Нейрокоуч Кира Феклисова столкнулась с неожиданными реакциями организма, но научилась быть бодрой без этого напитка.

«Мозг стал расплываться». Как я месяц не пила кофе и что из этого вышло

Кира Феклисова нейрокоуч , эксперт по вкусам и ароматам, к. ф. н. Мне тяжело вставать по утрам и активно включаться в рабочие процессы. Так было всегда. Обычно вопрос решался не одной чашкой кофе. Но я решила отказаться от этой привычки. И вот какие изменения произошли.

Однажды я обнаружила, что до обеда выпила три чашки кофе. И мне оказалось этого недостаточно. Тело и мозг привыкли к кофеину. Я решила действовать от противного: не увеличивать «дозу», а отказаться от бодрящего напитка и найти альтернативу, которая помогала бы мне оставаться в рабочем и ресурсном состоянии.

Ждать очередного понедельника я не стала и приступила к эксперименту в среду. Проснувшись в 7:00, вместо кофе выпила стакан тёплой воды с мёдом. Организм ещё не понял, что его лишили привычного энерджайзера, и какое-то время работал в вялом режиме, ожидая, что скоро будет кофе.

Не получив его к 11:00, мозг стал расплываться, разжижаться, как нагретая на солнце медуза, а тело потянуло принять горизонтальное положение. Мне же надо было сидеть у компьютера с ясным сознанием и полной энергии. Впереди было много дел и важных проектов.

Я знаю, что ты хочешь кофе, сказала я себе. Но у меня для тебя другое предложение. Мы идём гулять!

Надев спортивный костюм и кроссовки, отправилась в парк, практикуя по дороге быструю ходьбу. На улице спать расхотелось. Но из корнеров с напитками заманчиво доносился запах кофе. Нос ловил в пространстве знакомые горьковато-терпкие ноты.

Фото: istockphoto.com

В голове начали крутиться мысли: «А может, хотя бы одну чашку сегодня? Всего лишь одну, вместо трёх?» Но я отмахнулась от них, подошла к корнеру и заказала чай матча на кокосовом молоке. Это будет наградой за утро без кофе и активную ходьбу.

«Ну, хотя бы так…» — пробурчал внутренний голос, и мои рецепторы погрузились в горьковато-травяной вкус матчи и кокосовые пузырьки взбитого молока. И тут же нашли, в чём упрекнуть: «Запах, конечно, мог бы быть и получше, без отголосков рыбы и травы. Ну да ладно».

В теле ощущались бодрость и прилив сил. Придя домой, погрузилась в рабочие процессы в спокойном ритме, не отвлекаясь на мини-перерывы на чашку кофе.

Что произойдёт с организмом, если неделю не пить кофе, узнаете по ссылке

На следующее утро шёл дождь, тело было тяжёлое. Вставать с кровати не хотелось совсем. Я понимала, что, скорее всего, сорвусь и начну будить себя с помощью кофе. «Если ты выпьешь кофе, то придётся идти гулять под холодным дождём», — сказала я самой себе.

Вспомнила про ледяной душ, который когда-то вынужденно принимала из-за отключения горячей воды. А также про бодрость тела и духа, которую я ощущала после.

Тело сжалось и не хотело выходить из тёплой зоны комфорта, прячась под тёплым одеялом и жалуясь на низкое давление. «Мы так не договаривались!» — сказала я ему и пошла в ледяной душ.

Фото: istockphoto.com

Ощущения были неприятные. Пару раз я даже выругалась. Затем просто покричала под холодной водой. А потом ощутила бодрость. Сон как рукой сняло.

Дурацкое состояние ушло вместе с криком под ледяной водой. Давление нормализовалось. Настроение улучшилось. Я с удовольствием выпила чашку тёплой воды с мёдом вместо привычного кофе, а также ввела холодный душ в каждодневную утреннюю привычку.

С ходьбой в парке было сложнее, так как в дождь долго ходить под зонтом было неприятно. И эффекта бодрости это не давало. Решением стали короткая прогулка и приседания дома по 50 раз.

Как только на меня начинала накатывать усталость, вставала из-за компьютера и делала приседания, а потом выходила на 10 минут из дома подышать полной грудью.

Возвращалась я уже полная сил и энергии. Запах кофе продолжал звать и манить в общественных местах, но когда я разрешала себе купить что-то вместо кофе – какао, матчу, просто чай, то эффект был такой же, как от бодрящего напитка.

Мозг получал информацию, что его не обделяют, ему покупают напиток с тонизирующими свойствами. Острая тяга к кофе постепенно сошла на нет.

Фото: istockphoto.com

За месяц эксперимента у меня нормализовался сон. Я научилась ложиться между 22:00 и 23:00 и быстро засыпать. Утренние подъёмы в 6:30–7:00 стали более лёгкими.

Я ощутила спокойствие и комфорт, начала успевать делать больше дел, так как перестала прерываться на чашечку кофе. Самое приятное из всего этого – моё тело стало более подтянутым, так как вместо кофе переключалось на ходьбу.

Кожа лица разгладилась, поскольку крепкий напиток вызывал сильное обезвоживание организма. А его полезные аналоги с высоким содержанием антиоксидантов – чай матча и какао – улучшили состояние кожи лица и волос.

Через месяц пить кофе мне уже не хотелось. И когда я наконец разрешила себе купить напиток навынос, то поняла, что вкус чая матча мне нравится гораздо больше.

В первую очередь нужно сказать, что отказ от кофе практически всегда – хорошая идея. Да, поначалу это может вызвать раздражительность, подавленное настроение и низкую активность, но лишь на время. Уже спустя время состояние стабилизируется и улучшается.

Мнение врача

Ирина Юзуп кандидат медицинских наук, врач интегративной, превентивной и конвенциональной медицин, нутрициолог Кофе – замечательный антиоксидант. Высококачественный напиток стимулирует моторную активность, делая процесс мышления более чётким, снижает усталость и сонливость, придаёт бодрость. Эти эффекты можно наблюдать уже после одной-двух чашек.

Однако регулярное потребление кофеина в больших дозах (более 450 мг в сутки) в составе кофе или разовые приёмы кофеина в тех же количествах в составе энергетических напитков могут спровоцировать неприятные симптомы.

Среди них – повышенная возбудимость либо угнетённость, спутанность мыслей, бессонница, головная боль, физическая слабость, тремор и психическая неустойчивость.

Фото: istockphoto.com

Также стоит различать кофе по качеству. Хороший напиток из органических зёрен, которые правильно транспортировались и хранились, принесёт пользу. Растворимый сублимированный – к сожалению, только вред.

Нужно также сказать, что кофе сам по себе закисляет среды нашего организма, сдвигая pH в кислотную сторону. Чем выше кислотность – тем комфортнее себя чувствуют патогены – вирусы, грибки.

Ещё один фактор, который будет предопределять пользу или вред кофеина – генетика. Не стоит списывать со счетов пищевую гиперчувствительность. Люди, которые генетически «не привыкли» к бодрящему напитку (их предки были незнакомы с этим напитком), будут хуже его усваивать.

Фото: istockphoto.com

Влияние кофеина на сон, тревожность сильно варьируется у разных людей из-за гена, определяющего воздействие кофеина на организм.

Если вырабатывается меньше фермента, бодрящее вещество будет дольше находиться в организме и влиять на активность мозга, а также вызывать побочные эффекты, например, беспокойство.

Можно ли пить кофе, когда волнуешься, узнаете по ссылке

Поэтому с осторожностью следует пить кофе людям с индивидуальной непереносимостью, повышенным артериальным давлением и гипертонией, кандидозом и частыми вирусными заболеваниями.

От кофе также следует отказаться при ГЭРБ (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь), язве, гастрите, проблемах с печенью.