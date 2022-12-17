7 самых эффективных упражнений для растяжки ягодичных мышц

Тренировка поможет вам избавиться от тяжести в ногах.

Когда мы говорим о растяжке, естественно, в первую очередь приходит в голову шпагат. Но такие упражнения делаются не только на заднюю поверхность бедра, но и на мышцы всего тела.

О растяжке ягодиц многие наверняка никогда и не задумывались, а зря. Ведь это очень классная и полезная история.

Чем полезен стретчинг для ягодичных мышц?

Мы уже не раз говорили, что растяжка полезна в первую очередь тем, что она делает мышцы более эластичными. Податливые мышцы позволяют лучше переносить нагрузку на тренировках.

Силовые упражнения на ягодицы делают многие девушки, чтобы достичь красивой формы. Но не нужно забывать о том, что усердно поработавшей мускулатуре очень нужно расслабление.

Растяжка ягодичных мышц позволит избавиться от тяжести в ногах, позволит увеличить амплитуду выполнения упражнений и снизит риск травм при физической нагрузке.

Также не забываем, что растяжка – тоже спорт. А это значит, что она будет способствовать улучшению фигуры. Поменяется и внешний вид кожи: она станет более упругой и подтянутой.

Сегодня вместе с хореографом Дариной Грачёвой мы подготовили классную тренировку для растяжки ягодиц. Включайте видео и начнём!

Осталось совсем немного времени, чтобы подготовить тело к Новому году и быть в самую волшебную ночь в году самой красивой. Мы подготовили домашнюю тренировку для прокачки ягодиц. Ищите упражнения по ссылке