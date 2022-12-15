10 вдохновляющих фильмов о стартапах. Они помогут сделать шаг навстречу мечте

Для главных героев нет ничего невозможного.

Проекты могут быть в совершенно разных сферах, будь то IT, кино или сеть быстрого питания. Но их объединяет одно — громкие истории взлётов и падений, благодаря которым герои становятся успешными.

Если вам не хватает мотивации, начинайте просмотр нашей подборки уже сегодня вечером. И ваш первый шаг не заставит себя ждать.

«Социальная сеть», 2010

Жанр: драма/биография.

Возрастные ограничения: 12+.

В главных ролях: Джесси Айзенберг, Эндрю Гарфилд, Джастин Тимберлейк.

Режиссёр: Дэвид Финчер.

Главный герой – знаменитый интернет-предприниматель Марк Цукерберг. История студента Гарвардского университета, которому в голову пришла идея создать первую в мире социальную сеть.

Вы увидите, как стартап за несколько лет смог изменить жизнь самых обычных ребят, превратив их в американских мультимиллионеров. Студентам предстоит пройти через предательство и зависимость от славы.

Лента — это адаптация книги Бена Мезрича «Миллиардеры поневоле: как создавалась социальная сеть, история о сексе, деньгах, гениальности и предательстве». Фильм стал лауреатом трёх «Оскаров» и четырёх «Золотых глобусов».

«Социальная сеть» Фото: Кадр из фильма / Кинопоиск

«Джобс: Империя соблазна», 2013

Жанр: драма/биография

Возрастные ограничения: 12+.

В главных ролях: Эштон Кутчер, Дермот Малруни, Джош Гад.

Режиссёр: Джошуа Майкл Штерн.

История гения современности, главного стартапера всех времён Стива Джобса. Уже будучи известным, он продолжал создавать новые проекты.

Фильм рассказывает о жизни Джобса в период с 1971 по 2011 год. От начала его карьеры в гараже до основания известной на весь мир корпорации Apple. Главную роль сыграл Эштон Кутчер, работу которого высоко оценили эксперты в сфере кино.

«Джобс: Империя соблазна» Фото: Кадр из фильма / Кинопоиск

«Пираты Силиконовой долины», 1999

Жанр: телевизионный фильм/драма/биография.

Возрастные ограничения: 12+.

В главных ролях: Ноа Уайли, Энтони Майкл Холл, Джои Злотник.

Режиссёр: Мартин Берк.

Самый первый фильм о стартапе. Кинолента снята по книге Пауля Фрайбергера и Майкла Суэйна «Пожар в долине: Создание Персонального компьютера».

В центре сюжета два гения, юные стартаперы Билл Гейтс и Стив Джобс. Героям предстоит пройти через соперничество и условия жёсткой конкуренции. Смогут ли два человека, которые обижены друг на друга, пройти через все испытания?

Фото: Кадр из фильма / Кинопоиск

«Пятая власть», 2013

Жанр: триллер.

Возрастные ограничения: 16+.

В главных ролях: Бенедикт Камбербэтч, Даниэль Брюль, Алисия Викандер.

Режиссёр: Билл Кондон.

История создания самого скандального стартапа в мире WikiLeaks. Цель проекта – публикация большого количества засекреченной информации, которая разоблачает популярных чиновников и раскрывает американские военные тайны.

Главный герой – основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, которого признали врагом США. Но он смог добиться своей цели – рассказать правду гражданам страны обо всех преступлениях, которые утаивает правительство.

«Пятая власть» Фото: Кадр из фильма / Кинопоиск

«Кадры», 2013

Жанр: комедия.

Возрастные ограничения: 12+.

В главных ролях: Винс Вон, Оуэн Уилсон, Роуз Бирн.

Режиссёр: Шон Леви.

История двух друзей Билла и Ника, оба работают в продаже. Однако, несмотря на свой немолодой возраст, они решаются рискнуть и попробовать себя в стажировке в одной из лучших компаний США – Google. На пути их ждут трудности, конкуренция с компьютерными гениями. Получится ли у Билла и Ника стать частью известного информационного мира и создать свой стартап?

«Кадры» Фото: Кадр из фильма / Кинопоиск

«Основатель», 2016

Жанр: драма/биография.

Возрастные ограничения: 16+.

В главных ролях: Майкл Китон, Ник Офферман, Джон Кэрролл Линч.

Режиссёр: Джон Ли Хэнкок.

В киноленте представлена реальная история создания McDonald's. Стартаперы сети быстрого питания Дик и Мак Макдоналды придумали, как готовить гамбургеры всего за 30 секунд. Но у них ничего не получилось бы, если бы не бизнесмен, продавец миксеров и нереализованный гений Рэй Крок, который помог из обычной закусочной создать мировую сеть.

«Основатель» Фото: Кадр из фильма / Кинопоиск

«Джой», 2015

Жанр: драма/биография.

Возрастные ограничения: 16+.

В главных ролях: Дженнифер Лоуренс, Роберт Де Ниро, Бредли Купер.

Режиссёр: Дэвид О. Расселл.

Реальная история матери-одиночки Джой Мангано из Нью-Йорка, которая смогла стать успешной предпринимательницей. Женщина придумала чудо-швабру и другие средства для уборки дома.

Джой на волне успеха смогла создать собственную компанию Arma Products. К 2000 году её компания продавала товаров на общую сумму $ 10 млн в год.

«Джой» Фото: Кадр из фильма / Кинопоиск

«Дуэль братьев. История adidas и Puma», 2016

Жанр: драма/биография/спорт.

Возрастные ограничения: 12+.

В главных ролях: Кен Дукен, Торбен Либрехт, Джесси Альберт.

Режиссёр: Оливер Домменгет.

События фильма разворачиваются в 20-е годы XX века. Два брата Адольф и Рудольф Дасслеры открыли свой первый совместный бизнес по продаже спортивной обуви. Талант Ади и коммерческие способности Руди позволили быстро расширить дело, открыв несколько фабрик.

Спортсмены по всему миру выбирали для тренировок и соревнований их «шиповки». Однако Вторая мировая война остановила работу всего производства. Братья не смогли пережить этот кризис, и как итог они разделили «Обувную фабрику братьев Дасслер» на две конкурентные компании adidas и Puma.

«Дуэль братьев. История adidas и Puma» Фото: Кадр из фильма

«Стартап.ком», 2014

Жанр: биография.

Возрастные ограничения: 12+.

В главных ролях: Евгений Ткачук, Шамиль Хаматов, Иева Андреевайте.

Режиссёр: Евгений Ткачук.

Кинолента о гениях в сфере IT-технологий. Главные герои – это прототипы реальных основателей поискового сервиса «Яндекс», который является крупнейшим ресурсом в России.

Действия фильма разворачиваются в 90-х годах, когда группе людей пришла идея – создать проект, которого страна ещё не видела. Молодые люди совершали большое количество ошибок, однако именно они и помогли им дорасти до крупной империи.

«Стартап.ком» Фото: Кадр из фильма / Кинопоиск

«Перемотка», 2008

Жанр: драма/комедия.

Возрастные ограничения: 16+.

В главных ролях: Джек Блэк, Ясин Бей, Денни Гловер.

Режиссёр: Мишель Гондри.

История мусорщика, который решил подорвать электростанцию. Ему кажется, что она – причина его головных болей. Но в процессе у главного героя намагничивается мозг, из-за которого все видеокассеты в пункте проката его друга Майка перестают работать.

Друзьям приходится заново снять легендарные фильмы, среди которых «Король Лев», «Час пик», «Охотники за привидениями», «Назад в будущее» и «Робокоп». Ремейки набирают популярность среди жителей города, однако им грозит судебный процесс за создание пиратского контента.

«Перемотка» Фото: Кадр из фильма / Кинопоиск

В этом году вышло много крутых фильмов, которые достойны вашего внимания. Ищите подборку по ссылке