15 мудрых цитат, которые помогут пережить трудные времена

Чтобы не падать духом и увидеть в проблемах возможности.
Иногда ситуация кажется безвыходной лишь потому, что мы не знаем про чёрный ход. Иногда жизнь кажется бесперспективной лишь потому, что мы привыкли смотреть в одну точку. Расширяем горизонты, вооружившись опытом известных людей.
Сила не приходит от победы. Ваша борьба развивает ваши сильные стороны. Когда вы проходите через трудности и решаете не сдаваться, это и есть сила.
Арнольд Шварценеггер – легендарный культурист, актёр, политик
Арнольд Шварценеггер
Фото: Andreas Rentz/Getty Images
В конечном итоге всё будет хорошо. Если пока не хорошо, значит, это ещё не конец.
Пауло Коэльо – бразильский писатель и поэт
Судьба неизбежнее, чем случайность. Судьба заключена в характере.
Рюноскэ Акутагава – японский писатель, классик новой японской литературы
Рюноскэ Акутагава
Фото: ru.wikipedia.org
Когда закрывается одна дверь в счастье, открывается другая. Но мы зачастую слишком долго смотрим на закрытую дверь, чтобы увидеть, что нам открылось.
Хелен Келлер – американская писательница, лектор и политическая активистка
Хелен Келлер
Фото: Topical Press Agency/Getty Images
Ты никогда не переплывёшь океан, если будешь бояться потерять берег из виду.
Христофор Колумб – испанский мореплаватель, открывший Новый Свет
Вся красота заключается в том, что вы никогда не знаете, где находитесь, куда идёте и каков будет конец.
Джидду Кришнамурти – индийский духовный лидер
Джидду Кришнамурти
Фото: Keystone/Getty Images
Большинство важных вещей в мире были созданы людьми, которые продолжали пытаться, когда, казалось, не было никакой надежды.
Дейл Карнеги – американский писатель и мотивационный оратор
Я никогда не проигрываю. Я либо побеждаю, либо учусь.
Нельсон Мандела – политик, лауреат Нобелевской премии мира
Нельсон Мандела
Фото: Getty Images
Человек способен спасти себя лишь сам, в то время как наставления великих учителей и участие близких может лишь поддержать его, помочь принять вызов судьбы, чтобы приобрести силы для борьбы с жизненными невзгодами.
Тэйтаро Судзуки – японский философ, психолог, исследователь буддизма
Мягкое и слабое побеждает твёрдое и сильное.
Лао-Цзы – древнекитайский философ
Лао-Цзы
Фото: Hulton Archive/Getty Images
Иногда для того, чтобы умерить вредное воздействие внутреннего одиночества, приходится перешагивать через себя в попытке увидеть более широкий жизненный контекст.
Харуки Мураками – японский писатель
Харуки Мураками
Фото: Thos Robinson/Getty Images for The New Yorker
Нравится вам это или нет, но перемены происходят. Чем сильнее сопротивление, тем больше боль. Не держитесь за постоянство, определённые обстоятельства. Идите вперёд вместе с движением жизни.
Алан Уотс – британский философ, писатель и лектор
Неважно, с какой скоростью ты движешься к своей цели, главное — не останавливаться.
Конфуций – древнекитайский философ
Статуя Конфуция в Сучжоу, Китай
Фото: istockphoto.com
Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто её создал.
Альберт Эйнштейн, легендарный физик, лауреат Нобелевской премии
Жизнь, по сути, очень простая штука, и человеку нужно приложить много усилий, чтобы её испортить.
Антон Чехов – русский писатель
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