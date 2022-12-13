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Что такое тай-чи в фитнесе: как китайская боевая гимнастика помогает бороться с остеопорозом

Что такое тай-чи? Как китайская боевая гимнастика помогает бороться с остеопорозом
Владислав Баршадский
Что такое тай-чи и чем оно полезно
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Её практикуют более 150 млн человек по всему миру.
<a href="https://www.championat.com/authors/6375/1.html">Владислав Баршадский</a>
Владислав Баршадский
эндокринолог, наставник проекта по восстановлению и сохранению здоровья Health Buddy

«Медитация в движении» — именно так зачастую описывают технику тай-чи, которую практикуют более 150 млн человек по всему миру. Зародившись в древнем Китае, тай-чи является одним из самых эффективных упражнений для ментального и физического благополучия, практика полезна для лечения и предотвращения многих проблем со здоровьем.

В чём особенность тай-чи

Тай-чи — это комплекс упражнений, состоящий из плавных движений и боевых стоек. В его основе три критерия: грация танца, оздоровительная гимнастика и боевая техника — каждый компонент находится во взаимодействии и гармонии с остальными.

Тай-чи отличается от других видов схожих физических активностей по нескольким причинам:

  • движения, как правило, круговые и никогда не форсируются;
  • мышцы в этот момент скорее расслаблены, чем напряжены;
  • суставы не полностью разогнуты или согнуты;
  • соединительные ткани не растягиваются и не подвергаются травматизации.

Кому показана китайская гимнастика

Упражнения тай-чи разрешены всем, независимо от возраста. В Китае люди часто занимаются гимнастикой на открытом воздухе на рассвете. В России и во всём мире существуют тысячи специальных школ, которые учат синхронизировать дыхание и выполнять мягкие движения, имитирующие различные формы.

Особенно полезна эта практика для пожилых людей, пациентов во время реабилитации после травм, а также страдающих психическими заболеваниями, сахарным диабетом, артритом и др. Люди с особенностями развития или же в инвалидных колясках также могут успешно учиться тай-чи.

В чём преимущества этой техники

Результаты воздействия китайской гимнастики на организм невозможно переоценить. Регулярные занятия повышают гибкость суставов, активизируют отделы головного мозга, улучшают осанку и координацию, нормализуют работу сердца и кишечника.

Исследования показывают, что упражнения китайского тай-чи чрезвычайно эффективны в борьбе с остеопорозом. Положительный эффект достигается благодаря тщательно продуманным медленным движениям. Постоянные тренировки способствуют укреплению мышечной ткани, а также благотворно влияют на вестибулярный аппарат и снижают риски падений для больных остеопорозом.

Тай-чи регулирует дыхательную систему, помогая при респираторных заболеваниях. Также гимнастика стимулирует желудок, что может облегчить желудочно-кишечные заболевания.

Фото: istockphoto.com

Гимнастика укрепляет центральную нервную систему и снижает уровень стресса. Когда движения гладкие, спокойные, сопровождаются вниманием к дыханию и осознанности, это создаёт поток внутренней энергии, способствует расслаблению.

Как показывает опрос практикующих тай-чи и новичков, гимнастика снимает напряжение, помогает справиться с депрессией, усталостью, спутанностью сознания и тревожностью, даёт ощущение энергичности и хорошего настроения.

Однако тай-чи не заменяет медицинскую помощь при серьёзных заболеваниях. При наличии таковых стоит проконсультироваться по поводу занятий со своим лечащим врачом, а также сообщить инструктору о любых проблемах со здоровьем или недавних травмах.

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