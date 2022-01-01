5 уютных новогодних традиций из СССР, без которых праздник уже не представляется

Ни один праздник не обходится без традиций, и особенно Новый год. В этот день всё по-особенному волшебно и уютно. Семья собирается вместе, накрывается огромный стол с разными вкусностями. А фраза «Не трогай, это на Новый год!» уже стала мемом. Сегодня поговорим об уютных традициях главного праздника в году, которые пришли к нам из СССР.

Сладости на ёлке

Украшать ёлку в России придумал ещё Пётр I. По своей доброй традиции он привёз этот обычай из-за границы. Было это в 1699 году. Пётр I вообще учредил Новый год от 1 января, но в придачу к этому приказал украсить ёлки на улицах к празднику.

А вот сладости на новогоднем дереве появились уже позже. Самое широкое распространение эта традиция получила во времена СССР. Сейчас это уже не так популярно, мы привыкли вешать на ёлку игрушки.

Но пока есть люди, которые продолжают украшать праздничное дерево конфетами и другими сладостями, эта традиция будет жить.

Фото: РИА Новости

Загадывание желаний под куранты

До советских времён эта традиция едва ли могла устояться. Ведь только с появлением в большинстве домов радиоприёмников и телевизоров люди смогли услышать куранты у себя в квартире.

Теперь для нас это обыденность, когда выступление президента транслируют по всем каналам, а потом куранты сигнализируют нам о начале нового календарного года.

Ну а тут уже кто во что горазд: кто-то просто про себя загадывает желание, кто-то успевает сжечь бумажку с желанием и высыпать пепел в бокал, всё зависит от вашей фантазии.

Просмотр «Голубого огонька»

Представители поколения зумеров и младше, может, даже не знают, что такое «Голубой огонёк». Спросите у своих бабушек и дедушек, в советское время Новый год без этой передачи представить было крайне сложно.

Эта программа начала выходить в 1962 году, на неё приглашали звёзд шоу-бизнеса, актёров, певцов, чтобы те исполнили праздничные номера и поздравили всю страну с Новым годом. «Голубой огонёк» и по сей день выходит на федеральном канале в новогоднюю ночь.

Услуга «Дед Мороз на дом»

Надеемся, что малыши не доберутся до этого пункта, хотя, конечно, всем нам стоит снова поверить в Деда Мороза. В СССР на дом часто приглашали студентов театральных вузов, переодетых в доброго волшебника с мешком подарков.

Родители заранее обговаривали все детали, затем отдавали подарок аниматору. Если подумать, это очень тонкая операция. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы ребёнок догадался, что перед ним не настоящий волшебник из Великого Устюга.

В детских садах на предновогодних утренниках всегда выступали либо завхозы, либо папы, либо, если дело худо, воспитательницы. Как правило, все самые тёплые воспоминания из детства связаны у нас с этими шоу с переодеваниями. И как же замечательно, что эта добрая традиция продолжает жить.

Фото: РИА Новости

Беречь самое вкусное до Нового года

Ломящийся от разных блюд новогодний стол – это уже обыденность. Мы привыкли, что к празднику всегда закупается сумасшедшее количество продуктов, которое будет съедаться неделями.

А ведь раньше это было обусловлено реалиями советской жизни. Люди в СССР знали, что такое товарный дефицит, какие-то продукты было сложно достать, а какие-то стоили очень дорого. Деликатесы закупались сильно заранее и убирались подальше, как принято говорить: «К празднику».

За несколько дней до Нового года всё семейство принималось за готовку салатов и заливного, а 31 декабря доставались икра, мандарины, открывалось шампанское. У многих и сейчас некоторые продукты и блюда ассоциируются с новогодними праздниками, не так ли?

Если вам близка тема ностальгии, предлагаем несколько советских фильмов о спорте. В праздничную неделю у вас точно будет время, чтобы их посмотреть. Подборку ищите по ссылке