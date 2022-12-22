Сомнолог рассказал, какие условия нужно соблюдать, чтобы вставать утром свежим и полным сил.

Как справиться с бессонницей без лекарств? 6 способов, которые помогут быстро уснуть

Максим Новиков терапевт, пульмонолог, сомнолог Избавиться от бессонницы можно без лекарственных препаратов. И вот как.

Бессонница – это заболевание, и здесь важно выявить первопричину. При проблемах с засыпанием и частыми пробуждениями во время ночного отдыха используются разные методы лечения. Самолечение может не дать должного эффекта и даже усугубить ситуацию, например, в случае с апноэ (остановки дыхания во сне).

Такие пробуждения – защитная реакция организма, когда человек просыпается, чтобы снова начать дышать. Попытки самостоятельно справиться с этим могут привести к серьёзным негативным последствиям вплоть до инсульта и инфаркта миокарда.

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Почему появляются проблемы со сном

Нарушение гигиены сна

Многие физиологические процессы в нашем организме, в том числе сон, цикличны: биохимические, температурные и гормональные показатели колеблются в зависимости от времени суток и определяют наше желание спать или бодрствовать.

Например, гормон мелатонин, благодаря которому мы засыпаем, достигает максимальной концентрации в тёмное время суток.

По ссылке собрали научные доказательства, что сон лечит и помогает держать себя в форме.

Поэтому если в комнате, где спит человек, недостаточно темно и свет попадает на сетчатку глаза даже в незначительном количестве, возникают трудности с засыпанием.

Сбой биологических ритмов

Нарушение сна, вызванное сбоем биологических ритмов, часто наблюдается у людей с ночным графиком работы или после длительных авиаперелётов со сменой часовых поясов. Это ситуационно обусловленная бессонница, которая проходит, когда устанавливается режим.

Психофизиологическая бессонница

Это реакция на стресс, в которой также не последнюю роль играют гормоны, в частности, кортизол, известный как «гормон стресса». В норме его уровень вечером падает и помогает заснуть, а утром, наоборот, повышается и способствует пробуждению. В стрессовых ситуациях стабильно высокое содержание кортизола в крови и вызывает бессонницу.

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Существуют генетические заболевания, обусловленные нарушением обмена одного или нескольких гормонов, отвечающих за сон или бодрствование.

У таких пациентов с детства чуткий прерывистый сон, как и у их родителей. Инсомния, которая называется идиопатической, как правило, лечится медикаментозно.

Парадоксальная инсомния

Пациент жалуется, что не спит всю ночь, но при исследовании выясняется, что профиль сна у него почти нормальный. В этом случае лечебный эффект оказывает сам факт исследования и исключение патологии. То есть человек попросту нуждается в словах поддержки.

Если проблемы со сном возникают регулярно в течение трёх месяцев – это повод обратиться к специалисту. Стоит обратить внимание на следующие признаки:

cон, после которого человек не чувствует себя отдохнувшим;

храп;

ночные кошмары и связанные с ними пробуждения;

аритмия во сне;

утренняя головная боль;

нарушение потенции;

бронхиальная астма;

хроническая обструктивная болезнь лёгких и сердечная недостаточность;

высокое артериальное давление;

избыточный вес.

Как сделать свой сон крепким

Чтобы ночной отдых стал здоровым, достаточно следовать простым правилам:

соблюдать гигиену сна, то есть вставать и ложиться в одно и то же время, в рабочие и выходные дни;

отказаться от плотного ужина и алкоголя перед сном;

не злоупотреблять кофе и чаем во второй половине дня;

хорошо проветривать комнату перед ночным отдыхом;

не использовать гаджеты в постели.

не забывать об умеренной физической нагрузке (но не позднее чем за три часа до сна).

Что мешает нам спать по ночам и как это исправить, рассказали по ссылке

Спорт помогает сбросить гормоны стресса и накопить гормоны удовольствия, улучшить кровообращение, наработать мышечную усталость.

Вечерние прогулки на свежем воздухе, стакан тёплого молока с мёдом или настой трав (лаванда, смородина, валериана, пустырник), медитации, комфортное спальное место – все эти несложные правила почти всегда помогают решить проблемы со сном.

Фото: istockphoto.com

Улучшить качество сна можно также с помощью чтения, просмотра телевизора, прослушивания радио, приятной расслабляющей музыки. Важно это делать регулярно. И не забывать, что в спальной комнате должно быть темно, тихо и прохладно.

В конце хотелось бы развеять несколько мифов о сне:

качество сна не улучшается от сна на правом боку;

алкоголь не улучшает качество сна, а ухудшает;

храп — это признак болезни, а не богатырского здоровья;

выбор снотворного не по совету врача — только навредит;

пара бессонных ночей не говорит о диагнозе «бессонница» — такое бывает в норме у любого.

Сегодня в медицине бессонница не считается чем-то несерьёзным, существует целое направление, занимающееся проблемами нарушения сна, – сомнология. Если проблемы с ночным отдыхом затянулись и мешают жить и функционировать, врач-сомнолог обладает всеми диагностическими и лечебными возможностями, чтобы помочь большинству пациентов.