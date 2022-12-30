Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Статьи

Как сжечь 200 ккал за 12 минут — 3 интенсивных упражнения

Как сжечь тарелку оливье за 12 минут? 3 интенсивных упражнения
Иван Королёв Виктор Обморнов
,
Тренировка, которая сожжёт тарелку оливье
Комментарии
В стандартной порции салата в среднем 200 ккал.

В Новый год всегда хочется забыть про диеты и наесться вдоволь. А праздничный стол – это, как правило, калорийные блюда, которые могут сказаться на весе.

Оливье – очень хороший пример. Его многие любят, но майонезная заправка – не самый полезный продукт. А количество жиров в этом салате примерно равно сумме углеводов и белков.

Так ли страшен оливье, как его малюют?

Если разобрать оливье на ингредиенты, покажется, что всё не так уж страшно: огурцы, яйца, картофель, горошек, мясо. Но майонез портит эту картину. И ладно ещё, если бы его было немного. Мы любим накладывать его не жалея, чтобы весь салат им пропитался.

Калорийность блюда из-за этого значительно повышается. Побаловать себя чем-то вкусным, конечно, можно, тем более на праздник, так что не стоит себя корить. Но тем, кто следит за питанием, контролирует вес, после праздников стоит потрудиться, чтобы не набрать лишнего.

О самых вредных новогодних блюдах рассказали в этой статье.

Фото: istockphoto.com

Интенсивная тренировка для похудения после праздников

Тарелка оливье – это в среднем 200 ккал. Конечно, мы имеем в виду стандартную порцию салата, а не тазик. Такой объём калорий сжечь будет несложно.

Сегодняшний комплекс, который мы подготовили вместе с фитнес-тренером Иваном Королёвым, поможет вам отработать одну порцию всеми нами любимого салата и отпраздновать Новый год, не переживая за вес.

Недавно мы рассказали, как работать со свободными весами. Подробную инструкцию ищите тут.
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Популярные материалы
Что подарить на Новый год тому, у кого всё есть: 15 оригинальных идей
Что подарить на Новый год тому, у кого всё есть: 15 оригинальных идей
10 свежих сериалов, которые можно замарафонить на новогодних праздниках
10 свежих сериалов, которые можно замарафонить на новогодних праздниках
TOP 3
15 мудрых цитат, которые помогут пережить трудные времена
15 мудрых цитат, которые помогут пережить трудные времена
Мотивация
5 мест в России, где можно посмотреть северное сияние
5 мест в России, где можно посмотреть северное сияние
Впечатления
10 лучших фильмов 2022 года. Они достойны того, чтобы вы их посмотрели
10 лучших фильмов 2022 года. Они достойны того, чтобы вы их посмотрели
Впечатления
© championat.com 2000–2022