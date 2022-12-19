Кира Феклисова рассказала, так ли прекрасен райский остров на самом деле.

Как я уехала зимовать на Бали: ожидание и реальность

Кира Феклисова блогер, коуч, путешественница Сегодня ровно месяц, как я уехала зимовать на райский остров. Покидая пределы родины, я думала, что лечу в мир баунти, новых встреч и возможностей. Всё оказалось немного по-другому. Красота была со множеством нюансов и испытаний.

«Если вам нужно что-то ещё, купите себе сами!»

Мы с сестрой арендовали апартаменты с двумя спальнями и гостиной за € 500 в месяц. Здесь этот вид жилья называют «вилла», хотя для меня вилла – это отдельно стоящий дом с бассейном. В вилле были только кровати с застеленным постельным бельём и два полотенца.

«Если вам нужно что-то ещё, купите себе сами! Стиральной машины у нас нет. Вот телефон прачечной. Они приедут и всё заберут. Это стоит недорого», — так сказала нам пышная женщина-арендодатель по имени Роза, которая встречала нас при заселении.

«И да, возможно, у вас скоро отключат электричество. Оплата тоже на вас. Этот белый деревянный ящик – счётчик. Не забудьте сделать фотографию лицевого счёта, когда поедете в банк оплачивать».

«Но здесь даже нет элементарной посуды и стульев! – пытались мы отстоять свои права, – Это отсутствие заботы о клиентах!»

Фото: Из личного архива Киры Феклисовой

«Окей. Я принесу вам два стакана, две вилки, две ложки, две тарелки, два стула. Всё остальное купите сами», – пышная Роза незаметно растворилась в пространстве.

Мы начали спрашивать её мужа Мадэ, где можно купить всё необходимое. И он вызвался довести нас до ближайшего магазина продуктов и хозтоваров.

Большинство балийских магазинов – это квест для мозга. В некоторых из них есть молочные продукты и фрукты, а в других продаются сплошные чипсы, доширак и непонятные изделия.

Это напоминает игру «Съедобное – несъедобное. Нужное – ненужное».

Смотришь на отделы со странными пластиковыми пакетиками и спрашиваешь себя: Это съедобно? Это мне нужно? Чаще всего ответ «Нет», так как ты не знаешь, что это и зачем. Для кого и для чего продаётся большая часть товаров с прилавков, для меня до сих пор остаётся загадкой.

Первая ночь в апартаментах оказалась полной неожиданностей. С наступлением темноты на стенах стали появляться ночные гости – гекконы, общающиеся между собой, издающие звуки, похожие то ли на икоту, то ли на отрыжку. И огромные тропические тараканы. На фоне белых стен и потолка все темные движущиеся объекты были особо яркими.

И если икающие гекконы казались вполне миловидными, то гости, направляющие свои усы в сторону моей кровати и чемодана, вызывали панику и лёгкий паралич.

Я взяла в руки телефон и стала снимать происходящее. А потом прислала фотографии Розе в WhatsApp.

На что получила короткий ответ: «Вы живёте в тропической стране. Это нормально. Купите средство от тараканов в магазине и насыпьте его в ванной комнате. Они приходят через канализацию».

Далее шли фотографии пакетиков с непонятными надписями, которые продаются в продуктовых магазинах. И которые я не смогла распознать, играя в игру «Съедобное –несъедобное. Нужное – ненужное». Через пару дней тараканы исчезли.

Пару раз ко мне залетали гигантские жуки, напоминающие майских и превосходящие их по размеру. А потом сами находили окно и уходили из моего пространства.

Фото: Из личного архива Киры Феклисовой

«Вид на океан в ресторане по цене ужина на двоих»

Они здесь на каждом шагу. На любой вкус и бюджет. Много ЗОЖной и веганской кухни. А также есть рестораны, открытые русскими предпринимателями, с сырниками, борщом, варениками, блинами и пирогами.

Практически у каждого ресторана есть доставка на дом. В сезон тропических ливней это весьма актуально.

Идя в балийский ресторан, стоит запомнить несколько вещей:

Цена за еду указана без налогов и сервисных сборов. Они составляют ещё 10% и 15%. Поэтому если что-то изначально кажется вполне себе доступным и лайтовым, в итоговом счёте всё может увеличиться на 25%. Если вы не любите острое и сладкое, надо сразу об этом говорить. No sugar, No spicy. Сахар балийцы очень любят и кладут его даже в свежевыжатые соки, чтобы было ещё вкуснее. В кофе и чай – тоже. Острые соусы автоматически идут к каждому блюду. Но перец могут добавить и просто так, по доброте душевной. В некоторых ресторанах есть веганские сладости на кокосовом сахаре. Нужно лишь об этом спросить. Если вы идёте в ресторан вечером, нанесите на ноги спрей от насекомых. Тогда вы останетесь красивыми и здоровыми. Комары и мошки обойдут вас стороной. В аптеках огромный выбор средств. В некоторых ресторанах нужно отдельно оплачивать вид на океан. Цена за возможность любоваться прекрасным иногда превосходит по стоимости ужин на двоих.

Фото: Из личного архива Киры Феклисовой

«Сидела 15 минут на камне, так как не хотела, чтобы меня фотографировали»

Практически все пляжи платные. За вход надо заплатить небольшую сумму в районе 30 рублей за человека. И это не всегда гарантирует наличие душа, кабинок для переодевания и туалета. Иногда они оплачиваются отдельно, как и сами лежаки с зонтиками.

Наличие океана на пляже тоже не гарантировано, так как уровень воды меняется несколько раз в день и ещё зависит от лунного цикла. Утром океан может быть мелким, а к вечеру вода может достигать своего максимума. Чистота и прозрачность воды тоже весьма изменчивы. Иногда это идеально голубой океан, иногда он полон пластика и мусора. Каждый поход на пляж – сюрприз.

В стране развит местный туризм. Поэтому будьте готовы к массовым делегациям с Явы. Они приезжают на пляж, как в музей или театр, не купаются, зато фотографируются с белыми туристами.

Особенный энтузиазм вызывают европейки. Зачем они мусульманским женщинам, я так и не смогла понять. Вероятно, как возможность посмотреть на другой мир и показать его своим подругам по возвращении.

Я помню, как сидела 15 минут на камне, обхватив колени, так как не хотела, чтобы меня фотографировали в полный рост.

Вокруг меня ходили женщины, укутанные с ног до головы в платки, с мобильными телефонами, и кричали: «Плиз, фото!»

Мужчины даже не спрашивали разрешения. Но так как я знала, что это делегация туристов и она скоро уйдёт, то просто ждала, когда это случится. Внутри меня были покой и знание того, что и это скоро пройдёт.

Фото: Из личного архива Киры Феклисовой

Красота балийской природы, ароматы цветов, доброта и сердечность местных жителей, встречи с единомышленниками перекрывают по своей силе все остальные нюансы. Ты становишься спокойнее, принимаешь людей с их странностями и причудами.

Просто позволяешь всему происходить, понимая, что всё меняется, как уровень воды в океане. А все плохие эмоции и неприятные впечатления смоет неожиданный тропический ливень. Ты знаешь, что через несколько минут будет новая реальность, новые люди, новые декорации, новая ты.

Ранее мы уже рассказывали реальные истории путешественников, которые произошли с ними в других странах. К примеру, одна из наших героинь опоздала на самолёт в Турции. Читайте её историю по ссылке