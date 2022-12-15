Лучшие ягодицы к Новому году. Попробуйте выполнить эти 5 упражнений дома

За пару недель вы подтянете мышцы и будете выглядеть идеально в любом наряде.
Скоро Новый год, а значит, корпоративы и другие встречи тоже близко. На них хочется выглядеть идеально. Макияж, причёска и красивый наряд – это важно, однако всё это лучше смотрится на здоровом и подтянутом теле. Времени осталось немного, но оно всё же есть. Так что самое время начать!
К сожалению, набор мышечной массы – процесс небыстрый, и оперативно «накачать» отстающие группы не получится. Но можно улучшить мышечный тонус, который визуально сделает ягодицы более упругими и привлекательными.
Вместе с Анной мы подготовили хороший комплекс упражнений для ягодичных мышц, который подтянет их к главному празднику в году.
Румынская тяга
Техника выполнения
Встаньте, поставьте стопы на ширине таза, возьмите в руки любые утяжелители (бодибар, гриф от штанги, гантели или даже книги или бутылки с водой).
На вдохе медленно отведите таз назад, наклоняя корпус вперёд.
Руки должны опуститься до середины голени.
На выдохе вернитесь в исходное положение.
Важно сохранять спину ровной во время выполнения упражнения.
Фото: istockphoto.com
Выпады назад
Техника выполнения
Встаньте, поставьте ноги вместе.
На вдохе сделать одной ногой широкий шаг назад. Колено рабочей ноги согните до угла в 90°.
На выдохе выпрямитесь и поставьте ноги в исходное положение.
Для лучшего эффекта возьмите в руки любое отягощение.
Фото: istockphoto.com
Ягодичный мостик
Техника выполнения
Лягте на пол, ноги согните в коленях, стопами упритесь в пол.
На выдохе поднимите таз максимально высоко над полом, в крайней точке сжимая ягодицы.
На вдохе вернитесь в исходное положение.
Чтобы усложнить задачу, упирайтесь только одной ногой или добавляйте утяжеление в область таза.
Фото: istockphoto.com
Отведение бёдер с фитнес-резинкой
Техника выполнения
Зафиксируйте резинку в районе бёдер, чуть выше колена.
Ноги немного согните в коленях, стопы поставьте на ширине таза.
На выдохе отведите одну ногу в сторону, растягивая резинку.
На вдохе вернитесь в исходное положение.
Фото: istockphoto.com
Разгибание бедра
Техника выполнения
Встаньте на четвереньки, равномерно распределите вес на колени и ладони.
На выдохе поднимите одну согнутую ногу в колене над полом так, чтобы пятка смотрела в потолок.
На выдохе верните ногу в исходное положение.
Во время выполнения упражнения держите спину ровной, не проваливайтесь в пояснице, живот подтяните.
Фото: istockphoto.com
Для результата занятия должны быть разнообразными и регулярными – три раза в неделю по 40-60 минут. Также важно обратить внимание на питание: подключить больше белковой пищи и овощей, убрав вредные для фигуры продукты.
Часы пока не пробили полночь, а значит, ещё есть время надеть спортивную форму и заняться своим телом.
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