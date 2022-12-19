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5 простых и эффективных упражнений для внутренней части бедра для женщин в домашних условиях

5 простых упражнений для тонуса внутренней поверхности бедра
Анна Мотина Виктор Обморнов
,
Качаем внутреннюю поверхность бедра
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Эта зона – одна из самых капризных.

Внутренняя поверхность бедра – проблемная зона не только у многих женщин, но и у мужчин. Эти мышцы необходимо держать в тонусе постоянно, иначе могут возникнуть неприятные последствия, например, целлюлит. Предлагаем вам комплекс из пяти несложных упражнений, при регулярном выполнении которых внутренняя поверхность ваших бёдер всегда будет в форме.

<a href="https://www.championat.com/authors/6423/1.html">Анна Мотина</a>
Анна Мотина
фитнес-тренер World Class

Эта область достаточно капризная, но её можно привести в тонус с помощью физических упражнений.

Приседания плие

Техника выполнения

  • Исходное положение: стопы чуть шире плеч, носки развёрнуты в стороны.
  • На вдохе медленно опуститесь вниз, сгибая колени. Спина при этом должна быть прямой.
  • На выдохе вернитесь в исходное положение.
  • Колени при приседании должны смотреть туда же, куда и стопы – в стороны.

Анна Мотина: Важный момент для этого упражнения — положение таза. Он не должен отводиться назад. Также стоит обратить внимание на положение коленей, оно должно быть соотнесено с положением стоп.

Фото: istockphoto.com

Махи ногами

Техника выполнения

  • Исходное положение: лёжа на боку, опора в предплечье, ноги вместе.
  • Приподнимите ногу вверх, старайтесь держать стопу параллельно с полом, не разворачивая носок.
  • Опустите ногу и сразу же вытяните её перед собой.
  • Вернитесь в исходное положение.
  • Повторите то же самое на другом боку.

Анна Мотина: Если упражнение выполняется легко, для прогресса можно добавить утяжелители по 1-2 кг на каждую ногу.

Фото: istockphoto.com

Приседания сумо

Техника выполнения

  • Исходное положение: стопы чуть шире плеч, носки развёрнуты в стороны.
  • На вдохе медленно опуститесь вниз, наклоняя корпус вперёд и слегка сгибая колени.
  • На выдохе вернитесь в исходное положение.
  • Обращайте внимание на таз, он должен уходить назад, а не поджиматься, как в приседаниях плие.
  • Следите за ровным положением спины, не сутультесь во время выполнения.

Анна Мотина: Упражнение, очень похожее по технике на приседание плие, оно также отлично прорабатывает бёдра, но всё же есть существенные отличия в работе. Выполняя приседания сумо, можно прокачать не только бёдра, но и ягодицы.

Ножницы

Техника выполнения

  • Исходное положение: лёжа на спине, ноги перпендикулярны полу, руки лежат на полу ладонями вниз.
  • Начните совершать активные махи ногами в стороны, перекрещивая их.
  • Движения могут быть как вниз-вверх, так и влево-вправо, их можно чередовать, если вы выполняете упражнение в несколько подходов.
  • Дышите ровно, ноги не опускайте вниз.

Анна Мотина: Это упражнение поможет убрать лишнюю отёчность с ног.

Фото: istockphoto.com

Приведение с фитнес-резинкой

Техника выполнения

  • Закрепите резинку за нижнюю опору, например, за ножку дивана. Наденьте резинку на область щиколотки и отойдите от опоры.
  • Исходное положение: стоя, руки вдоль тела, ноги на ширине плеч.
  • На вдохе сделайте мах рабочей ногой в сторону опорной ноги. При движении нога, на которую надета резинка, должна перекрывать опорную.
  • На выдохе вернитесь в исходное положение.
  • Не опускайте рабочую ногу на пол, пока не закончите упражнение.
  • Наденьте резинку на другую ногу и повторите упражнение.
До Нового года ещё есть время, и его можно провести с пользой. Например, привести в тонус ягодицы. Ищите тренировку по ссылке.
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