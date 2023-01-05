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Постновогодний синдром: как избежать последствий долгого отдыха и быстро прийти в себя

Чем опасен постновогодний синдром и как избежать последствий отдыха? Рассказывает психолог
Юлия Хадарцева
Как избежать последствий отдыха после Нового года
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Эти рекомендации помогут выйти из праздников с минимальными потерями.
<a href="https://www.championat.com/authors/6159/1.html">Юлия Хадарцева</a>
Юлия Хадарцева
психолог-расстановщик, автор книги «ПРО деньги»

Как встретишь Новый год, так его и проживёшь. Некоторые воспринимают эту фразу настолько буквально, что отмечают праздники как в последний раз. Итог — прибавка в весе, усталость и эмоциональный диссонанс. Расскажу, откуда берётся стремление к новогоднему «беспределу» и как выйти из праздников с минимальными потерями.

Отдых на всю катушку: родовая программа

Очень часто люди воспринимают новогодние праздники как вызов: они уверены, что прожить их нужно так, чтобы запомнилось на год вперёд (к сожалению, с негативными последствиями). Поэтому и отмечают до такой степени, что ещё долго не могут вернуться к привычной жизни.

Фото: istockphoto.com

Чем это обусловлено? Прежде всего опытом наших родителей и родовой программой, заложенной в нас. Наши предки отдыхали крайне мало. У наших мам и пап было всего 28 дней законного отпуска, ну и новогодние праздники. Поэтому отмечать их было принято максимально помпезно.

Как правило, по столь торжественному случаю доставались фарфоровые сервизы, копились деньги и покупалась дефицитная колбаса, хозяйки старались удивить гостей изысканными блюдами.

Всё это делалось в предновогодней суете. Но мы живём в иное время, когда сервизы используются гораздо чаще, а деликатесами мало кого удивишь.

Селёдку под шубой мы можем есть регулярно, и нам необязательно дожидаться новогодних каникул, чтобы накрыть праздничный стол и побаловать себя чем-то вкусненьким. Нам не нужно ждать выходных, отпуска, каникул, чтобы расслабиться и провести время в своё удовольствие.

К чему приводит постновогодний синдром

Несмотря на изобилие, которое царит вокруг нас, многие люди остаются заложниками родовых программ. Они продолжают отмечать праздно, долго, пусть и в ущерб себе.

К чему это в итоге может привести? К развитию постновогоднего синдрома и крайней форме стресса — депрессии.

Кроме того, если мы две недели пролежим возле телевизора, поедая мисками оливье, некомфортно будет не только нашей психике, но и физическому телу.

Здесь рассказали, как сохранить здоровье во время праздников.

Это гарантирует длительный период восстановления. Придётся приводить себя в форму и избавляться от интоксикации. Поэтому сразу же влиться в рабочий режим не получится.

Как войти в 2023 год без последствий для психики и тела

Для того чтобы избежать таких последствий, важно грамотно распланировать свои каникулы и провести их активно.

Мы живём во времена, когда за колбасой не нужно выстаивать огромную очередь. Сейчас необязательно накрывать стол, который ломится от яств. И уж точно не стоит загонять себя в жуткий стресс в попытках заготовить десятки салатов заранее.

Фото: istockphoto.com

Мы можем купить свежие продукты и готовые блюда, деликатесы в любое время дня и даже ночи. И, конечно же, в наших силах накрыть стол так, чтобы дать возможность нашему телу пребывать в здоровом состоянии и качественной физической форме.

Второе, что нужно сделать – заранее изучить праздничную афишу и наметить интересные мероприятия к посещению. Как вариант — отправиться в путешествие хотя бы в соседний город. Можно устроить семейную вылазку в театр или кино.

Вот ещё несколько креативных идей встретить Новый год не так, как обычно.

Также обязательно включите в свои новогодние праздники спорт. Не стоит пренебрегать тренировками в угоду многослойным салатам и заливной рыбе. Тогда ваше тело скажет вам спасибо.

Ещё как вариант — рассмотреть каникулы как возможность для личностного роста. Так, вместо бесконечного просмотра рождественских комедий вы можете пройти образовательный курс, почитать книгу, с которой давно хотелось познакомиться, завести полезную привычку (например, начать медитировать).

Фото: istockphoto.com

То есть сделать всё, чтобы каникулы не превращались в деградацию вашего психического и физического состояния. Позвольте себе войти в рабочие будни заряжёнными, отдохнувшими и счастливыми.

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