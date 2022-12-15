10 вдохновляющих фильмов о стартапах. Они помогут сделать шаг навстречу мечте

Проекты могут быть в совершенно разных сферах, будь то IT, кино или сеть быстрого питания. Но их объединяет одно — громкие истории взлётов и падений, благодаря которым герои становятся успешными.
Если вам не хватает мотивации, начинайте просмотр нашей подборки уже сегодня вечером. И ваш первый шаг не заставит себя ждать.
«Социальная сеть», 2010
Жанр: драма/биография.
Возрастные ограничения: 12+.
В главных ролях: Джесси Айзенберг, Эндрю Гарфилд, Джастин Тимберлейк.
Режиссёр: Дэвид Финчер.
Главный герой – знаменитый интернет-предприниматель Марк Цукерберг. История студента Гарвардского университета, которому в голову пришла идея создать первую в мире социальную сеть.
Вы увидите, как стартап за несколько лет смог изменить жизнь самых обычных ребят, превратив их в американских мультимиллионеров. Студентам предстоит пройти через предательство и зависимость от славы.
Лента — это адаптация книги Бена Мезрича «Миллиардеры поневоле: как создавалась социальная сеть, история о сексе, деньгах, гениальности и предательстве». Фильм стал лауреатом трёх «Оскаров» и четырёх «Золотых глобусов».
«Социальная сеть»
Фото: Кадр из фильма / Кинопоиск
«Джобс: Империя соблазна», 2013
Жанр: драма/биография
Возрастные ограничения: 12+.
В главных ролях: Эштон Кутчер, Дермот Малруни, Джош Гад.
Режиссёр: Джошуа Майкл Штерн.
История гения современности, главного стартапера всех времён Стива Джобса. Уже будучи известным, он продолжал создавать новые проекты.
Фильм рассказывает о жизни Джобса в период с 1971 по 2011 год. От начала его карьеры в гараже до основания известной на весь мир корпорации Apple. Главную роль сыграл Эштон Кутчер, работу которого высоко оценили эксперты в сфере кино.
«Джобс: Империя соблазна»
Фото: Кадр из фильма / Кинопоиск
«Пираты Силиконовой долины», 1999
Жанр: телевизионный фильм/драма/биография.
Возрастные ограничения: 12+.
В главных ролях: Ноа Уайли, Энтони Майкл Холл, Джои Злотник.
Режиссёр: Мартин Берк.
Самый первый фильм о стартапе. Кинолента снята по книге Пауля Фрайбергера и Майкла Суэйна «Пожар в долине: Создание Персонального компьютера».
В центре сюжета два гения, юные стартаперы Билл Гейтс и Стив Джобс. Героям предстоит пройти через соперничество и условия жёсткой конкуренции. Смогут ли два человека, которые обижены друг на друга, пройти через все испытания?
Фото: Кадр из фильма / Кинопоиск
«Пятая власть», 2013
Жанр: триллер.
Возрастные ограничения: 16+.
В главных ролях: Бенедикт Камбербэтч, Даниэль Брюль, Алисия Викандер.
Режиссёр: Билл Кондон.
История создания самого скандального стартапа в мире WikiLeaks. Цель проекта – публикация большого количества засекреченной информации, которая разоблачает популярных чиновников и раскрывает американские военные тайны.
Главный герой – основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, которого признали врагом США. Но он смог добиться своей цели – рассказать правду гражданам страны обо всех преступлениях, которые утаивает правительство.
«Пятая власть»
Фото: Кадр из фильма / Кинопоиск
«Кадры», 2013
Жанр: комедия.
Возрастные ограничения: 12+.
В главных ролях: Винс Вон, Оуэн Уилсон, Роуз Бирн.
Режиссёр: Шон Леви.
История двух друзей Билла и Ника, оба работают в продаже. Однако, несмотря на свой немолодой возраст, они решаются рискнуть и попробовать себя в стажировке в одной из лучших компаний США – Google. На пути их ждут трудности, конкуренция с компьютерными гениями. Получится ли у Билла и Ника стать частью известного информационного мира и создать свой стартап?
«Кадры»
Фото: Кадр из фильма / Кинопоиск
«Основатель», 2016
Жанр: драма/биография.
Возрастные ограничения: 16+.
В главных ролях: Майкл Китон, Ник Офферман, Джон Кэрролл Линч.
Режиссёр: Джон Ли Хэнкок.
В киноленте представлена реальная история создания McDonald's. Стартаперы сети быстрого питания Дик и Мак Макдоналды придумали, как готовить гамбургеры всего за 30 секунд. Но у них ничего не получилось бы, если бы не бизнесмен, продавец миксеров и нереализованный гений Рэй Крок, который помог из обычной закусочной создать мировую сеть.
«Основатель»
Фото: Кадр из фильма / Кинопоиск
«Джой», 2015
Жанр: драма/биография.
Возрастные ограничения: 16+.
В главных ролях: Дженнифер Лоуренс, Роберт Де Ниро, Бредли Купер.
Режиссёр: Дэвид О. Расселл.
Реальная история матери-одиночки Джой Мангано из Нью-Йорка, которая смогла стать успешной предпринимательницей. Женщина придумала чудо-швабру и другие средства для уборки дома.
Джой на волне успеха смогла создать собственную компанию Arma Products. К 2000 году её компания продавала товаров на общую сумму $ 10 млн в год.
«Джой»
Фото: Кадр из фильма / Кинопоиск
«Дуэль братьев. История adidas и Puma», 2016
Жанр: драма/биография/спорт.
Возрастные ограничения: 12+.
В главных ролях: Кен Дукен, Торбен Либрехт, Джесси Альберт.
Режиссёр: Оливер Домменгет.
События фильма разворачиваются в 20-е годы XX века. Два брата Адольф и Рудольф Дасслеры открыли свой первый совместный бизнес по продаже спортивной обуви. Талант Ади и коммерческие способности Руди позволили быстро расширить дело, открыв несколько фабрик.
Спортсмены по всему миру выбирали для тренировок и соревнований их «шиповки». Однако Вторая мировая война остановила работу всего производства. Братья не смогли пережить этот кризис, и как итог они разделили «Обувную фабрику братьев Дасслер» на две конкурентные компании adidas и Puma.
«Дуэль братьев. История adidas и Puma»
Фото: Кадр из фильма
«Стартап.ком», 2014
Жанр: биография.
Возрастные ограничения: 12+.
В главных ролях: Евгений Ткачук, Шамиль Хаматов, Иева Андреевайте.
Режиссёр: Евгений Ткачук.
Кинолента о гениях в сфере IT-технологий. Главные герои – это прототипы реальных основателей поискового сервиса «Яндекс», который является крупнейшим ресурсом в России.
Действия фильма разворачиваются в 90-х годах, когда группе людей пришла идея – создать проект, которого страна ещё не видела. Молодые люди совершали большое количество ошибок, однако именно они и помогли им дорасти до крупной империи.
«Стартап.ком»
Фото: Кадр из фильма / Кинопоиск
«Перемотка», 2008
Жанр: драма/комедия.
Возрастные ограничения: 16+.
В главных ролях: Джек Блэк, Ясин Бей, Денни Гловер.
Режиссёр: Мишель Гондри.
История мусорщика, который решил подорвать электростанцию. Ему кажется, что она – причина его головных болей. Но в процессе у главного героя намагничивается мозг, из-за которого все видеокассеты в пункте проката его друга Майка перестают работать.
Друзьям приходится заново снять легендарные фильмы, среди которых «Король Лев», «Час пик», «Охотники за привидениями», «Назад в будущее» и «Робокоп». Ремейки набирают популярность среди жителей города, однако им грозит судебный процесс за создание пиратского контента.
«Перемотка»
Фото: Кадр из фильма / Кинопоиск