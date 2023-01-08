Для тех, кто тянул это до последнего.

Выспаться и не выпасть из режима. Сомнолог назвала 4 правила, как выйти из спячки

Весь год вы работали, чтобы отдохнуть. Настали выходные, наконец-то можно расслабиться и выспаться на год вперёд. Но, оказывается, так лучше не делать, так как потом в суровые рабочие будни будет нелегко вернуться.

Дарья Лебедева врач-сомнолог, член Российского общества сомнологов Чтобы праздники оказали на вас целительное воздействие и в рабочие будни вы вернулись окрылёнными и полными сил, следуйте простым советам.

Сбитый режим — тоже режим

Вставать в 7:00 на выходных у вас, скорее всего, не выйдет, так же, как и не увенчается успехом попытка ложиться в 22:00. Так что сохранить режим рабочих будней не получится, да и не нужно этого делать.

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Достаточно просто отходить ко сну и просыпаться в одно и то же время. Старайтесь соблюдать новый режим: ложитесь и вставайте в одно и то же время. Учитывайте свою норму сна: если вы привыкли спать 7,5 часа, то не нужно пытаться выспаться на месяц вперёд.

Вылезайте из кровати

Чтобы приучить себя пораньше ложиться, проводите день активно. Старайтесь не сидеть дома и придумывайте себе дела на утро и день.

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Составьте чек-лист зимних развлечений: это может быть катание на лыжах или коньках, поездка в парк или лес. Но просто прогулки тоже будет достаточно. Главное – старайтесь проводить больше времени на свежем воздухе.

Пир горой, но строго по часам

Кофе, чай, шоколад – только утром. Ведь эти продукты обладают возбуждающим действием, блокируют поступление аденозина, который вызывает возбуждение.

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Алкоголь не следует употреблять, ведь он, как и никотин, активирует нервную систему, не давая погрузиться в сон.

Возвращайтесь постепенно

Незадолго до выхода на работу начинайте сдвигать режим к привычному. При резкой смене времени организм испытывает стресс, что может привести к головной боли и ощущению разбитости. Поэтому делайте это постепенно, ежедневно смещая режим сна на 30–60 минут.

Фото: istockphoto.com

Отказаться от длительного сна на выходных, когда этому ничего не препятствует, очень тяжело. Но для того, чтобы потом не испытывать дискомфорт при выходе на работу, важно контролировать себя и свой режим.