6 косметологических процедур, которые стоит делать именно зимой

Врач-дермотавенеролог рассказала, почему это благоприятный период для бьюти-рутины.

Если вы задумали всерьёз взяться за заботу о своей внешности, то лучшего времени, чем зима, для этого не придумать. Дело в том, что именно в этот период солнце становится для нашей кожи гораздо менее опасным. Поэтому можно делать всё, что покажется необходимым вам и вашему врачу-косметологу.

Милана Исмаилова врач-дерматовенеролог, врач-косметолог Зима – это настоящая сказка не только для ребёнка, что живёт внутри каждого взрослого, но и для нашей кожи. Именно в холодное время года можно проводить любые, в том числе довольно серьёзные косметические процедуры, ограничений практически нет. Расскажу подробнее о том, как позаботиться о себе при минусовой температуре.

Именно в декабре у многих, как правило, появляется стойкая мотивация выглядеть лучше – на новогодних праздниках хочется блистать.

Но нелишним будет вспомнить, что после того, как отгремят корпоративы и новогодние вечеринки, нашему лицу также понадобится дополнительный уход. Приводить себя в порядок нужно и до Нового года, и после. Так какие же косметические процедуры будут наиболее эффективными в предстоящие месяцы?

Любая косметологическая процедура назначается только врачом.

Биоревитализация

Морозы и резкие перепады температур вызывают сухость кожи. Благодаря гиалуроновой кислоте, которую включают в состав препаратов для биоревитализации, она увлажняется и надолго остаётся таковой благодаря тому, что влага удерживается в глубоких слоях дермы.

Фото: istockphoto.com

Когда активно работают батареи, а на улице -20°C, биоревитализация – то, что доктор прописал.

Химические пилинги

Химический пилинг отшелушивает верхний слой эпидермиса с помощью специальных кислот. Это решает сразу несколько проблем:

постакне;

неглубокие морщины;

лёгкая дряблость кожи;

пигментация.

Пилинги подбираются индивидуально в зависимости от типа кожи и возраста. Поверхностный пилинг устраняет небольшие дефекты, а также выравнивает цвет лица.

Срединный помогает бросить вызов более выраженным морщинам и пигментным пятнам. Весной, летом и ранней осенью можно делать далеко не все типы пилингов.

Фото: istockphoto.com

Лучшая пора для того, чтобы глубоко очистить кожу и сделать её моложе – поздняя осень и зима. В случае если провести процедуру срединного пилинга в мае-июне, вы рискуете сделать свою нежную кожу со снятым верхним слоем жертвой активных ультрафиолетовых лучей, что может привести к появлению новых пигментных пятен.

Здесь рассказали о простых рецептах домашнего скраба для проблемных мест.

Некоторые успевают сделать за зиму несколько процедур химического пилинга, обрести к весне ровный цвет лица и «сбросить» пару-тройку лет.

Игольчатый rf-лифтинг Morpheus 8

Rf-лифтинг затрагивает уже глубокие слои кожи. После процедуры вам потребуется реабилитация. Эта процедура хороша своей эффективностью.

Игольчатый rf-лифтинг поможет, если вы наблюдаете у себя:

признаки фотостарения;

следы после акне;

растяжки;

морщины на лице, шее, в зоне декольте.

В результате запускаются процессы регенерации и лицо существенно омолаживается. Побочные эффекты после процедуры есть, но в январе как раз предусмотрено несколько нерабочих дней, чтобы спокойно посидеть дома.

Фотоомоложение

Врач-косметолог воздействует на кожу короткими импульсами света. Процедура помогает распрощаться с сосудистыми звёздочками, пигментными пятнами, мелкими морщинами и землистым цветом лица. Чтобы добиться видимого результата, нужен курс из трёх-пяти процедур.

Ботулинотерапия

Не будем игнорировать и одну из лучших процедур по борьбе с морщинами: ботулинотерапию. Она позволяет разгладить кожу, расслабив мышцы, а также сделать лёгкую коррекцию черт лица.

Фото: istockphoto.com

Процедура предполагает введение с помощью микроинъекций препаратов на основе ботулотоксина. Брови приподнимаются, взгляд открывается, молодость – возвращается.

Контурная пластика

Контурная пластика предполагает заполнение морщин филерами, состоящими из естественного компонента нашей кожи – гиалуроновой кислоты.

Кроме того, если вам нужно воссоздать объём там, где он утерян – в губах, подбородке, скулах, висках – контурная пластика вам поможет. Лицо посвежеет, обретёт новые черты, более молодые и гармоничные.

Долгие зимние вечера, кажется, созданы для визита к косметологу. Позаботьтесь о себе, подберите опытного, знающего своё дело специалиста, который подобрал бы для вас индивидуальную стратегию преображения.

При выборе косметолога обращайте внимание на эти детали.