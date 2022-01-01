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Рейтинг топ-10 главных фуд-трендов 2022 года

10 главных фуд-трендов 2022-го. Голосуем за лучшее гастрономическое впечатление
Валентина Глазко Александра Короткова
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10 главных фуд-трендов 2022 года
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Выбираем, какие кулинарные новинки останутся с нами и в новом году.
<a href="https://www.championat.com/authors/6527/1.html">Александра Короткова</a>
Александра Короткова
фуд-блогер, автор телеграм-канала «Аль Денте»

Новшества затрагивают многие сферы жизни. Еда не исключение. Ежегодно мы наблюдаем новые тенденции в кулинарии и работе ресторанов. В конце года мы решили подвести итоги и собрали главные фуд-тренды, которыми запомнился 2022-й. Голосуйте за самую модную и полезную еду ушедшего сезона.

Тенденция ЗОЖ набирает обороты: 2022 год продвинул культуру сбалансированного питания и осознанного потребления. От фотогеничного поке, зелёных коктейлей и поздних завтраков до комфорт-фуда и ферментированных продуктов — гастрономические тренды на пике популярности в ушедшем году, которые будут радовать нас и в новом сезоне.

Рейтинг полностью зависит от ваших голосов и формируется в онлайн-режиме. Если считаете, что какой-то вариант должен быть выше в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑». Событию не место наверху рейтинга? Нажимайте стрелочку вниз «↓». Поехали!

Важно: голосование в Рейтинге доступно только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для выбора.
Рейтинг: 10 главных фуд-трендов в 2022 году
Местные и сезонные продукты
Фото: istockphoto.com
1 место

Местные и сезонные продукты

Санкции усилили развитие тренда на местную продукцию. Людям нравится их цена, которая значительно дешевле из-за отсутствия транспортировки.

Фермерские сыры, мясо и рыба – теперь популярный выбор продуктов у людей. Покупатели верят, что местная продукция экологичнее и вкуснее. Также пользуются популярностью сезонные овощи и фрукты, выращенные недалеко от дома.

Комфорт-фуд
Фото: istockphoto.com
2 место

Комфорт-фуд

Комфорт-фуд — это привычная всем еда, которая ассоциируется с уютом. В 2022-м году россияне ели не замороченные сложные блюда, а понятную кухню. При этом она была непростой. Если это сэндвич, то с трюфелем.

Комфортная, но интересная еда. Она особенно пользовалась спросом в межсезонье. Пусть даже такие блюда и содержат большое количество углеводов. Также комфорт-фуд ели и дома, ведь она проста в приготовлении.

Ферментированные продукты
Фото: istockphoto.com
3 место

Ферментированные продукты

Если раньше это был главный тренд только среди худеющих, то сейчас он вошёл в массы. Ферментированные продукты — еда, которая была подвергнута брожению, в результате чего выделяется молочная кислота.

Например, квашеная капуста, солёные огурцы, кефир. В этом году готовили даже ферментированный хлеб. На прилавках магазинов тоже можно найти ферментированные продукты.

Борьба за экологию
Фото: istockphoto.com
4 место

Борьба за экологию

Заведения пока с трудом подключаются к тренду про экологию. В основном это актуально для небольших кафе, где придерживаются принципов осознанного потребления. Например, есть заведения, которые заменили пластиковые трубочки на алюминиевые.

Однако в доставке ситуация поменялась в лучшую сторону. На смену пластиковой посуде приходит посуда из перерабатываемых экологичных материалов.

Доставка еды на дом
Фото: istockphoto.com
5 место

Доставка еды на дом

После пандемии люди стали возвращаться в рестораны. Статистика по посещаемости стала прежней, как и до карантина. Однако рестораны продолжили развивать доставку на дом или офис.

К этому тренду подключились даже новые рестораны и те, кто ранее не предоставлял такой услуги. Однако это больше для домашних посиделок. Кафе и рестораны для этого разработали блюда для больших компаний.

Кето диета
Фото: istockphoto.com
6 место

Кето диета

Низкоуглеводная диета с умеренным содержанием белков и высокой долей жиров уже не сбавляет обороты несколько лет. Поке или боул в этом году и вовсе вошли прочно в жизнь даже тех, кто не придерживается этой системы питания.

Куркума
Фото: istockphoto.com
7 место

Куркума

Ещё один тренд, который появился благодаря пандемии и до сих пор в сезон простуд не сбавляет свои лидерские позиции. Куркума обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами.

Если раньше о ней знали не все, то сейчас эта специя стала поистине главной пищевой добавкой. Её добавляют не только в основные блюда, но и в кофе и даже в мороженое.

Зелёные коктейли
Фото: istockphoto.com
8 место

Зелёные коктейли

Особым спросом пользовались зелёные коктейли на основе базилика или щавеля. Посетители заведений также много пили щавелевых соков и лимонадов. Из-за их популярности даже рюмочные напитки старались делать из подобных ингредиентов, чтобы попасть в актуальный тренд.

После пандемии сохранилась тенденция на витаминное питание. В подобных коктейлях преобладают растительные компоненты, они обогащены клетчаткой и полезными веществами.

Коктейль
Фото: istockphoto.com
9 место

Пряный коктейль

В ушедшем году спрос был и на безалкогольные коктейли, в частности на итальянский Негрони. Он был хитом многих меню ресторанов в 2022-м. Напиток делается на основе содовой, гранатового сока, сиропов Ацеролла и Биттер. Допускается добавление корицы и гвоздики.

Поздние завтраки
Фото: istockphoto.com
10 место

Поздние завтраки

Рестораны в 2022 году расширили время и меню для ленивых завтраков. Даже те заведения, в которых не было предусмотрено утреннего приёма пищи, в этом году расширили меню. В Москве теперь можно попробовать завтраки до 16:00. И это не только в выходные, но и в будни.

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