Лучшие ягодицы к Новому году. Попробуйте выполнить эти 5 упражнений дома

За пару недель вы подтянете мышцы и будете выглядеть идеально в любом наряде.

Скоро Новый год, а значит, корпоративы и другие встречи тоже близко. На них хочется выглядеть идеально. Макияж, причёска и красивый наряд – это важно, однако всё это лучше смотрится на здоровом и подтянутом теле. Времени осталось немного, но оно всё же есть. Так что самое время начать!

Анна Мотина тренер World Class К сожалению, набор мышечной массы – процесс небыстрый, и оперативно «накачать» отстающие группы не получится. Но можно улучшить мышечный тонус, который визуально сделает ягодицы более упругими и привлекательными.

Вместе с Анной мы подготовили хороший комплекс упражнений для ягодичных мышц, который подтянет их к главному празднику в году.

Румынская тяга

Техника выполнения

Встаньте, поставьте стопы на ширине таза, возьмите в руки любые утяжелители (бодибар, гриф от штанги, гантели или даже книги или бутылки с водой).

На вдохе медленно отведите таз назад, наклоняя корпус вперёд.

Руки должны опуститься до середины голени.

На выдохе вернитесь в исходное положение.

Важно сохранять спину ровной во время выполнения упражнения.

Фото: istockphoto.com

Выпады назад

Техника выполнения

Встаньте, поставьте ноги вместе.

На вдохе сделать одной ногой широкий шаг назад. Колено рабочей ноги согните до угла в 90°.

На выдохе выпрямитесь и поставьте ноги в исходное положение.

Для лучшего эффекта возьмите в руки любое отягощение.

Фото: istockphoto.com

Ягодичный мостик

Техника выполнения

Лягте на пол, ноги согните в коленях, стопами упритесь в пол.

На выдохе поднимите таз максимально высоко над полом, в крайней точке сжимая ягодицы.

На вдохе вернитесь в исходное положение.

Чтобы усложнить задачу, упирайтесь только одной ногой или добавляйте утяжеление в область таза.

Фото: istockphoto.com

Отведение бёдер с фитнес-резинкой

Техника выполнения

Зафиксируйте резинку в районе бёдер, чуть выше колена.

Ноги немного согните в коленях, стопы поставьте на ширине таза.

На выдохе отведите одну ногу в сторону, растягивая резинку.

На вдохе вернитесь в исходное положение.

Фото: istockphoto.com

Разгибание бедра

Техника выполнения

Встаньте на четвереньки, равномерно распределите вес на колени и ладони.

На выдохе поднимите одну согнутую ногу в колене над полом так, чтобы пятка смотрела в потолок.

На выдохе верните ногу в исходное положение.

Во время выполнения упражнения держите спину ровной, не проваливайтесь в пояснице, живот подтяните.

Фото: istockphoto.com

Для результата занятия должны быть разнообразными и регулярными – три раза в неделю по 40-60 минут. Также важно обратить внимание на питание: подключить больше белковой пищи и овощей, убрав вредные для фигуры продукты.

Часы пока не пробили полночь, а значит, ещё есть время надеть спортивную форму и заняться своим телом.

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