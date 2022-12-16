У занятий в субботу и воскресенье есть много плюсов.

Будет ли толк, если тренироваться только по выходным? Отвечает профессиональный спортсмен

Алексей Леденёв боец лиги «Наше Дело», чемпион мира и Европы по дзюдо, основатель Лиги Дзюдо со Звёздами Я как профессиональный боец и спортсмен с многолетней карьерой обожаю тренироваться в выходные дни. Выходной предоставляет отличную возможность устроить себе комфортные тренировки. Мы, как правило, никуда не торопимся и можем полностью отдаться занятию и уделить много внимания нашему телу.

Те, кто в течение недели напряжённо работает, в выходные мечтают лежать и отдыхать. Но такой образ жизни убивает энергию, лишает сил и желания организовывать досуг. Спорт в выходной день даст заряд бодрости. Вы будете легче справляться с физической нагрузкой и усталостью по будням, а ещё повысите работоспособность.

Я тренируюсь каждый день на протяжении последних лет. А когда был в сборной России по дзюдо, тренировался два или три раза в день в зависимости от цикла подготовки к соревнованиям. Но не все спортсмены уходят в профессиональный спорт с головой, а многие только начинают вливаться в тренировочный процесс.

Как отмечает одно из уважаемых научных изданий Великобритании, даже одна тренировка в неделю может снизить риск сердечных заболеваний или инсульта. По возможности лучше тренироваться чаще. Ведь в движении мы чувствуем себя лучше не только физически, но и психологически.

В чём плюсы тренировок на выходных?

Сейчас становится модным заниматься в субботу и воскресенье. В таком подходе к тренировкам важно их не пропускать, а сделать частью развлекательной программы на уикенд.

Многие давно привыкли к такому графику, ведь это помогает продуктивно начать отдых, чтобы не пролежать весь день на диване.

Спортивные клубы сейчас предлагают посетителям фитнес выходного дня. Это очень удобно, так как не всегда есть время и желание после напряжённой работы идти на тренировку. А спорт по выходным дням даёт возможность разнообразить отдых и укрепить здоровье. Прежде всего это экономия. У вас не пропадут деньги, если вы не сможете посетить зал в течение недели. Да и стоимость такого абонемента ниже стандартной.

Ещё одно преимущество — вы снизите риск переедания в субботу и воскресенье. Умеренная физическая нагрузка не только помогает привести тело в хорошую форму, но и улучшает самочувствие.

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Как правильно тренироваться в выходные?

Лучше всего субботу посвящать нагрузкам на верхнюю часть тела, а воскресенье — на нижнюю. Тренировки нужно дополнять кардиоупражнениями на сжигание жира и силовыми нагрузками для проработки мышц. Тогда вы сможете получить максимальную пользу от тренировок выходного дня.

Очень важно не перегружать себя и не доводить организм до истощения. Наращивайте тренировочный темп постепенно. Бездумный фанатизм в спорте не приводит ни к чему хорошему. Особенно если ваша физическая подготовка оставляет желать лучшего.

Польза от занятий по выходным увеличится в разы, если вы внесёте коррективы в свой повседневный режим. Дополняйте тренировки ежедневной умеренной физической нагрузкой. Делайте лёгкую зарядку по утрам, подберите комплекс упражнений, который можно делать дома.

Активный режим дня поможет поддерживать себя в форме и закреплять результат. Залог успеха – постоянное движение. Попробуйте выкроить на работе немного времени в обеденный перерыв и пройтись быстрым шагом или введите в привычку вечерние прогулки.

Я считаю, что лучше делать хоть что-то, чем ничего. И это в первую очередь относится к спорту и здоровому образу жизни! Если у вас действительно нет возможности полноценно тренироваться по будням, безусловно, тренировки в выходные станут вашим спасением.

Ведь вместо того, чтобы бездельничать, вы хотя бы пару дней в неделю будете уделять внимание себе и своему здоровью. А это уже что-то! Вперёд, и всё получится.

Если вы всё же занимаетесь по будням, выходные нужно посвятить качественному отдыху. О том, как прийти в себя за уикенд, рассказали в этой статье