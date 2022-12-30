Как сжечь тарелку оливье за 12 минут? 3 интенсивных упражнения

В Новый год всегда хочется забыть про диеты и наесться вдоволь. А праздничный стол – это, как правило, калорийные блюда, которые могут сказаться на весе.

Оливье – очень хороший пример. Его многие любят, но майонезная заправка – не самый полезный продукт. А количество жиров в этом салате примерно равно сумме углеводов и белков.

Так ли страшен оливье, как его малюют?

Если разобрать оливье на ингредиенты, покажется, что всё не так уж страшно: огурцы, яйца, картофель, горошек, мясо. Но майонез портит эту картину. И ладно ещё, если бы его было немного. Мы любим накладывать его не жалея, чтобы весь салат им пропитался.

Калорийность блюда из-за этого значительно повышается. Побаловать себя чем-то вкусным, конечно, можно, тем более на праздник, так что не стоит себя корить. Но тем, кто следит за питанием, контролирует вес, после праздников стоит потрудиться, чтобы не набрать лишнего.

О самых вредных новогодних блюдах рассказали в этой статье

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Интенсивная тренировка для похудения после праздников

Тарелка оливье – это в среднем 200 ккал. Конечно, мы имеем в виду стандартную порцию салата, а не тазик. Такой объём калорий сжечь будет несложно.

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