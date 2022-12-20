Чем заняться зимой? 12 самых популярных развлечений в холодное время года

Выясним, кого здесь больше — лыжников или сноубордистов? Или, может быть, фигуристов?

Зима уже в самом разгаре. На улицах сугробы, воздух холодный и свежий, а на окнах уже зажглись яркие новогодние гирлянды. Даже если сейчас мороз, это не повод сидеть дома. Ведь зима всегда готовит нам что-то интересное.

Если присмотреться, в это время года активностей ничуть не меньше, чем летом. Скажем больше, многие ради них с нетерпением ждут зиму, чтобы поскорее расчехлить своё снаряжение и окунуться с головой в любимые зимние развлечения.

Сегодня мы собрали рейтинг самых популярных развлечений, которые наверняка многие из вас уже пробовали. Давайте выясним, какое из них вам нравится больше всего. Лыжи, сноуборд, тюбинг, хоккей или, может быть, катание на упряжке с милыми хаски?

Рейтинг полностью зависит от ваших голосов и формируется в онлайн-режиме. Если считаете, что какой-то вариант должен быть выше в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑». Чему-то не место наверху рейтинга? Нажимайте стрелочку вниз «↓». Поехали!

Важно: голосование в Рейтинге доступно только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для выбора.

Рейтинг: какое ваше любимое зимнее развлечение? Фото: istockphoto.com 1 место Лыжи Горные – для экстремалов и беговые – для любителей спокойного катания. Спускаться на высокой скорости со склона или размеренно кататься по лесу вдоль заснеженных деревьев – выбор за вами. Вы не только зарядитесь хорошим настроением, но и сожжёте сотню-другую лишних калорий. Фото: istockphoto.com 2 место Хоккей Поиграть в хоккей во дворе обожают не только подростки, но и взрослые. Зима – отличное время, чтобы научить сына или дочку гонять по хоккейной коробке и забрасывать шайбы в ворота. Или, напротив, собраться большой мужской компанией, взять в руки клюшки и весело провести часок-другой вместе со старыми друзьями. Фото: istockphoto.com 3 место Горки Тюбинг уже много лет не сбавляет обороты популярности. На «ватрушках» обожают кататься и дети, и взрослые. Этот инвентарь появился уже практически у всех, заменив собой санки, ледянки и снегокаты. Но и у последних ещё есть фанаты. На горках рады абсолютно всем. Фото: istockphoto.com 4 место Домашние посиделки И всё же холод по душе не всем. Многие уже с первым снегом начинают с нетерпением ждать лета, тепла, ранних рассветов и поздних закатов. Зимой уют и тепло перекочёвывают с улиц в квартиры. С пушистым пледом, горячим какао, интересными настольными играми, любимыми фильмами и компанией друзей вечера приобретают особенную атмосферу. Фото: istockphoto.com 5 место Сноуборд Тем, кто ещё никогда не пробовал, советуем встать на сноуборд. Подбирайте под свой уровень подготовки склоны и начинайте их покорять. Инструкторы дадут советы новичкам, а профессионалы смогут выбрать трассу по вкусу. Фото: istockphoto.com 6 место Коньки Коньки просто обожают и дети, и взрослые. А пространств, где можно покататься, в каждом городе очень много – есть крытые и открытые катки. Для любителей поздних вечерних прогулок есть даже ночные сеансы. Берите с собой близких и езжайте кататься. Ведь, кроме веселья, такие прогулки ещё и очень полезны для здоровья. Фото: istockphoto.com 7 место Снегоход Резкие повороты, скорость и сугробы — заряд адреналина будет обеспечен! За весёлым катанием можно не только уехать куда-нибудь подальше, но и найти место в пределах города. А ещё во время поездки можно насладиться красотой зимней природы. Конечно, если вы захотите немного сбавить скорость. Фото: istockphoto.com 8 место Конные прогулки Мы привыкли, что это больше летнее развлечение, но прокатиться по заснеженному лесу верхом – одно удовольствие. Можно поискать конный клуб в черте города или отправиться поближе к природе. А тем, кто не любит верховую езду, подойдёт катание на санях, запряжённых лошадьми. Фото: istockphoto.com 9 место Катание на собачьей упряжке Ещё одно отличное развлечение, которое позволит вам пообщаться с животными. Отправляйтесь в небольшое путешествие в компании очаровательных пушистиков, которые с удовольствием прокатят вас на санях по снегу. Скорее всего, это будут хаски или самоеды – ездовые породы собак. Уверяем, они не оставят равнодушными никого и влюбят вас в себя с первого взгляда! Фото: istockphoto.com 10 место Зимний поход Снежный лес, запах костра и горячий чай – как тут вообще можно остаться равнодушным! Хотя бы ради этой атмосферы стоит отправиться в зимний поход. А ещё это отличный способ провести время с близкими. Долгие зимние прогулки влияют на здоровье самым положительным образом. Только оденьтесь потеплее и правильно регулируйте время, чтобы не замёрзнуть. Фото: istockphoto.com 11 место Зимняя рыбалка Интересно, что зимняя рыбалка популярнее, чем летняя. Если для кого-то это хобби и образ жизни, то для других – зимнее развлечение. Рыба даже в холодный период продолжает быть активной. Так что запасайтесь удочками и отправляйтесь к водоёмам! Фото: istockphoto.com 12 место Зимний велосипед Если вы любите кататься на велосипеде летом, зачем отказываться от этого зимой? Для езды по снежным дорогам есть специальные зимние варианты велосипедов – те самые с большими и широкими шинами (фэтбайки). Покупать такой совсем не обязательно, в парках они сдаются в аренду.