«Фрачный костюм за 50 000 рублей». Cколько стоят занятия бальными танцами?

Бальные танцы – безумно красивый и элегантный вид спорта. Он покоряет, впечатляет, зажигает. Хочется вечно смотреть на это искусство пластики, движения, парад ярких костюмов и ещё более ярких эмоций. Этот вид спорта остаётся в сердце надолго, а у многих навсегда, так и случилось с сыном героини сегодняшней статьи. Он увидел бальные танцы однажды и уже не смог их разлюбить.

Светлана Марусова мама спортсмена по бальным танцам Когда ребёнку было 4,5 года по телевизору шло какое-то танцевальное шоу. Сын подошёл и сказал: «Хочу как там». Отвела его на пробный урок в «Динамо», почему-то казалось, что он выйдет и скажет, что больше не пойдёт. А он выбежал счастливый и сказал, что хочет ещё.

От вопросов возвышенных перейдём к практическим. Что нужно для занятий бальными танцами и сколько всё это стоит?

Одежда для тренировок

Сначала это не требовало больших затрат. Нужны были только чёрные брюки, чёрная кофта и чешки, а затем туфли. Но чем дальше ребёнок растёт в профессиональном плане, тем больше потребностей. Сейчас необходимый минимум увеличился.

Стоит начать с одежды для тренировок: стандартный набор состоит из обычной кофты и кофты-латина, каждая стоит около 5 тыс. рублей, и такая же ситуация с брюками, каждая пара стоит по 5 тыс.

Конечно, цены везде разные и могут варьироваться, в основном в бóльшую сторону, всё зависит от бренда и возможностей кошелька.

Фото: Из личного архива Светланы Марусовой

Костюмы для выступления

Одним из самых затратных пунктов в списке будут костюмы для турниров. Даже если стараться выбирать не самое дорогое ателье, сумма выходит немаленькая. Фрачный костюм для стандарта обошёлся в сумму около 50 тыс. рублей, а костюм-латина без стразов – около 30. И это считается недорого.

Ещё нужны туфли, цена пары для каждого вида – 7-8 тыс. рублей. Есть ещё люди, которые покупают отдельно обувь для тренировок, там сумма, соответственно, такая же.

Костюмы нужно периодически обновлять, мы делаем это раз в год, некоторые два раза в год, а обуви хватает на четыре-шесть месяцев.

Сумка

Что касается сумки для костюмов и формы, тут всё зависит от вашего желания. Маленькие спортсмены все носят рюкзаки, старшие ребята уже покупают сумки. Цены тут могут сильно колебаться, начиная с 2 тыс. рублей и заканчивая 20 тыс.

Косметика

С косметикой у сына всё попроще – это тональный крем и пудра, как правило. Тут цены также разные, поэтому можно выбирать варианты дешевле или дороже. Если использовать автозагар или бронзатор, сейчас ценник 3-10 тыс. за баллончик.

Фото: Из личного архива Светланы Марусовой

Тренировки

Групповые тренировки стоят 5-6 тыс. рублей – это хореография, группа латины, группа стандарта и прогон (четыре раза в неделю).

Также есть обязательные индивидуальные тренировки. В нашем клубе цены не очень высокие – 2,5 тыс. рублей за парную тренировку. Но если сын приходит один, всё равно платится та же сумма. Сейчас у нас четыре индивидуальные тренировки в неделю. Они включают в себя 45 минут работы, но и самоотработка также обязательна.

В месяц получается около 26-30 тыс. рублей, это без турниров и прочих расходов. Речь только о тренировках.

Турниры

Здесь цена зависит от категории, в которой танцует спортсмен, и сколько их он танцует. Рассчитаем на четыре категории: 800 рублей умножим на четыре и получим 3,2 тыс. рублей за пропуск на турнир. Также оплачивается входной для родителя, он стоит тысячу рублей. Помимо этого, нужно сделать причёску для выступления, для мальчиков это 1,6-2 тыс. рублей.

Получается, что за турнир выходит около 6 тыс., а в месяц в среднем танцуют два-четыре турнира. Если взять среднюю сумму, в месяц за занятия и турниры получится около 45-50 тыс. рублей.

Отдельная графа трат – спортивные сборы. Как правило, это зима и лето, обходятся они примерно по 30 тыс. рублей.

Фото: Из личного архива Светланы Марусовой

Для всех, кто хочет отдать ребёнка в этот прекрасный спорт, эта информация окажется незаменимой. Главное, следите за тем, чтобы юный спортсмен получал удовольствие от процесса, ведь без этого любое дело становится бессмысленным. Гораздо приятнее наблюдать за успехами в том, что действительно интересует вашего ребёнка.

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