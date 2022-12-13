Как воспитать целеустремлённого и успешного ребёнка. 6 советов тренера

Чтобы и ваши надежды оправдались, и он был счастлив.

Любому нормальному родителю хочется, чтобы его ребёнок достиг высот. Это естественное желание. Чтобы оно осуществилось, взрослые готовы на многое. Некоторые даже собственной жизнью могут пожертвовать, лишь бы будущее детей сложилось наилучшим образом. Увы, к желаемым результатам эти подвиги приводят не всегда.

Часто причина крушения надежд — отсутствие мотивации. Ребёнок просто не хочет достигать никаких вершин — ни в спорте, ни в учёбе. Он не понимает, зачем ему это нужно, и поэтому не имеет ресурса на реализацию родительских планов. Что же делать в этой ситуации?

Олег Фролов педагог-психолог, руководитель и тренер «Академии Ушу» Для начала попробуйте услышать своего ребёнка. Дальше нужно будет научить его терпению и подать хороший личный пример.

Целеустремлённость — это не врожденная черта характера, а навык. Сформировать его можно при определённых усилиях и достаточном времени. Успех в достижении цели зависит от ключевых пунктов:

наличия осознанного желания;

терпения;

умения анализировать действия;

навыка концентрации внимания и самоорганизации.

Как работать с каждым из пунктов, чтобы шансы на реализацию вашей мечты о будущем чада резко возросли?

Фото: istockphoto.com

Помогайте осознавать желания

Как часто мы уговариваем ребёнка согласиться на то, что удобнее нам, не принимая его личные желания в расчёт? Вспомните пару эпизодов прямо сейчас. Например, как настояли вовсе не на той паре обуви, которую он выбрал, лишь потому что вам не понравилась расцветка.

Задавайте ребёнку вопросы и учитывайте его выбор. Так вам удастся запустить процесс осознания желаний. Ребёнок поймёт, что они значимы.

Учите терпению

Терпение — это не только про умение переносить лишения, стиснув зубы. Важнее научить ребёнка видеть то, ради чего все эти усилия. Самый эффективный инструмент для формирования этого качества — спорт. Опыт преодоления трудностей, который получают спортсмены, помогает им быть стойкими в разных жизненных ситуациях.

Родители могут сделать свой вклад, работая над осознанностью ребёнка. Напоминать ему о том, ради чего все эти сложности. Объяснять, что любое достижение требует времени.

Фото: istockphoto.com

Стройте совместные планы

Когда есть понимание желаний, начинается самое интересное — путешествие к цели. Составьте вместе с ребёнком план действий. Помогите ему понять, что нужно сделать для его реализации.

Например, у нас есть цель — научиться к концу месяца отжиматься десять раз. Пропишите график тренировок и результаты, которых можно достичь при строгом соблюдении расписания. Напоминайте о плане и задавайте вопросы. Участие взрослого в этом процессе незаменимо.

Работайте над концентрацией внимания

К сожалению, за последние годы увеличилось число детей с диагнозом синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Ребятам сложно концентрироваться на чём-либо длительное время. Можно сказать, что это бич нашего времени.

Как с подобными вещами работали во времена наших бабушек и дедушек? Привлекали детей к занятиям, развивающим мелкую моторику. Тогда это было что-то из разряда перебирания руками гречки. Сегодня можно найти что-то более захватывающее. Например, собирать пазлы.

Фото: istockphoto.com

Развивайте уверенность в себе

Нам нужно время, что научиться доверять другому человеку. Чтобы появилась уверенность в своих силах, оно тоже требуется. Также важно наличие подкреплений со стороны. Никто не будет доверять болтуну, который нарушает своё слово.

Несдержанные обещания самому себе — это подрыв веры в самого себя. «Мышцы» уверенности крепнут с каждой реализованной целью. Здесь действует правило: от малого к большему. Если речь про спорт, то начинать нужно с минимальной нагрузки и постепенно её увеличивать. Например, всего пять приседаний по утрам.

Не забывайте объяснять ребёнку, зачем это нужно, и заручаться его осознанным согласием. Подойдет всё, в чём вы видите реальную пользу и что является чуть большим усилием по сравнению с тем, что было раньше. И обязательное условие — фиксировать и поощрять успех.

Фото: istockphoto.com

Показывайте достойный пример

Для развития мотивации и целеустремлённости в маленьком человеке нужны поддержка и терпение взрослых. А ещё собственный пример. Дети копируют наши бессознательные проявления. Если вы говорите о важности спорта, а сами спортзалу предпочитаете телевизор, положительного эффекта от ваших слов не будет.

Не можете быть примером сами? Тогда найдите профессионала — тренера в спортивной секции. Он будет вдохновлять на достижения. Но это не значит, что можно делегировать свои полномочия и самоустраниться. Контакт нельзя терять ни в коем случае. Важно искренне интересоваться делами детей. Это и будет реальный вклад в их будущее.

Как работать над собой, чтобы шансы воспитать чемпиона возросли ещё больше? Ищите советы для мам здесь.