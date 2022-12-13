Нам становится легче, когда мы так делаем, но, на самом деле, это опасно.

Что будет, если хрустеть шеей? Отвечает фитнес-тренер

Егор Ходырев фитнес-тренер Можно ли хрустеть шеей и безопасно ли это для позвоночника?

Шея – одна из самых уязвимых частей тела. В ней есть очень маленькие и наименее прочные позвонки по сравнению с теми, что находятся в других отделах позвоночника. Шейный отдел больше всего подвержен травмам, потому что имеет слабые мышцы, на которые ложится большая нагрузка.

Это самый подвижный участок позвоночника. Природа так задумала, чтобы мы могли легко и быстро осуществлять движение, наклоны и повороты головой. Однако такая подвижность не означает, что шеей надо вращать в попытках услышать хруст.

Нам кажется, что хруст помогает поставить позвонок на место, и порой мы даже ощущаем, что стало лучше. Наоборот, так мы только ухудшаем состояние шеи и увеличиваем риск травм.

Например, при переломе руки накладывают гипс, чтобы обездвижить конечность. Это позволяет костям срастаться. Этот же принцип применяется к шее. Больная шея требует покоя, а не упражнений или ежедневных прохрустываний.

Что будет, если хрустеть шеей?

В отверстиях шейных позвонков проходят артерии и вены, которые обеспечивают мозг кислородом. Постоянный хруст может привести к травме этих артерий.

Также регулярные хрусты шеей ухудшают состояние позвонков, изнашивают суставы, разбалтывают связки. Это может привести к появлению грыж, сдавливающих кровеносные сосуды, возникает недостаточность питания головного мозга. У человека могут появиться: головные боли, ухудшение общего состояния, головокружения, расстройства походки и речи.

Что делать, если хочется хрустнуть шеей?

Необходимо оставить в покое шейный отдел и работать с мышцами и тканями, которые окружают позвоночник.

Очень эффективно воздействовать на мышцы около позвоночника при помощи техник миофасциального релиза (МФР). МФР — это техника самомассажа валиком или мячом. Она помогает избавиться от скованности в мускулах, убрать мышечный спазм и уменьшить ощущение боли за счёт повышения эластичности тканей.

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Эффективное упражнение с теннисным мячом

Необходимо не просто произвольно кататься на мяче, а осознанно работать на болезненную область или триггерные точки. Прокатывайте мышцы без воздействия на связки, суставы и кости.

Техника выполнения

Возьмите теннисный мяч. Зафиксируйте его в пространстве между лопаткой и позвоночником и лягте на него. Если вам очень больно лежать, делайте это упражнение у стены, чтобы уменьшить давление тела на мяч.

С давлением прокатите мышцы мячом в течение минуты на обе стороны.

Далее зафиксируйте мяч на трапеции ближе к шее лягте на него. Если вам очень больно лежать, делайте это упражнения у стены.

С давлением прокатите мышцы мячом в течение минуты на обе стороны.

Избавьтесь от вредной привычки хрустеть шеей. Воздействуйте на ткани и мышцы, которые её окружают, а шею оставьте в покое. Спустя время она перестанет болеть, а вы ощутите лёгкость.

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