Какие собаки живут дольше других. 10 пород-долгожителей

В среднем любимцы живут не более 13 лет, но владельцы в силах увеличить эту цифру.

Четвероногие друзья скрашивают наш быт, добавляют положительных эмоций и даже в состоянии вылечить депрессию. Игривые, подвижные, ласковые и преданные — всё это характеризует собак. Поэтому их чаще всего заводят в качестве домашнего животного.

Питомец становится не просто другом, а в некотором роде полноценным членом семьи.

Продолжительность жизни собак в среднем составляет не более 13 лет. Но в силах хозяина увеличить годы активной полноценной жизни любимца. Для этого необходимо соблюдать ряд рекомендаций по уходу.

Екатерина Соколова зоотехник-кинолог, зоопсихолог, специалист по бесконфликтной дрессировке и коррекции поведения собак Первое, о чём стоит помнить: качественное питание — залог здоровья. Если ваша собака питается сухим кормом, это должен быть корм со всеми микроэлементами и витаминами. Чтобы правильно подобрать рацион по натуральному питанию, я рекомендую обращаться к ветдиетологам. Они скорректируют вашей собаке питание в соответствии с её потребностями.

Также очень важно два раза в год проводить чек-апы, чтобы проверить здоровье своего питомца. Очень часто нежелательное поведение собаки может быть следствием заболеваний.

Статистика показывает, что каждая третья собака, которая тянет на улице поводок, имеет сильные боли в шее из-за использования неправильной амуниции. Отсюда следует следующее утверждение — шлейка намного практичнее ошейника и не причинит вашему питомцу дискомфорта.

Периодически животное нужно вычёсывать и мыть. Ведь отмершие клетки не дают коже дышать, а это также сказывается на здоровье. Стрижка когтей должна проводиться каждую неделю. Собаки — пальцеходящие существа, и длинные когти будут мешать видотипичной биомеханике движений. А следствие этого – сильные боли в спине и суставах.

Сколько живут собаки

В среднем собаки живут около 11-16 лет. Мелкие породы собак живут дольше, чем крупные. О продолжительности жизни конкретных пород сказать однозначно нельзя, так как у двух собак одной и той же породы может быть абсолютно разная продолжительность жизни, это зависит от совокупности различных внешних и внутренних факторов.

К внешним как раз и относится правильный уход за питомцем. Внутренние факторы, к сожалению, скорректировать нельзя. Они заложены в собаках с рождения: пол, вес, врождённые заболевания и особенности.

Какие породы живут дольше всех

Грейхаунды

В силу своего природного характера собаки этой породы меньше подвержены стрессу. Им свойственен спокойный, дружелюбный нрав. Желание много двигаться и бегать на больших скоростях они могут чередовать с продолжительным нахождением в покое. В среднем грейхаунды живут от 10 до 14 лет.

Фото: istockphoto.com

Мопсы

Милые большеглазые собаки при должном уходе способны находиться рядом с человеком до 15 лет. Главное соблюдать температурный режим: не перегревать питомца. И не перекармливать. Мопсы имеют склонность к полноте.

Фото: istockphoto.com

Хаски

Продолжительность жизни этих собак от 12 до 15 лет, что нехарактерно для животных крупных размеров. Объясняется эта особенность хорошим стойким иммунитетом, эволюционировавшим за время существования породы.

Фото: istockphoto.com

Бигли

Дружелюбные и общительные собаки. Несмотря на то что они имеют предрасположенность к заболеваниям позвоночника и передних конечностей, могут прожить более 12 лет.

Фото: istockphoto.com

Пудели

Пушистые существа этой породы также входят в топ по долголетию. Особенно отличились в своей группе той-пудели, которые могут прожить до 15 лет. Эти собаки обожают активности: прыжки, бег, плавание.

Фото: istockphoto.com

Померанские шпицы

Миниатюрные собачки похожи на мягкие игрушки. Они активны, любознательны и обладают отменным здоровьем. Почти не подвержены различным заболеваниям. Смогут прожить до 16 лет.

Фото: istockphoto.com

Таксы

Ещё одна порода мелких собак, которая отличается долголетием. Из-за особенностей строения тела слабым местом у такс является позвоночник. При должном уходе, снижении нагрузки на межпозвоночные диски они смогут быть рядом с хозяином 12-14 лет.

Фото: istockphoto.com

Джек-рассел-терьеры

Гиперактивная собака этой породы требует больших физических нагрузок и регулярных прогулок. Иначе энергия расселов будет направлена в негативное русло и порчу ваших вещей. Дружелюбные, общительные собаки, которые будут радовать своим присутствием 13-16 лет.

Фото: istockphoto.com

Йоркширские терьеры

Маленькие элегантные собачки, несмотря на размер, обладают высокой выносливостью. Они активны, готовы встать на защиту хозяина и хорошо поддаются дрессировке. К сожалению, у породы есть предрасположенность к онкологическим заболеваниям. Но при правильном уходе и регулярном осмотре у ветеринара смогут прожить до 16 лет.

Фото: istockphoto.com

Чихуахуа

Крохотные собачки способны прожить вместе с человеком почти 20 лет. Добиться такой продолжительности можно бережным отношением и правильным уходом. Чихуахуа не выносят холод, а их лапки слишком хрупкие. Поэтому стоит избегать падений и других рисков, которые могут привести к травмам конечностей.

Фото: istockphoto.com

В силах владельца сделать жизнь своей собаки долгой. Любите их, оберегайте, проходите регулярные осмотры у ветеринаров. Тогда ваш питомец сможет войти в список долгожителей.

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