нигерии на чемпионате мира в России обозначил свою принадлежность к стране. Трост-Эконг выкрасил на голове зелёную полоску по диагонали (один из двух цветов национального флага). Футболист склонен проводить эксперименты с причёской и часто меняет имидж.
Ярким красным хохолком-ирокезом запомнился футболист сборной Японии на домашнем первенстве мира. Своим эксцентричным образом Кадзуюки напоминал персонажа аниме.
Вратарь Южной Кореи старательно укладывал модный ирокез перед каждым матчем на чемпионате мире 2018 года. А в интервью охотно позировал журналистам, кокетливо повернув голову вбок. Так Чо Хён Во демонстрировал стильный образ, которым явно гордился.