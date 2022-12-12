15 мудрых цитат, которые помогут пережить трудные времена

Чтобы не падать духом и увидеть в проблемах возможности.

Иногда ситуация кажется безвыходной лишь потому, что мы не знаем про чёрный ход. Иногда жизнь кажется бесперспективной лишь потому, что мы привыкли смотреть в одну точку. Расширяем горизонты, вооружившись опытом известных людей.

Сила не приходит от победы. Ваша борьба развивает ваши сильные стороны. Когда вы проходите через трудности и решаете не сдаваться, это и есть сила.

Арнольд Шварценеггер – легендарный культурист, актёр, политик

Арнольд Шварценеггер Фото: Andreas Rentz/Getty Images

В конечном итоге всё будет хорошо. Если пока не хорошо, значит, это ещё не конец.

Пауло Коэльо – бразильский писатель и поэт

Судьба неизбежнее, чем случайность. Судьба заключена в характере.

Рюноскэ Акутагава – японский писатель, классик новой японской литературы

Рюноскэ Акутагава Фото: ru.wikipedia.org

Когда закрывается одна дверь в счастье, открывается другая. Но мы зачастую слишком долго смотрим на закрытую дверь, чтобы увидеть, что нам открылось.

Хелен Келлер – американская писательница, лектор и политическая активистка

Хелен Келлер Фото: Topical Press Agency/Getty Images

Ты никогда не переплывёшь океан, если будешь бояться потерять берег из виду.

Христофор Колумб – испанский мореплаватель, открывший Новый Свет

Вся красота заключается в том, что вы никогда не знаете, где находитесь, куда идёте и каков будет конец.

Джидду Кришнамурти – индийский духовный лидер

Джидду Кришнамурти Фото: Keystone/Getty Images

Большинство важных вещей в мире были созданы людьми, которые продолжали пытаться, когда, казалось, не было никакой надежды.

Дейл Карнеги – американский писатель и мотивационный оратор

Я никогда не проигрываю. Я либо побеждаю, либо учусь.

Нельсон Мандела – политик, лауреат Нобелевской премии мира

Нельсон Мандела Фото: Getty Images

Человек способен спасти себя лишь сам, в то время как наставления великих учителей и участие близких может лишь поддержать его, помочь принять вызов судьбы, чтобы приобрести силы для борьбы с жизненными невзгодами.

Тэйтаро Судзуки – японский философ, психолог, исследователь буддизма

Мягкое и слабое побеждает твёрдое и сильное.

Лао-Цзы – древнекитайский философ

Лао-Цзы Фото: Hulton Archive/Getty Images

Иногда для того, чтобы умерить вредное воздействие внутреннего одиночества, приходится перешагивать через себя в попытке увидеть более широкий жизненный контекст.

Харуки Мураками – японский писатель

Харуки Мураками Фото: Thos Robinson/Getty Images for The New Yorker

Нравится вам это или нет, но перемены происходят. Чем сильнее сопротивление, тем больше боль. Не держитесь за постоянство, определённые обстоятельства. Идите вперёд вместе с движением жизни.

Алан Уотс – британский философ, писатель и лектор

Неважно, с какой скоростью ты движешься к своей цели, главное — не останавливаться.

Конфуций – древнекитайский философ

Статуя Конфуция в Сучжоу, Китай Фото: istockphoto.com

Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто её создал.

Альберт Эйнштейн, легендарный физик, лауреат Нобелевской премии

Жизнь, по сути, очень простая штука, и человеку нужно приложить много усилий, чтобы её испортить.

Антон Чехов – русский писатель

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