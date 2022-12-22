Как справиться с бессонницей без лекарств? 6 способов, которые помогут быстро уснуть

Избавиться от бессонницы можно без лекарственных препаратов. И вот как.
Бессонница – это заболевание, и здесь важно выявить первопричину. При проблемах с засыпанием и частыми пробуждениями во время ночного отдыха используются разные методы лечения. Самолечение может не дать должного эффекта и даже усугубить ситуацию, например, в случае с апноэ (остановки дыхания во сне).
Такие пробуждения – защитная реакция организма, когда человек просыпается, чтобы снова начать дышать. Попытки самостоятельно справиться с этим могут привести к серьёзным негативным последствиям вплоть до инсульта и инфаркта миокарда.
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Почему появляются проблемы со сном
Нарушение гигиены сна
Многие физиологические процессы в нашем организме, в том числе сон, цикличны: биохимические, температурные и гормональные показатели колеблются в зависимости от времени суток и определяют наше желание спать или бодрствовать.
Например, гормон мелатонин, благодаря которому мы засыпаем, достигает максимальной концентрации в тёмное время суток.
Поэтому если в комнате, где спит человек, недостаточно темно и свет попадает на сетчатку глаза даже в незначительном количестве, возникают трудности с засыпанием.
Сбой биологических ритмов
Нарушение сна, вызванное сбоем биологических ритмов, часто наблюдается у людей с ночным графиком работы или после длительных авиаперелётов со сменой часовых поясов. Это ситуационно обусловленная бессонница, которая проходит, когда устанавливается режим.
Психофизиологическая бессонница
Это реакция на стресс, в которой также не последнюю роль играют гормоны, в частности, кортизол, известный как «гормон стресса». В норме его уровень вечером падает и помогает заснуть, а утром, наоборот, повышается и способствует пробуждению. В стрессовых ситуациях стабильно высокое содержание кортизола в крови и вызывает бессонницу.
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Существуют генетические заболевания, обусловленные нарушением обмена одного или нескольких гормонов, отвечающих за сон или бодрствование.
У таких пациентов с детства чуткий прерывистый сон, как и у их родителей. Инсомния, которая называется идиопатической, как правило, лечится медикаментозно.
Парадоксальная инсомния
Пациент жалуется, что не спит всю ночь, но при исследовании выясняется, что профиль сна у него почти нормальный. В этом случае лечебный эффект оказывает сам факт исследования и исключение патологии. То есть человек попросту нуждается в словах поддержки.
Если проблемы со сном возникают регулярно в течение трёх месяцев – это повод обратиться к специалисту. Стоит обратить внимание на следующие признаки:
- cон, после которого человек не чувствует себя отдохнувшим;
- храп;
- ночные кошмары и связанные с ними пробуждения;
- аритмия во сне;
- утренняя головная боль;
- нарушение потенции;
- бронхиальная астма;
- хроническая обструктивная болезнь лёгких и сердечная недостаточность;
- высокое артериальное давление;
- избыточный вес.
Как сделать свой сон крепким
Чтобы ночной отдых стал здоровым, достаточно следовать простым правилам:
- соблюдать гигиену сна, то есть вставать и ложиться в одно и то же время, в рабочие и выходные дни;
- отказаться от плотного ужина и алкоголя перед сном;
- не злоупотреблять кофе и чаем во второй половине дня;
- хорошо проветривать комнату перед ночным отдыхом;
- не использовать гаджеты в постели.
- не забывать об умеренной физической нагрузке (но не позднее чем за три часа до сна).
Спорт помогает сбросить гормоны стресса и накопить гормоны удовольствия, улучшить кровообращение, наработать мышечную усталость.
Вечерние прогулки на свежем воздухе, стакан тёплого молока с мёдом или настой трав (лаванда, смородина, валериана, пустырник), медитации, комфортное спальное место – все эти несложные правила почти всегда помогают решить проблемы со сном.
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Улучшить качество сна можно также с помощью чтения, просмотра телевизора, прослушивания радио, приятной расслабляющей музыки. Важно это делать регулярно. И не забывать, что в спальной комнате должно быть темно, тихо и прохладно.
В конце хотелось бы развеять несколько мифов о сне:
- качество сна не улучшается от сна на правом боку;
- алкоголь не улучшает качество сна, а ухудшает;
- храп — это признак болезни, а не богатырского здоровья;
- выбор снотворного не по совету врача — только навредит;
- пара бессонных ночей не говорит о диагнозе «бессонница» — такое бывает в норме у любого.